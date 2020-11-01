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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Арис - Астерас
Арис - Астерас: обзор матча 01 ноября 2020
Арис
01.11.2020, воскресенье, 16:00
Греция. Суперлига, 7 тур
1 : 0
Завершен
Астерас
56'
Т. Пасалидис (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арис - Астерас
90'
Замена
B. FernÃ¡ndez
️️️️
Т. Пасалидис
Замена
C. Lopez
️️️️
Х. Матилья
86'
Замена
E. KaÃ§e
️️️️
Б. Гама
77'
73'
Замена
Сито
️️️️
Л. Тилика
73'
Замена
В. Иглесиас
️️️️
J. Luis Valiente Gimenez
Желтая карточка
D. Manos
67'
61'
Замена
R. Gómez
️️️️
А. Риера
Замена
К. Силва
️️️️
Д. Мансини
61'
61'
Замена
Б. Ороско
️️️️
Х. Регис
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Т. Пасалидис
56'
54'
Желтая карточка
Х. Мунафо
Желтая карточка
Д. Мансини
45'
44'
Желтая карточка
Х. Тасулис
36'
Желтая карточка
Л. Тилика
Желтая карточка
М. Гарсия
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арис
1
Мариос Сиабанис
ВР
5
Georgios Delizisis
ЦЗ
66
Эмануэль Сакич
ЦЗ
18
Матео Гарсия
ЦП
6
Даниэль Сандгрен
ЦП
8
Джеймс Джегго
ЦП
8
Хавьер Матилья
ЦП
7
Даниэль Мансини
ЦП
16
Бруно Гама
ЦП
29
Yohan Benalouane
ЦФ
9
Dimitrios Manos
ЦФ
Главный тренер
Сулис Пападопулос
Астерас
1
Никос Пападопулос
ВР
27
Яннис Коцирас
ЦЗ
58
Триантафиллос Пасалидис
ЦЗ
3
Христос Тасулис
ЦП
6
Jose Luis Valiente Gimenez
ЦП
8
Хуан Мунафо
ЦП
7
Лео Тилика
ПВ
15
Dani Suarez
ЦФ
20
Хеск Регис
ЦФ
23
Адриан Риера
ЦФ
9
Херонимо Барралес
ЦФ
Главный тренер
Макис Чавос
Арис
98
Fabian Ehmann
ВР
26
Ergys KaÃ§e
ЦП
38
Petros Bakoutsis
ЦП
10
Ксанде Силва
ПВ
27
Panagiotis Sengergis
ЦФ
15
Toni Datković
ЦФ
11
Cristian Lopez
ЦФ
11
Кристиан Ганя
ЦФ
Астерас
99
Антонис Цифцис
ВР
22
Рубен Гарсия
ЦЗ
19
Пепе Кастаньо
ЦЗ
17
Вальтер Иглесиас
ЦП
44
Borja FernÃ¡ndez
ЦП
14
Franco Bellocq
ЦП
7
Брайан Ороско
АП
21
Rodrigo Gómez
ЦФ
40
Сито
ЦФ
2-5-1-2
1
Сиабанис
5
66
Сакич
8
Джегго
8
Матилья
7
Мансини
16
Гама
6
Сандгрен
18
Гарсия
9
29
2-3-1-4
1
Пападопулос
27
Коцирас
58
Пасалидис
3
Тасулис
6
8
Мунафо
7
Тилика
9
Барралес
23
Риера
20
Регис
15
7
Мансини
10
Силва
10
Силва
7
Мансини
8
Матилья
11
11
8
Матилья
16
Гама
26
26
16
Гама
20
Регис
7
Ороско
7
Ороско
20
Регис
6
17
Иглесиас
17
Иглесиас
6
23
Риера
21
21
23
Риера
58
Пасалидис
44
44
58
Пасалидис
7
Тилика
40
Сито
40
Сито
7
Тилика
Остались в запасе
Арис
Астерас
27
Panagiotis Sengergis
ЦФ
15
Toni Datković
ЦФ
98
Fabian Ehmann
ВР
38
Petros Bakoutsis
ЦП
11
Кристиан Ганя
ЦФ
Главный тренер
Сулис Пападопулос
99
Антонис Цифцис
ВР
22
Рубен Гарсия
ЦЗ
19
Пепе Кастаньо
ЦЗ
14
Franco Bellocq
ЦП
Главный тренер
Макис Чавос
Остались в запасе
27
Panagiotis Sengergis
ЦФ
15
Toni Datković
ЦФ
98
Fabian Ehmann
ВР
38
Petros Bakoutsis
ЦП
11
Кристиан Ганя
ЦФ
Остались в запасе
99
Антонис Цифцис
ВР
22
Рубен Гарсия
ЦЗ
19
Пепе Кастаньо
ЦЗ
14
Franco Bellocq
ЦП
Главный тренер
Сулис Пападопулос
Главный тренер
Макис Чавос
Статистика матча Арис - Астерас
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Арис
Греция. Суперлига, 12 тур
Арис
- : -
29.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
0 : 1
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Левадиакос
3 : 0
01.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 7 тур
Кифисиас
1 : 2
18.10.2026
Арис
Астерас
Греция. Суперлига, 12 тур
Волос
- : -
28.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
0 : 1
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Астерас
1 : 1
08.11.2026
Каламата
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
Астерас
0 : 0
24.10.2026
Левадиакос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панатинаикос
0 : 0
18.10.2026
Астерас
Информация о матче
Стадион:
Клеантис Викелидис
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