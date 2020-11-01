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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Стабек - Викинг
Стабек - Викинг: обзор матча 01 ноября 2020
Стабек
01.11.2020, воскресенье, 20:00
Норвегия. Элитсериен, 23 тур
1 : 1
Завершен
Викинг
31'
Л. Касси
41'
З. Битики
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Стабек - Викинг
Замена
E. Jonassen
️️️️
Y. Amankwah
90'
+3
86'
Замена
E. Ãstensen
️️️️
З. Битики
Замена
T. Lumanza
️️️️
Л. Касси
82'
81'
Желтая карточка
В. Веватне
78'
Замена
И. Ибрахимай
️️️️
Я. де Ланлай
66'
Замена
С. Фридьоунссон
️️️️
F. TorsteinbÃ¸
66'
Замена
Р. Даниэль Викстоль
️️️️
A. Óskar Andrésson
41'
ГОЛ! 1:1!
З. Битики
ГОЛ! 1:0!
Л. Касси
Пас отдал
D. Maatsen
31'
20'
Желтая карточка
К. Лекберг
13'
Желтая карточка
С. Бьорсхол
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стабек
12
Маркус Сандберг
ВР
3
Yaw Amankwah
ЦЗ
71
Густав Вальсвик
ЦЗ
3
Стурла Оттесен
ПЗ
24
Калоян Костадинов
ЦП
17
Лук Касси
ЦП
2
Sammy Skytte
ЦП
5
Mats Solheim
ЦФ
11
Darren Maatsen
ЦФ
20
Оливер Валакер Эдвардсен
ЦФ
14
Marcus Antonsson
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Викинг
3
Вильяр Веватне
ЦЗ
5
Хенрик Хеггхейм
ЦЗ
18
Сондре Бьорсхол
ПЗ
11
Зимер Битики
ЛВ
8
Джо Белл
ОП
16
Кристоффер Лекберг
ОП
1
Iven AustbÃ¸
ЦФ
9
Fredrik TorsteinbÃ¸
ЦФ
5
Axel Óskar Andrésson
ЦФ
14
Ветон Бериша
ЦФ
11
Янн-Эрик де Ланлай
ЦФ
Главный тренер
Къелл Йоневрет
Стабек
5
Николас-Пигнател Йенссен
ЦЗ
67
Tortol Lumanza
ЦП
17
Kornelius Hansen
ЦФ
14
Kristian Bernt Torgersen
ЦФ
2
Jorgen Olsen
ЦФ
26
Emil Jonassen
ЦФ
84
Jonas Vatne Brauti
ЦФ
19
Kosuke Kinoshita
ЦФ
22
Эрик Ботхейм
ЦФ
Викинг
1
Арилд Остбю
ВР
23
Рольф Даниэль Викстоль
ЛЗ
28
Себастьян Серас Себулонсен
ПЗ
28
Самюэль Фридьоунссон
ЦП
8
Сондре Аукленд
АП
29
Ильдрен Ибрахимай
ПП
16
Even Ãstensen
ЦФ
3-3-4
12
Сандберг
3
71
Вальсвик
3
Оттесен
24
Костадинов
17
Касси
2
5
14
20
Эдвардсен
11
3-2-1-5
18
Бьорсхол
5
Хеггхейм
3
Веватне
8
Белл
16
Лекберг
11
Битики
1
11
де Ланлай
14
Бериша
5
9
3
26
26
3
17
Касси
67
67
17
Касси
5
23
Викстоль
23
Викстоль
5
11
де Ланлай
29
Ибрахимай
29
Ибрахимай
11
де Ланлай
11
Битики
16
16
11
Битики
9
28
Фридьоунссон
28
Фридьоунссон
9
Остались в запасе
Стабек
Викинг
17
Kornelius Hansen
ЦФ
14
Kristian Bernt Torgersen
ЦФ
2
Jorgen Olsen
ЦФ
5
Николас-Пигнател Йенссен
ЦЗ
84
Jonas Vatne Brauti
ЦФ
19
Kosuke Kinoshita
ЦФ
22
Эрик Ботхейм
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
8
Сондре Аукленд
АП
28
Себастьян Серас Себулонсен
ПЗ
1
Арилд Остбю
ВР
Главный тренер
Къелл Йоневрет
Остались в запасе
17
Kornelius Hansen
ЦФ
14
Kristian Bernt Torgersen
ЦФ
2
Jorgen Olsen
ЦФ
5
Николас-Пигнател Йенссен
ЦЗ
84
Jonas Vatne Brauti
ЦФ
19
Kosuke Kinoshita
ЦФ
22
Эрик Ботхейм
ЦФ
Остались в запасе
8
Сондре Аукленд
АП
28
Себастьян Серас Себулонсен
ПЗ
1
Арилд Остбю
ВР
Главный тренер
Ларс Бохинен
Главный тренер
Къелл Йоневрет
Статистика матча Стабек - Викинг
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
3 : 0
03.12.2023
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Стабек
2 : 1
26.11.2023
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Волеренга
0 : 0
12.11.2023
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стабек
0 : 4
05.11.2023
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сарпсборг 08
2 : 2
29.10.2023
Стабек
Викинг
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
- : -
25.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Тромсе
3 : 2
21.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Викинг
5 : 1
08.11.2026
КФУМ-Камератене
Лига чемпионов, Общий этап
Викинг
4 : 1
04.11.2026
Сабах
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Викинг
3 : 1
25.10.2026
Тромсе
Информация о матче
Стадион:
Наддеруд
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