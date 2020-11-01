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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Рапид - Альтах
Рапид - Альтах: обзор матча 01 ноября 2020
Рапид
01.11.2020, воскресенье, 16:30
Австрия. Бундеслига, 6 тур
3 : 1
Завершен
Альтах
22'
К. Кнасмюллнер
54'
К. Китагава
81'
М. Ритцмайер
83'
M. Stefel
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рапид - Альтах
90'
+4
Желтая карточка
D. Bumberger
83'
ГОЛ! 3:1!
M. Stefel
Замена
М. Зоннляйтнер
️️️️
М. Барач
82'
ГОЛ! 3:0!
М. Ритцмайер
Пас отдал
М. Ульманн
81'
Замена
С. Граховац
️️️️
Д. Любичич
74'
Замена
М. Ибрагимоглу
️️️️
К. Кнасмюллнер
73'
Желтая карточка
Э. Кара
72'
71'
Замена
Й. Тартаротти
️️️️
Э. Шрайнер
Замена
М. Ритцмайер
️️️️
Т. Шик
61'
Замена
Э. Кара
️️️️
К. Китагава
61'
60'
Замена
D. Nussbaumer
️️️️
C. Obasi
60'
Замена
D. Bumberger
️️️️
P. Netzer
ГОЛ! 2:0!
К. Китагава
Пас отдал
Т. Шик
54'
45'
+1
Желтая карточка
P. Netzer
37'
Желтая карточка
A. Wiss
ГОЛ! 1:0!
К. Кнасмюллнер
Пас отдал
К. Китагава
22'
20'
Замена
Э. Шрайнер
️️️️
Э. Карич
15'
Желтая карточка
Н. Эдокполор
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рапид
25
Пауль Гартлер
ВР
30
Филип Стойкович
ЦЗ
28
Максимилиан Хофманн
ЦЗ
44
Матео Барач
ЦЗ
31
Максимилиан Ульманн
ЦЗ
21
Деян Любичич
ОП
13
Торстен Шик
ЦП
21
Деян Петрович
ЦП
28
Кристоф Кнасмюллнер
ЦП
49
Коя Китагава
ЦФ
36
Кельвин Аразе
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Альтах
39
Martin Kobras
ВР
37
Носа Эдокполор
ЛЗ
18
Эмир Карич
ЦЗ
34
Мануэль Турнвальд
ЦЗ
18
Ян Звишенбрюггер
ЦЗ
30
Манфред Фишер
ЦП
0
A. Wiss
ЦП
0
Chinedu Obasi
ЦФ
5
Philipp Netzer
ЦФ
8
Aljaž Casar
ЦФ
9
Daniel Maderner
ЦФ
Рапид
30
Рихард Штребингер
ВР
6
Марио Зоннляйтнер
ЦЗ
77
Мелих Ибрагимоглу
ЦП
15
Срджан Граховац
ЦП
8
Марсель Ритцмайер
ЦП
9
Эркан Кара
ЦФ
19
Дени Алар
ЦФ
Альтах
16
Tino Casali
ВР
20
Йоханнес Тартаротти
ЦП
16
Эмануэль Шрайнер
ЦП
0
D. Nussbaumer
ЦП
23
David Bumberger
ЦФ
27
Frantz Pangop
ЦФ
7
Mario Stefel
ЦФ
4-1-3-2
25
Гартлер
30
Стойкович
44
Барач
31
Ульманн
28
Хофманн
21
Любичич
13
Шик
21
Петрович
28
Кнасмюллнер
36
Аразе
49
Китагава
4-2-4
39
18
Карич
34
Турнвальд
18
Звишенбрюггер
37
Эдокполор
30
Фишер
0
9
8
5
0
44
Барач
6
Зоннляйтнер
6
Зоннляйтнер
44
Барач
28
Кнасмюллнер
77
Ибрагимоглу
77
Ибрагимоглу
28
Кнасмюллнер
21
Любичич
15
Граховац
15
Граховац
21
Любичич
13
Шик
8
Ритцмайер
8
Ритцмайер
13
Шик
49
Китагава
9
Кара
9
Кара
49
Китагава
5
23
23
5
Шрайнер
20
Тартаротти
20
Тартаротти
Шрайнер
18
Карич
16
Шрайнер
16
Шрайнер
18
Карич
0
0
0
0
Остались в запасе
Рапид
Альтах
30
Рихард Штребингер
ВР
19
Дени Алар
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
27
Frantz Pangop
ЦФ
7
Mario Stefel
ЦФ
16
Tino Casali
ВР
Остались в запасе
30
Рихард Штребингер
ВР
19
Дени Алар
ЦФ
Остались в запасе
27
Frantz Pangop
ЦФ
7
Mario Stefel
ЦФ
16
Tino Casali
ВР
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Статистика матча Рапид - Альтах
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Рапид
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия Л
- : -
28.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Грацер
0 : 3
21.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Альтах
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Грацер
- : -
27.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Хартберг
3 : 0
08.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Альтах
1 : 1
31.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Зальцбург
3 : 0
18.10.2026
Альтах
Информация о матче
Стадион:
Эрнст Хаппель
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