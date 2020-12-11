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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Баник - Богемианс 1905
Баник - Богемианс 1905: обзор матча 11 декабря 2020
Баник
11.12.2020, пятница, 20:30
Чехия. Синот Лига, 11 тур
1 : 0
Завершен
Богемианс 1905
23'
А. Янош
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Баник - Богемианс 1905
Замена
O. Azackij
️️️️
Р. Поточны
84'
Замена
Д. Бухта
️️️️
A.
84'
82'
Желтая карточка
D. Kostl
81'
Замена
I. Keita
️️️️
Т. Шумахер
Замена
Н. Кузманович
️️️️
Х. Мена
76'
72'
Замена
J. Bederka
️️️️
J. Jindrisek
72'
Замена
К. Вацек
️️️️
А. Ваничек
Желтая карточка
Р. Поточны
70'
Желтая карточка
Я. Свозил
60'
47'
Вторая желтая
T. Necid
45'
+2
Желтая карточка
T. Necid
42'
Замена
V. Novak
️️️️
Р. Квет
42'
Замена
P. Osmancik
️️️️
П. Хронек
ГОЛ! 1:0!
А. Янош
Пас отдал
T. Zajic
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Баник
94
Патрицио Стронати
ЦЗ
25
J. Fleisman
ЦЗ
23
Ярослав Свозил
ЦЗ
7
Azevedo
ЦП
0
M. Fillo
ЦП
9
Хосе Мена
ЦП
8
Адам Янош
ЦП
8
Daniel Tetour
ЦФ
91
Роман Поточны
ЦФ
21
T. Zajic
ЦФ
0
J. Lastuvka
ЦФ
Главный тренер
Властимил Петржела
Богемианс 1905
29
L. Hulka
ЦЗ
4
J. Jindrisek
ЦЗ
33
Тилль Шумахер
ЦЗ
15
Петр Хронек
ЦП
16
Daniel Kostl
ЦП
16
Роман Квет
ЦП
88
Владислав Левин
ЦП
22
Jan Vondra
ЦФ
89
Patrik Le Giang
ЦФ
37
TomÃ¡s Necid
ЦФ
10
Антонин Ваничек
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Баник
5
Oleksander Azackij
ЦЗ
0
M. Jirasek
ЦП
11
Неманья Кузманович
ЦП
19
Давид Бухта
ЦП
27
Ондржей Шашинка
ЦФ
26
Мухамед Тижани
ЦФ
1
Viktor Budinský
ЦФ
Богемианс 1905
18
Jiří Bederka
ЦЗ
12
Pavel Osmancik
ЦЗ
7
Камил Вацек
ЦП
26
Marek Kouba
ЦФ
11
Vojtěch Novak
ЦФ
18
Ibrahim Keita
ЦФ
0
J. Necas
ЦФ
3-4-4
94
Стронати
25
23
Свозил
7
9
Мена
8
Янош
0
8
0
21
91
Поточны
3-4-4
29
4
33
Шумахер
16
16
Квет
88
Левин
15
Хронек
10
Ваничек
37
89
22
91
Поточны
5
5
91
Поточны
0
0
9
Мена
11
Кузманович
11
Кузманович
9
Мена
7
19
Бухта
19
Бухта
7
16
Квет
11
11
16
Квет
4
18
18
4
15
Хронек
12
12
15
Хронек
10
Ваничек
7
Вацек
7
Вацек
10
Ваничек
33
Шумахер
18
18
33
Шумахер
Остались в запасе
Баник
Богемианс 1905
27
Ондржей Шашинка
ЦФ
26
Мухамед Тижани
ЦФ
1
Viktor Budinský
ЦФ
Главный тренер
Властимил Петржела
26
Marek Kouba
ЦФ
0
J. Necas
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Остались в запасе
27
Ондржей Шашинка
ЦФ
26
Мухамед Тижани
ЦФ
1
Viktor Budinský
ЦФ
Остались в запасе
26
Marek Kouba
ЦФ
0
J. Necas
ЦФ
Главный тренер
Властимил Петржела
Главный тренер
Мирослав Кубик
Статистика матча Баник - Богемианс 1905
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Баник
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Славия
- : -
29.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Баник
1 : 2
21.11.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Зброевка
1 : 3
07.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Баник
0 : 0
18.10.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Богемианс 1905
0 : 0
10.10.2026
Баник
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Градец-Кралове
- : -
28.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
1 : 2
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Слован
1 : 0
07.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Артис
1 : 2
04.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Зброевка
2 : 2
24.10.2026
Богемианс 1905
Информация о матче
Стадион:
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Баник
Богемианс 1905
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