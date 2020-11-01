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Расписание матчей
Греция. Суперлига
АЕК - ОФИ
АЕК - ОФИ: обзор матча 01 ноября 2020
АЕК
01.11.2020, воскресенье, 20:30
Греция. Суперлига, 7 тур
2 : 1
Завершен
ОФИ
34'
И. Неделчару
74'
Е. Шахов
6'
Ф. Старжеон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол АЕК - ОФИ
88'
Замена
П. Стайкос
️️️️
V. Sakor
88'
Замена
V. Nikokyrakis
️️️️
Ф. Старжеон
Желтая карточка
Н. Крстичич
84'
Замена
С. Сварнас
️️️️
М. Танкович
81'
Замена
Э. Инсуа
️️️️
Э. Лопеш
80'
ГОЛ! 2:1!
Е. Шахов
74'
Замена
Н. Оливейра
️️️️
К. Ансарифард
68'
63'
Замена
Д. Де Гузман
️️️️
К. Балояннис
Замена
М. Ливайя
️️️️
Т. Махерас
56'
ГОЛ! 1:1!
И. Неделчару
Пас отдал
П. Манталос
34'
6'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Старжеон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЕК
16
Панайотис Цинтотас
ВР
26
Нассим Гнид
ЦЗ
27
Паулиньо
ЦЗ
24
Ионуц Неделчару
ЦЗ
22
Элдер Лопеш
ЦЗ
28
Евгений Шахов
ЦП
7
Ненад Крстичич
ЦП
20
Петрос Манталос
ЦП
53
Теодосис Махерас
ЦФ
22
Муамер Танкович
ЦФ
17
Карим Ансарифард
ЦФ
Главный тренер
Массимо Каррера
ОФИ
24
Бой Ватерман
ВР
15
Апостолос Диамантис
ЦЗ
34
Nikos Korovesis
ЦЗ
2
Nikolaos Vafeas
ЦЗ
13
Odysseas Lymperakis
ЦЗ
38
Константинос Балояннис
ЦП
29
Мигель Мельядо
ЦП
70
Фабиу Старжеон
ЦП
6
Vajebah Sakor
ЦП
2
Abdul Rahman Wes
ЦФ
0
Apostolos Giannou
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
АЕК
33
Георгиос Атанасиадис
ВР
15
Жига Лаци
ЦЗ
12
Эмануэль Инсуа
ЦЗ
2
Михалис Бакакис
ЦЗ
4
Стратос Сварнас
ЦЗ
6
Константинос Галанопулос
ЦП
5
Анель Шабанадзович
ЦП
10
Марко Ливайя
ЦФ
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
ОФИ
32
Dimitris Sotiriou
ВР
4
Николаос Маринакис
ЦЗ
80
Georgios Sournakis
ЦП
26
Пахалис Стайкос
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
38
Theodoros Mingos
ЦФ
28
Frixos Grivas
ЦФ
20
Alexandros Gargalatzidis
ЦФ
91
Vangelis Nikokyrakis
ЦФ
4-3-3
16
Цинтотас
26
Гнид
24
Неделчару
22
Лопеш
27
Паулиньо
28
Шахов
7
Крстичич
20
Манталос
17
Ансарифард
22
Танкович
53
Махерас
4-4-2
24
Ватерман
34
2
13
15
Диамантис
29
Мельядо
70
Старжеон
6
38
Балояннис
0
2
22
Лопеш
12
Инсуа
12
Инсуа
22
Лопеш
22
Танкович
4
Сварнас
4
Сварнас
22
Танкович
53
Махерас
10
Ливайя
10
Ливайя
53
Махерас
17
Ансарифард
7
Оливейра
7
Оливейра
17
Ансарифард
6
26
Стайкос
26
Стайкос
6
38
Балояннис
18
Де Гузман
18
Де Гузман
38
Балояннис
70
Старжеон
91
91
70
Старжеон
Остались в запасе
АЕК
ОФИ
33
Георгиос Атанасиадис
ВР
15
Жига Лаци
ЦЗ
2
Михалис Бакакис
ЦЗ
6
Константинос Галанопулос
ЦП
5
Анель Шабанадзович
ЦП
Главный тренер
Массимо Каррера
38
Theodoros Mingos
ЦФ
32
Dimitris Sotiriou
ВР
4
Николаос Маринакис
ЦЗ
80
Georgios Sournakis
ЦП
28
Frixos Grivas
ЦФ
20
Alexandros Gargalatzidis
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Остались в запасе
33
Георгиос Атанасиадис
ВР
15
Жига Лаци
ЦЗ
2
Михалис Бакакис
ЦЗ
6
Константинос Галанопулос
ЦП
5
Анель Шабанадзович
ЦП
Остались в запасе
38
Theodoros Mingos
ЦФ
32
Dimitris Sotiriou
ВР
4
Николаос Маринакис
ЦЗ
80
Georgios Sournakis
ЦП
28
Frixos Grivas
ЦФ
20
Alexandros Gargalatzidis
ЦФ
Главный тренер
Массимо Каррера
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Статистика матча АЕК - ОФИ
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
АЕК
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
- : -
24.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 11 тур
Каламата
0 : 1
21.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 10 тур
АЕК
2 : 1
08.11.2026
Левадиакос
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
АЕК
5 : 0
24.10.2026
Панетоликос
ОФИ
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
- : -
26.11.2026
Андерлехт
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
Лига Европы, 4 тур
Хапоэль БШ
0 : 2
05.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 9 тур
Панетоликос
0 : 1
01.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Информация о матче
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