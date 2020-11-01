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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Анжер - Ницца
Анжер - Ницца: обзор матча 01 ноября 2020
Анжер
01.11.2020, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 9 тур
0 : 3
Завершен
Ницца
12'
Р. Лопеш
23'
П. Лис-Мелу (П)
77'
Х. Будауи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжер - Ницца
Желтая карточка
Т. Мангани
90'
+3
Желтая карточка
Р. Томас
87'
86'
Замена
К. Тюрам
️️️️
А. Гуири
85'
Замена
Ю. Аталь
️️️️
Ж. Лотомба
Замена
М. Чо
️️️️
А. Фульини
84'
Желтая карточка
Л. Кулибали
80'
77'
ГОЛ! 0:3!
Х. Будауи
Пас отдал
А. Гуири
Замена
Л. Кулибали
️️️️
И. Амаду
76'
Замена
М. Лаж
️️️️
С. Буфал
76'
67'
Замена
Х. Будауи
️️️️
Р. Лопеш
67'
Замена
К. Дольберг
️️️️
Ж. Рен-Аделед
Замена
С. Баокен
️️️️
Л. Диони
67'
55'
Замена
Ф. Данильюк
️️️️
Данте
Замена
С. Тиуб
️️️️
Д. Кабо
46'
40'
Желтая карточка
Р. Лопеш
36'
Желтая карточка
Р. Бамбу
Желтая карточка
С. Думбия
35'
23'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
П. Лис-Мелу
Желтая карточка
П. Бернардони
22'
12'
ГОЛ! 0:1!
Р. Лопеш
Пас отдал
Данте
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжер
13
Поль Бернардони
ВР
21
Сулейман Думбия
ЛЗ
29
Ромен Томас
ЦЗ
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
17
Софьян Буфал
ЛВ
10
Ибраим Амаду
ОП
10
Анжело Фульини
ЦП
6
Томас Мангани
ЦП
19
Джимми Кабо
ПВ
99
Луи Диони
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
Ницца
44
Вальтер Бенитес
ВР
3
Жордан Лотомба
ЛЗ
11
Ассан Камара
ЛЗ
3
Робсон Бамбу
ЦЗ
3
Анди Пельмар
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
9
Рони Лопеш
ПВ
9
Амин Гуири
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Анжер
16
Людовик Бутель
ВР
4
Матео Павлович
ЦЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
29
Лассана Кулибали
ЦП
14
Антонен Бобишон
ЦП
9
Сада Тиуб
ПВ
28
Матиас Лаж
ПВ
50
Мохамед-Али Чо
ЦФ
13
Стефан Баокен
ЦФ
Ницца
30
Йоан Кардиналь
ВР
20
Юсеф Аталь
ЛЗ
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
20
Алексис Клод-Морис
ЛВ
9
Мизьян Маолида
ЛВ
19
Кефрен Тюрам
ОП
6
Хишам Будауи
ЦП
14
Дан Ндой
ПВ
9
Каспер Дольберг
ЦФ
4-1-2-2-1
13
Бернардони
21
Думбия
29
Томас
8
Траоре
15
Мансе
10
Амаду
10
Фульини
6
Мангани
17
Буфал
19
Кабо
99
Диони
3-3-2-1-1
44
Бенитес
3
Бамбу
3
Пельмар
4
Данте
3
Лотомба
14
Шнейдерлен
11
Камара
11
Рен-Аделед
33
Лис-Мелу
9
Лопеш
9
Гуири
19
Кабо
9
Тиуб
9
Тиуб
19
Кабо
17
Буфал
28
Лаж
28
Лаж
17
Буфал
10
Фульини
50
Чо
50
Чо
10
Фульини
10
Амаду
29
Кулибали
29
Кулибали
10
Амаду
99
Диони
13
Баокен
13
Баокен
99
Диони
3
Лотомба
20
Аталь
20
Аталь
3
Лотомба
4
Данте
24
Данильюк
24
Данильюк
4
Данте
9
Гуири
19
Тюрам
19
Тюрам
9
Гуири
9
Лопеш
6
Будауи
6
Будауи
9
Лопеш
11
Рен-Аделед
9
Дольберг
9
Дольберг
11
Рен-Аделед
Остались в запасе
Анжер
Ницца
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
16
Людовик Бутель
ВР
4
Матео Павлович
ЦЗ
14
Антонен Бобишон
ЦП
Главный тренер
Стефан Мулен
20
Алексис Клод-Морис
ЛВ
9
Мизьян Маолида
ЛВ
14
Дан Ндой
ПВ
30
Йоан Кардиналь
ВР
Главный тренер
Патрик Виейра
Остались в запасе
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
16
Людовик Бутель
ВР
4
Матео Павлович
ЦЗ
14
Антонен Бобишон
ЦП
Остались в запасе
20
Алексис Клод-Морис
ЛВ
9
Мизьян Маолида
ЛВ
14
Дан Ндой
ПВ
30
Йоан Кардиналь
ВР
Главный тренер
Стефан Мулен
Главный тренер
Патрик Виейра
Статистика матча Анжер - Ницца
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Анжер
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
4 : 0
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Ницца
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Информация о матче
Стадион:
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