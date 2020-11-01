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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Львов - Ворскла
Львов - Ворскла: обзор матча 01 ноября 2020
Львов
01.11.2020, воскресенье, 18:00
Украина. Премьер-лига, 8 тур
1 : 0
Завершен
Ворскла
27'
Н. Ныч
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Львов - Ворскла
90'
+7
Пенальти не реализован!
И. Кане
90'
+4
Желтая карточка
И. Кане
Замена
I. Koshman
️️️️
Д. Казлаускас
90'
+1
Желтая карточка
Р. Сабино
89'
83'
Замена
D. Vasin
️️️️
Р. Степанюк
Замена
Ю. Кравчук
️️️️
М. Грисьо
79'
72'
Замена
Д. Кравчук
️️️️
P. Rebenok
Замена
В. Якимец
️️️️
М. Айнсалу
69'
Желтая карточка
Э. Махмутович
59'
50'
Желтая карточка
D. Shcherbak
Желтая карточка
М. Грисьо
41'
ГОЛ! 1:0!
Н. Ныч
Пас отдал
Чина
27'
23'
Замена
И. Песич
️️️️
В. Кулач
8'
Желтая карточка
В. Кулач
Желтая карточка
Н. Ныч
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Львов
12
Орест Костик
ВР
3
Энес Махмутович
ЦЗ
11
Михкель Айнсалу
ЦП
8
Фран Сирьяк
ЦП
5
Рафаэл Сабино
ЦП
11
Максим Грисьо
ПВ
89
Чина
ПВ
99
Maroine Mihoubi
ЦФ
15
Назарий Ныч
ЦФ
9
Донатас Казлаускас
ЦФ
Ворскла
25
N. Yakubu
ЦЗ
14
Ибраим Кане
ЦЗ
13
Сергей Яворский
ЦЗ
44
Игорь Пердута
ЦЗ
38
Артем Челядин
ОП
17
Владимир Чеснаков
ЦП
6
Александр Скляр
ЦП
0
P. Rebenok
ЦП
7
Руслан Степанюк
ЦФ
31
Дмитрий Ризнык
ЦФ
10
Владислав Кулач
ЦФ
Главный тренер
Василий Сачко
Львов
94
Герман Пеньков
ВР
45
Владимир Якимец
ЛЗ
3
Александр Романчук
ЦЗ
5
Юрий Кравчук
ЦЗ
4
Maks Juraj Čelić
ЦФ
0
M. Komarets
ЦФ
0
I. Koshman
ЦФ
70
Ostap Malashevskyy
ЦФ
30
Ernest Antwi
ЦФ
Ворскла
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
77
Иван Песич
ЛВ
99
Dmytro Shcherbak
ЦФ
52
Daniil Semiyet
ЦФ
21
Aleksandr Tkachenko
ЦФ
21
Данил Кравчук
ЦФ
0
D. Vasin
ЦФ
1-3-2-3
12
Костик
3
Махмутович
11
Айнсалу
8
Сирьяк
5
Сабино
11
Грисьо
89
Чина
9
Казлаускас
15
Ныч
99
4-1-3-3
14
Кане
13
Яворский
44
Пердута
25
38
Челядин
17
Чеснаков
6
Скляр
0
10
Кулач
31
Ризнык
7
Степанюк
9
Казлаускас
0
0
9
Казлаускас
11
Айнсалу
45
Якимец
45
Якимец
11
Айнсалу
11
Грисьо
5
Кравчук
5
Кравчук
11
Грисьо
10
Кулач
77
Песич
77
Песич
10
Кулач
0
21
Кравчук
21
Кравчук
0
7
Степанюк
0
0
7
Степанюк
Остались в запасе
Львов
Ворскла
4
Maks Juraj Čelić
ЦФ
0
M. Komarets
ЦФ
3
Александр Романчук
ЦЗ
70
Ostap Malashevskyy
ЦФ
30
Ernest Antwi
ЦФ
94
Герман Пеньков
ВР
99
Dmytro Shcherbak
ЦФ
52
Daniil Semiyet
ЦФ
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
21
Aleksandr Tkachenko
ЦФ
Главный тренер
Василий Сачко
Остались в запасе
4
Maks Juraj Čelić
ЦФ
0
M. Komarets
ЦФ
3
Александр Романчук
ЦЗ
70
Ostap Malashevskyy
ЦФ
30
Ernest Antwi
ЦФ
94
Герман Пеньков
ВР
Остались в запасе
99
Dmytro Shcherbak
ЦФ
52
Daniil Semiyet
ЦФ
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
21
Aleksandr Tkachenko
ЦФ
Главный тренер
Василий Сачко
Статистика матча Львов - Ворскла
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Львов
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Колос
1 : 0
04.06.2023
Львов
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Львов
0 : 2
29.05.2023
Ингулец
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Львов
0 : 1
25.05.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Рух
2 : 0
21.05.2023
Львов
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Львов
0 : 2
14.05.2023
Ворскла
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Информация о матче
Стадион:
Арена-Львов
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