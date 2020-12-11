Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Хераклес - Фортуна
Хераклес - Фортуна: обзор матча 11 декабря 2020
Хераклес
11.12.2020, пятница, 22:00
Голландия. Эредивизие, 12 тур
1 : 2
Завершен
Фортуна
90+4'
Д. Бургзорг
31'
М. Ренте (АГ)
60'
С. Полтер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хераклес - Фортуна
ГОЛ! 1:2!
Д. Бургзорг
Пас отдал
Р. Влут
90'
+4
90'
Замена
М. ван Бейнен
️️️️
Э. Ханссон
81'
Замена
N. El Ablak
️️️️
М. Сентьенс
Замена
K. Jakobsen
️️️️
А. Шоке
81'
81'
Замена
D. Dianessy
️️️️
Л. Семеду
76'
Желтая карточка
Я. ван Ош
67'
Замена
B. Ninaj
️️️️
Л. Рота
Замена
С. ван дер Ватер
️️️️
О. Киомурцоглу
62'
60'
ГОЛ! 0:2!
С. Полтер
Пас отдал
Э. Ханссон
Желтая карточка
Д. Бургзорг
57'
52'
Желтая карточка
Л. Рота
Замена
Д. Бургзорг
️️️️
L. Schoofs
46'
Замена
T. Bijleveld
️️️️
М. Ренте
46'
45'
+3
Желтая карточка
М. Сентьенс
33'
Желтая карточка
Д. Кокс
31'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
М. Ренте
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хераклес
28
Янис Бласвих
ВР
12
Джакомо Куальята
ЛЗ
3
Робин Преппер
ЦЗ
5
Марко Ренте
ЦЗ
5
Матс Кнустер
ЦЗ
15
Lucas Schoofs
ЦЗ
17
Лука де ла Торре
ЦП
14
Орестис Киомурцоглу
ЦП
2
Tim Breukers
ЦФ
20
Рай Влут
ЦФ
17
Адриан Шоке
ЦФ
Главный тренер
Джон Стигеман
Фортуна
1
Яник ван Ош
ВР
27
Джордж Кокс
ЛЗ
4
Мартин Анга
ЦЗ
12
Лазарос Рота
ЦЗ
38
Ben Rienstra
ЦЗ
4
Роел Янссен
ЦЗ
7
Эмиль Ханссон
ЛВ
5
Тесфальдет Теки
ЦП
20
Матс Сентьенс
ЦП
7
Лисандру Семеду
ЦФ
91
Себастьян Полтер
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
Хераклес
1
Michael Brouwer
ВР
1
Koen Bucker
ВР
5
Teun Bijleveld
ЦП
7
K. Jakobsen
ЦФ
5
Mateo Leš
ЦФ
13
Elias Oubella
ЦФ
0
R. Agca
ЦФ
18
Сильвестр ван дер Ватер
ЦФ
37
Делано Бургзорг
ЦФ
Фортуна
55
Алексей Кошелев
ВР
18
Майк ван Бейнен
ПЗ
77
Аднан Угур
ЦП
25
Bas Breukers
ЦФ
17
Djibril Dianessy
ЦФ
24
Nassim El Ablak
ЦФ
20
Arian Kastrati
ЦФ
12
Clint Essers
ЦФ
82
Branislav Ninaj
ЦФ
40
Joshua Jonas Wehking
ЦФ
3-2-2-3
28
Бласвих
5
Ренте
5
Кнустер
15
12
Куальята
3
Преппер
17
де ла Торре
14
Киомурцоглу
17
Шоке
20
Влут
2
3-2-2-1-2
1
ван Ош
12
Рота
38
4
Янссен
4
Анга
27
Кокс
5
Теки
20
Сентьенс
7
Ханссон
91
Полтер
7
Семеду
17
Шоке
7
7
17
Шоке
5
Ренте
5
5
5
Ренте
14
Киомурцоглу
18
ван дер Ватер
18
ван дер Ватер
14
Киомурцоглу
15
37
Бургзорг
37
Бургзорг
15
7
Семеду
17
17
7
Семеду
20
Сентьенс
24
24
20
Сентьенс
7
Ханссон
18
ван Бейнен
18
ван Бейнен
7
Ханссон
12
Рота
82
82
12
Рота
Остались в запасе
Хераклес
Фортуна
5
Mateo Leš
ЦФ
13
Elias Oubella
ЦФ
0
R. Agca
ЦФ
1
Michael Brouwer
ВР
1
Koen Bucker
ВР
Главный тренер
Джон Стигеман
25
Bas Breukers
ЦФ
20
Arian Kastrati
ЦФ
77
