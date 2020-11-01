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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Коритиба - Атлетико Гойяненсе
Коритиба - Атлетико Гойяненсе: обзор матча 01 ноября 2020
Коритиба
01.11.2020, воскресенье, 01:00
Бразилия. Серия А, 19 тур
1 : 0
Завершен
Атлетико Гойяненсе
8'
M. Galdezani
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Коритиба - Атлетико Гойяненсе
Замена
М. Буэно
️️️️
N.
83'
Замена
Н. Фогаса
️️️️
E. Cerutti
83'
78'
Замена
G.
️️️️
Эдер
Замена
Натанаэл
️️️️
M. Galdezani
74'
Замена
W.
️️️️
R. Oliveira
65'
64'
Замена
Матеузиньо
️️️️
G. Ferrareis
64'
Замена
️️️️
Чико
62'
Желтая карточка
В. Маранхао
59'
Желтая карточка
Эдер
57'
Замена
J.
️️️️
M. Vargas
Желтая карточка
M. Galdezani
55'
Желтая карточка
Н. Силва
50'
Замена
M. Sarrafiore
️️️️
G. Augusto
46'
45'
+1
Желтая карточка
M. Vargas
39'
Желтая карточка
З. Роберто
ГОЛ! 1:0!
M. Galdezani
Пас отдал
G. Augusto
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коритиба
2
Вилльям Матеус
ЦЗ
6
Натан Силва
ЦЗ
5
Уго Моура
ОП
95
Матеус Салес
ОП
35
Sabino
ЦФ
84
Wilson
ЦФ
10
Giovanni Augusto
ЦФ
20
Matheus Galdezani
ЦФ
17
NeÃlton
ЦФ
9
Ricardo Oliveira
ЦФ
7
Ezequiel Cerutti
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Атлетико Гойяненсе
33
Эдер
ЦЗ
25
Натанаэль
ЦЗ
4
Жоао Виктор
ЦЗ
17
Марлон Фрейтас
ОП
5
Виллиан Маранхао
ОП
10
Чико
АП
1
Jean
ЦФ
23
Dudu
ЦФ
2
Gustavo Ferrareis
ЦФ
96
Matheus Vargas
ЦФ
99
Зе Роберто
ЦФ
Коритиба
29
Гилерме Биро
ЛЗ
2
Натанаэл
ПАЗ
8
Матеус Буэно
ЦП
31
Yan Sasse
ЦП
27
Маттеус
ЦП
23
Alex Muralha
ЦФ
10
Wellissol
ЦФ
30
Martin Sarrafiore
ЦФ
27
Gabriel
ЦФ
56
Henrique Vermudt
ЦФ
27
Ramon Martinez
ЦФ
9
Родриго Муньис
ЦФ
9
Натан Фогаса
ЦФ
Атлетико Гойяненсе
30
Николас
ЛЗ
2
Лукас Оливейра
ЦЗ
2
Матеузиньо
ПЗ
44
Габриэль Баральяс
ЦП
18
Janderson
ЦП
30
Mauricio Kozlinski
ЦФ
0
Arnaldo
ЦФ
4
Gilvan
ЦФ
9
Hyuri
ЦФ
21
Junior Brandão
ЦФ
21
Wellington Rato
ЦФ
2-2-5
2
Матеус
6
Силва
5
Моура
95
Салес
20
7
9
17
10
3-2-1-5
33
Эдер
25
Натанаэль
4
Виктор
17
Фрейтас
5
Маранхао
10
Чико
1
99
Зе Роберто
96
2
23
9
10
10
9
20
2
Натанаэл
2
Натанаэл
20
10
30
30
10
17
8
Буэно
8
Буэно
17
7
9
Фогаса
9
Фогаса
7
33
Эдер
4
4
33
Эдер
2
2
Матеузиньо
2
Матеузиньо
2
96
18
18
96
Остались в запасе
Коритиба
Атлетико Гойяненсе
23
Alex Muralha
ЦФ
29
Гилерме Биро
ЛЗ
27
Gabriel
ЦФ
56
Henrique Vermudt
ЦФ
27
Ramon Martinez
ЦФ
9
Родриго Муньис
ЦФ
31
Yan Sasse
ЦП
27
Маттеус
ЦП
Главный тренер
Маркиньос Сантос
30
Mauricio Kozlinski
ЦФ
2
Лукас Оливейра
ЦЗ
0
Arnaldo
ЦФ
30
Николас
ЛЗ
9
Hyuri
ЦФ
44
Габриэль Баральяс
ЦП
21
Junior Brandão
ЦФ
21
Wellington Rato
ЦФ
Остались в запасе
23
Alex Muralha
ЦФ
29
Гилерме Биро
ЛЗ
27
Gabriel
ЦФ
56
Henrique Vermudt
ЦФ
27
Ramon Martinez
ЦФ
9
Родриго Муньис
ЦФ
31
Yan Sasse
ЦП
27
Маттеус
ЦП
Остались в запасе
30
Mauricio Kozlinski
ЦФ
2
Лукас Оливейра
ЦЗ
0
Arnaldo
ЦФ
30
Николас
ЛЗ
9
Hyuri
ЦФ
44
Габриэль Баральяс
ЦП
21
Junior Brandão
ЦФ
21
Wellington Rato
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Статистика матча Коритиба - Атлетико Гойяненсе
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Коритиба
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Баия
0 : 1
21.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коритиба
2 : 0
31.10.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 38 тур
Баия
2 : 0
08.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Гойяненсе
3 : 1
05.12.2024
Форталеза
Бразилия. Серия А, 36 тур
Васко да Гама
2 : 2
01.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 35 тур
Атлетико Гойяненсе
0 : 1
24.11.2024
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
2 : 0
20.11.2024
Атлетико Гойяненсе
Информация о матче
Стадион:
Коуто Перейра
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