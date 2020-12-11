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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Рандерс - Вайле
Рандерс - Вайле: обзор матча 11 декабря 2020
Рандерс
11.12.2020, пятница, 21:00
Дания. Суперлига, 12 тур
3 : 1
Завершен
Вайле
47'
А. Камара
67'
В. Хаммершой-Мистрати
71'
А. Ремер (П)
33'
В. Фагир
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рандерс - Вайле
Замена
B. Filip Kristensen
️️️️
А. Камара
90'
Замена
M. Nielsen
️️️️
М. Греве
83'
82'
Замена
В. Давидсен
️️️️
M. Greve
77'
Замена
Ю. Ояла
️️️️
Т. Мельгор
77'
Замена
L. Henrique
️️️️
L. Hetemi
71'
Желтая карточка
Ю. Рамадани
ГОЛ с пенальти! 3:1!
А. Ремер
71'
ГОЛ! 2:1!
В. Хаммершой-Мистрати
67'
Замена
B. Sambou
️️️️
М. Эго
67'
Замена
Т. Клюснер
️️️️
Т. Кеинде
67'
63'
Замена
L. Jensen
️️️️
A. Mucolli
Желтая карточка
А. Ремер
51'
ГОЛ! 1:1!
А. Камара
Пас отдал
М. Эго
47'
Замена
В. Хаммершой-Мистрати
️️️️
Ф. Лауэнборг
46'
Желтая карточка
Т. Кеинде
39'
33'
ГОЛ! 0:1!
В. Фагир
Пас отдал
J. Schoop
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рандерс
15
Бьорн Копплин
ЦЗ
28
Симон Гравес
ЦЗ
15
Эрик Марксен
ЦЗ
17
Йеспер Лауридсен
ЦЗ
24
Тосин Кеинде
ЦП
28
Андре Ремер
ЦП
14
Фредерик Лауэнборг
ЦП
17
Матиас Греве
ЦП
45
Марвин Эго
ЦФ
45
Альхаджи Камара
ЦФ
30
Патрик Карльгрен
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
Вайле
18
Мальте Амундсен
ЛАЗ
37
Александер Милошевич
ЦЗ
14
Тобиас Мельгор
ПЗ
20
Юльбер Рамадани
ЦП
10
Аллан Соуза
ПВ
21
Indy Groothuizen
ЦФ
19
Вахид Фагир
ЦФ
34
Lundrim Hetemi
ЦФ
19
Arbnor Mucolli
ЦФ
20
Jacob Schoop
ЦФ
15
Mads Greve
ЦФ
Главный тренер
Петер Соренсен
Рандерс
0
M. Nielsen
ЦЗ
8
Симон Пизингер
ЦЗ
10
Вито Хаммершой-Мистрати
ЦП
20
Тобиас Клюснер
ЦП
97
Bassala Sambou
ЦФ
40
Bundgaard Filip Kristensen
ЦФ
25
Йонас Дакир
ЦФ
Вайле
30
Александер Брунст
ВР
3
Вильорнур Давидсен
ЦЗ
40
Юхани Ояла
ЦЗ
17
Lucas Jensen
ЦФ
10
Diego Montiel
ЦФ
19
Luís Henrique
ЦФ
14
Leonel Montano
ЦФ
4-4-3
15
Копплин
15
Марксен
17
Лауридсен
28
Гравес
24
Кеинде
14
Лауэнборг
17
Греве
28
Ремер
30
Карльгрен
45
Камара
45
Эго
2-1-1-1-5
14
Мельгор
37
Милошевич
18
Амундсен
20
Рамадани
10
Соуза
19
Фагир
15
20
19
34
45
Эго
97
97
45
Эго
45
Камара
40
40
45
Камара
17
Греве
0
0
17
Греве
14
Лауэнборг
10
Хаммершой-Мистрати
10
Хаммершой-Мистрати
14
Лауэнборг
24
Кеинде
20
Клюснер
20
Клюснер
24
Кеинде
15
3
Давидсен
3
Давидсен
15
19
17
17
19
34
19
19
34
14
Мельгор
40
Ояла
40
Ояла
14
Мельгор
Остались в запасе
Рандерс
Вайле
8
Симон Пизингер
ЦЗ
25
Йонас Дакир
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
30
Александер Брунст
ВР
10
Diego Montiel
ЦФ
14
Leonel Montano
ЦФ
Главный тренер
Петер Соренсен
Остались в запасе
8
Симон Пизингер
ЦЗ
25
Йонас Дакир
ЦФ
Остались в запасе
30
Александер Брунст
ВР
10
Diego Montiel
ЦФ
14
Leonel Montano
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
Главный тренер
Петер Соренсен
Статистика матча Рандерс - Вайле
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Рандерс
Дания. Суперлига, 16 тур
Рандерс
- : -
29.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 15 тур
Виборг
0 : 0
22.11.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Люнгбю
2 : 1
30.10.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Хорсенс
0 : 0
16.10.2026
Рандерс
Вайле
Дания. Суперлига, 32 тур
Оденсе
0 : 1
17.05.2026
Вайле
Дания. Суперлига, 31 тур
Вайле
2 : 0
10.05.2026
Фредерисия
Дания. Суперлига, 30 тур
Рандерс
1 : 0
03.05.2026
Вайле
Дания. Суперлига, 29 тур
Копенгаген
3 : 0
27.04.2026
Вайле
Дания. Суперлига, 28 тур
Вайле
1 : 2
22.04.2026
Силькеборг
Информация о матче
Стадион:
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