Аднан Угур
ЦП
12
Clint Essers
ЦФ
40
Joshua Jonas Wehking
ЦФ
55
Алексей Кошелев
ВР
Главный тренер
Хулио Веласкес
Остались в запасе
5
Mateo Leš
ЦФ
13
Elias Oubella
ЦФ
0
R. Agca
ЦФ
1
Michael Brouwer
ВР
1
Koen Bucker
ВР
Остались в запасе
25
Bas Breukers
ЦФ
20
Arian Kastrati
ЦФ
77
Аднан Угур
ЦП
12
Clint Essers
ЦФ
40
Joshua Jonas Wehking
ЦФ
55
Алексей Кошелев
ВР
Главный тренер
Джон Стигеман
Главный тренер
Хулио Веласкес
Статистика матча Хераклес - Фортуна
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Хераклес
1 : 2
17.05.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Телстар
3 : 0
10.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Зволле
1 : 0
03.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Хераклес
0 : 2
26.04.2026
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Хераклес
0 : 3
11.04.2026
Аякс
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
22.11.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Фортуна
2 : 2
07.11.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Фортуна
1 : 0
25.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
НЕК
2 : 2
18.10.2026
Фортуна
Информация о матче
Стадион:
Эрве Асито
Новости команд
Все
Хераклес
Фортуна
Эредивизи Нидерланды: шансы «Фортуны Ситтард» и «Телстара» на победу в матче 12 тура
6 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Фейеноорда» и «Фортуны Ситтард» на победу в матче 11-го тура
30 октября
Эредивизи: шансы «Фортуны Ситтард» и «Эксельсиора» на победу в матче 10-го тура
24 октября
«НЕК» – «Фортуна Ситтард»: кто победит в матче 9 тура Эредивизи 2026/2027
17 октября
«Фортуна» – «Аякс»: кто победит в матче 6 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
11 сентября
«АЗ Алкмаар» – «Хераклес»: прогноз и ставки на матч 15 марта 2026 с коэффициентом 2.12
14 марта
«Хераклес» – «Утрехт»: прогноз и ставки на матч 6 марта 2026 с коэффициентом 1.95
5 марта
«Хераклес» – «ПСВ»: прогноз и ставки на матч 28 февраля 2026 с коэффициентом 1.72
27 февраля
«Гоу Эхед Иглс» – «Хераклес»: прогноз и ставки на матч 22 февраля 2026 с коэффициентом 1.65
21 февраля
«Хераклес» – «Фортуна»: прогноз и ставки на матч 1 февраля с коэффициентом 1.73
31 января
Эредивизи Нидерланды: шансы «Фортуны Ситтард» и «Телстара» на победу в матче 12 тура
6 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Фейеноорда» и «Фортуны Ситтард» на победу в матче 11-го тура
30 октября
Эредивизи: шансы «Фортуны Ситтард» и «Эксельсиора» на победу в матче 10-го тура
24 октября
«НЕК» – «Фортуна Ситтард»: кто победит в матче 9 тура Эредивизи 2026/2027
17 октября
«Фортуна» – «Аякс»: кто победит в матче 6 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
11 сентября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+