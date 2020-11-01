Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Астон Вилла - Саутгемптон
Астон Вилла - Саутгемптон: обзор матча 01 ноября 2020
Астон Вилла
01.11.2020, воскресенье, 15:00
Англия. Премьер-лига, 7 тур
3 : 4
Завершен
Саутгемптон
62'
Т. Мингс
90+3'
О. Уоткинс (П)
90+7'
Д. Грилиш
20'
Я. Вестергор
33'
Д. Уорд-Проус
45'
Д. Уорд-Проус
58'
Д. Ингс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астон Вилла - Саутгемптон
ГОЛ! 3:4!
Д. Грилиш
Пас отдал
Д. Луис
90'
+7
ГОЛ с пенальти! 2:4!
О. Уоткинс
90'
+3
90'
+2
Желтая карточка
И. Диалло
85'
Замена
Ш. Лонг
️️️️
Д. Ингс
79'
Замена
И. Диалло
️️️️
Р. Бертранд
Замена
А. Эль-Мохамади
️️️️
М. Кэш
67'
ГОЛ! 1:4!
Т. Мингс
Пас отдал
Д. Грилиш
62'
58'
ГОЛ! 0:4!
Д. Ингс
Пас отдал
С. Армстронг
46'
Замена
Д. Стивенс
️️️️
Я. Беднарек
45'
ГОЛ! 0:3!
Д. Уорд-Проус
Желтая карточка
М. Кэш
43'
33'
ГОЛ! 0:2!
Д. Уорд-Проус
Замена
Трезеге
️️️️
Б. Траоре
29'
20'
ГОЛ! 0:1!
Я. Вестергор
Пас отдал
Д. Уорд-Проус
12'
Желтая карточка
Д. Уорд-Проус
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
1
Эмилиано Мартинес
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
2
Тайрон Мингс
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
7
Джон МакГинн
ЦП
15
Дуглас Луис
ЦП
6
Росс Баркли
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
11
Олли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ЦЗ
17
Стюарт Армстронг
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
19
Че Адамс
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Астон Вилла
31
Джед Стир
ВР
3
Бьорн Энгелс
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
7
Трезеге
ЛВ
6
Марвелус Накамба
ЦП
14
Конор Хурихейн
ЦП
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
Саутгемптон
17
Фрэйзер Форстер
ВР
5
Джек Стивенс
ЦЗ
12
Мусса Дженепо
ЛВ
27
Ибраима Диалло
ОП
27
Натан Редмонд
ЦП
9
Дэн Н'Лундулу
ЦФ
7
Шейн Лонг
ЦФ
4-3-2-1
1
Мартинес
23
Таргетт
15
Конса
2
Мингс
2
Кэш
7
МакГинн
15
Луис
6
Баркли
10
Грилиш
11
Траоре
11
Уоткинс
4-3-1-2
29
МакКарти
5
Беднарек
23
Вестергор
2
Уокер-Питерс
5
Бертранд
17
Армстронг
30
Уорд-Проус
21
Ромеу
32
Уолкотт
19
Адамс
28
Ингс
2
Кэш
27
Эль-Мохамади
27
Эль-Мохамади
2
Кэш
11
Траоре
7
Трезеге
7
Трезеге
11
Траоре
5
Бертранд
27
Диалло
27
Диалло
5
Бертранд
5
Беднарек
5
Стивенс
5
Стивенс
5
Беднарек
28
Ингс
7
Лонг
7
Лонг
28
Ингс
Остались в запасе
Астон Вилла
Саутгемптон
31
Джед Стир
ВР
3
Бьорн Энгелс
ЦЗ
6
Марвелус Накамба
ЦП
14
Конор Хурихейн
ЦП
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
9
Дэн Н'Лундулу
ЦФ
17
Фрэйзер Форстер
ВР
27
Натан Редмонд
ЦП
12
Мусса Дженепо
ЛВ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Остались в запасе
31
Джед Стир
ВР
3
Бьорн Энгелс
ЦЗ
6
Марвелус Накамба
ЦП
14
Конор Хурихейн
ЦП
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
Остались в запасе
9
Дэн Н'Лундулу
ЦФ
17
Фрэйзер Форстер
ВР
27
Натан Редмонд
ЦП
12
Мусса Дженепо
ЛВ
Главный тренер
Дин Смит
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Статистика матча Астон Вилла - Саутгемптон
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
- : -
24.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Информация о матче
Стадион:
Вилла Парк
Новости команд
Все
Астон Вилла
Саутгемптон
«Галатасарай» – «Астон Вилла» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
Вчера, 10:53
Лига чемпионов: шансы «Галатасарая» и «Астон Виллы» на победу в матче 5 тура
Вчера, 09:59
«Астон Вилла» – «Сандерленд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Агент Батракова проведет переговоры с «Галатасараем» по отступным за игрока
20 ноября
АПЛ: шансы «Астон Виллы» и «Сандерленда» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
«Галатасарай» – «Астон Вилла» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
Вчера, 10:53
Лига чемпионов: шансы «Галатасарая» и «Астон Виллы» на победу в матче 5 тура
Вчера, 09:59
«Астон Вилла» – «Сандерленд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Агент Батракова проведет переговоры с «Галатасараем» по отступным за игрока
20 ноября
АПЛ: шансы «Астон Виллы» и «Сандерленда» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
«Астон Вилла» купила защитника из Чемпионшипа за 25+5 миллионов
1 сентября
«Саутгемптон» – «Вест Хэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 августа 2026
25 августа
«Саутгемптон» – «Вест Хэм»: кто победит в матче 2-го раунда Кубка лиги 2026/2027
24 августа
21-летний футболист найден мертвым в Нигерии
27 мая
«Саутгемптон» исключили из финала плей-офф за выход в АПЛ
19 мая
11
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+