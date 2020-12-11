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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Лидс - Вест Хэм
Лидс - Вест Хэм: обзор матча 11 декабря 2020
Лидс
11.12.2020, пятница, 23:00
Англия. Премьер-лига, 12 тур
1 : 2
Завершен
Вест Хэм
6'
М. Клих (П)
25'
Т. Соучек
80'
А. Огбонна
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лидс - Вест Хэм
90'
+4
Замена
Р. Снодграсс
️️️️
П. Форнальс
90'
+1
Желтая карточка
М. Нобл
85'
Замена
Б. Джонсон
️️️️
Д. Боуэн
84'
Замена
М. Нобл
️️️️
С. Бенрахма
80'
ГОЛ! 1:2!
А. Огбонна
Пас отдал
А. Крессуэлл
Замена
Т. Робертс
️️️️
П. Бэмфорд
74'
Замена
Д. Шеклтон
️️️️
Э. Алиоски
46'
Замена
Э. Кошта
️️️️
Д. Харрисон
46'
Желтая карточка
Э. Алиоски
33'
25'
ГОЛ! 1:1!
Т. Соучек
Пас отдал
Д. Боуэн
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Клих
6'
3'
Желтая карточка
Л. Фабиански
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лидс
30
Илан Мелье
ВР
7
Эзган Алиоски
ЛЗ
12
Люк Эйлинг
ЦЗ
6
Лиам Купер
ЦЗ
15
Стюарт Даллас
ПЗ
11
Джек Харрисон
ЛВ
27
Калвин Филлипс
ОП
43
Матеуш Клих
ЦП
19
Родриго
ЦФ
11
Рафинья
ЦФ
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
41
Деклан Райс
ОП
28
Томаш Соучек
ОП
8
Пабло Форнальс
АП
22
Себастьян Аллер
ЦФ
10
Саид Бенрахма
ЦФ
20
Джаррод Боуэн
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Лидс
1
Кико Касилья
ВР
4
Паскаль Стрейк
ЦЗ
16
Джейми Шеклтон
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
19
Тайлер Робертс
ЦФ
11
Элдер Кошта
ЦФ
99
Иан Поведа
ЦФ
Вест Хэм
12
Даррен Рэндольф
ВР
15
Крейг Доусон
ЦЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
16
Марк Нобл
ЦП
22
Мануэль Ланзини
АП
23
Роберт Снодграсс
ПП
4-1-1-1-3
30
Мелье
7
Алиоски
12
Эйлинг
6
Купер
15
Даллас
27
Филлипс
43
Клих
11
Харрисон
45
Бэмфорд
11
Рафинья
19
Родриго
4-2-1-3
22
Фабиански
34
Цоуфал
21
Огбонна
2
Бальбуэна
3
Крессуэлл
41
Райс
28
Соучек
8
Форнальс
20
Боуэн
10
Бенрахма
22
Аллер
7
Алиоски
16
Шеклтон
16
Шеклтон
7
Алиоски
45
Бэмфорд
19
Робертс
19
Робертс
45
Бэмфорд
11
Харрисон
11
Кошта
11
Кошта
11
Харрисон
20
Боуэн
2
Джонсон
2
Джонсон
20
Боуэн
10
Бенрахма
16
Нобл
16
Нобл
10
Бенрахма
8
Форнальс
23
Снодграсс
23
Снодграсс
8
Форнальс
Остались в запасе
Лидс
Вест Хэм
1
Кико Касилья
ВР
4
Паскаль Стрейк
ЦЗ
19
Пабло Эрнандес
АП
99
Иан Поведа
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
12
Даррен Рэндольф
ВР
15
Крейг Доусон
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
22
Мануэль Ланзини
АП
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
1
Кико Касилья
ВР
4
Паскаль Стрейк
ЦЗ
19
Пабло Эрнандес
АП
99
Иан Поведа
ЦФ
Остались в запасе
12
Даррен Рэндольф
ВР
15
Крейг Доусон
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
22
Мануэль Ланзини
АП
Главный тренер
Марсело Бьелса
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Лидс - Вест Хэм
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Лидс
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
- : -
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Информация о матче
Стадион:
Элланд Роад
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