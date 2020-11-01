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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Спарта - Херенвен
Спарта - Херенвен: обзор матча 01 ноября 2020
Спарта
01.11.2020, воскресенье, 16:30
Голландия. Эредивизие, 7 тур
1 : 4
Завершен
Херенвен
90+3'
Л. Ти (П)
7'
Б. Нигрен
25'
Я. Паул ван Хеке
42'
Х. Верман
57'
Х. Верман
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спарта - Херенвен
ГОЛ с пенальти! 1:4!
Л. Ти
90'
+3
88'
Замена
Р. Аль-Хадж
️️️️
Д. Верман
88'
Замена
R. Smit
️️️️
Х. Верман
Замена
В. Бюргер
️️️️
М. Пинту
76'
Замена
А. Мейерс
️️️️
А. Харруи
76'
76'
Замена
И. Дрешевич
️️️️
Б. Нигрен
Замена
Л. Дуарте
️️️️
T. Beugelsdijk
68'
65'
Замена
З. Деваль
️️️️
О. Батиста Майер
57'
ГОЛ! 0:4!
Х. Верман
Пас отдал
Д. Верман
Желтая карточка
Л. Дуарте
50'
42'
ГОЛ! 0:3!
Х. Верман
Замена
Э. Эмега
️️️️
D. Gravenberch
30'
25'
ГОЛ! 0:2!
Я. Паул ван Хеке
Пас отдал
Д. Верман
7'
ГОЛ! 0:1!
Б. Нигрен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спарта
40
Мадука Окойе
ВР
13
Михаэль Хейлен
ЦЗ
18
Мика Пинту
ЦЗ
4
Tom Beugelsdijk
ЦЗ
3
Барт Вриндс
ЦЗ
2
Дирк Абелс
ЦЗ
6
Ларос Дуарте
ОП
21
Абду Харруи
ЦП
21
Свен Мейнанс
ПП
19
Danzell Gravenberch
ЦФ
9
Леннарт Ти
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Херенвен
22
Erwin Mulder
ВР
4
Павел Бохневич
ЦЗ
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
5
Lucas Woudenberg
ЦЗ
2
Шерел Флоранус
ЦЗ
25
Джоуи Верман
ЦП
7
Оливер Батиста Майер
ЦП
21
Rodney Kongolo
ЦП
8
Бенжамин Нигрен
ПВ
9
Хенк Верман
ЦФ
7
Митчелл ван Берген
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Спарта
30
Michael Fabrie
ВР
22
Джеффри Фортеш
ЦЗ
18
Вутер Бюргер
ЦП
14
Аарон Мейерс
ЦП
1
Benjamin van Leer
ЦФ
22
Delano Vianello
ЦФ
22
Эмануэль Эмега
ЦФ
Херенвен
5
Ибрагим Дрешевич
ЦЗ
20
Hamdi Akujobi
ЦП
22
Рами Аль-Хадж
ЦП
18
Зибен Деваль
ЦП
24
Куаиб Дриух
ПВ
26
Улиссес Льянес
ЦФ
42
Joaquín Fernández
ЦФ
24
Jaimy Kroesen
ЦФ
23
Jan Bekkema
ЦФ
10
Rein Smit
ЦФ
3-3-2-2
40
Окойе
4
3
Вриндс
2
Абелс
18
Пинту
6
Дуарте
13
Хейлен
21
Харруи
21
Мейнанс
9
Ти
19
4-3-1-2
22
6
ван Хеке
5
2
Флоранус
4
Бохневич
25
Верман
7
Батиста Майер
21
8
Нигрен
7
ван Берген
9
Верман
19
22
Эмега
22
Эмега
19
18
Пинту
18
Бюргер
18
Бюргер
18
Пинту
21
Харруи
14
Мейерс
14
Мейерс
21
Харруи
8
Нигрен
5
Дрешевич
5
Дрешевич
8
Нигрен
25
Верман
22
Аль-Хадж
22
Аль-Хадж
25
Верман
7
Батиста Майер
18
Деваль
18
Деваль
7
Батиста Майер
9
Верман
10
10
9
Верман
Остались в запасе
Спарта
Херенвен
1
Benjamin van Leer
ЦФ
22
Delano Vianello
ЦФ
30
Michael Fabrie
ВР
22
Джеффри Фортеш
ЦЗ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
26
Улиссес Льянес
ЦФ
24
Куаиб Дриух
ПВ
42
Joaquín Fernández
ЦФ
24
Jaimy Kroesen
ЦФ
23
Jan Bekkema
ЦФ
20
Hamdi Akujobi
ЦП
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Остались в запасе
1
Benjamin van Leer
ЦФ
22
Delano Vianello
ЦФ
30
Michael Fabrie
ВР
22
Джеффри Фортеш
ЦЗ
Остались в запасе
26
Улиссес Льянес
ЦФ
24
Куаиб Дриух
ПВ
42
Joaquín Fernández
ЦФ
24
Jaimy Kroesen
ЦФ
23
Jan Bekkema
ЦФ
20
Hamdi Akujobi
ЦП
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Статистика матча Спарта - Херенвен
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Камбур
- : -
28.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АДО Ден Хааг
3 : 1
07.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Спарта
3 : 2
17.10.2026
Виллем II
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АДО Ден Хааг
2 : 3
24.10.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Херенвен
4 : 0
16.10.2026
Экселсиор
Информация о матче
Стадион:
Хет Кастеел
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