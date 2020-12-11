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Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Касымпаша - Денизлиспор
Касымпаша - Денизлиспор: обзор матча 11 декабря 2020
Касымпаша
11.12.2020, пятница, 19:00
Турция. Суперлига, 12 тур
3 : 2
Завершен
Денизлиспор
36'
Б. Койта
42'
Б. Койта
51'
К. Варга
39'
R. Niyaz
90+1'
H. Rodallega (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Касымпаша - Денизлиспор
90'
+6
Желтая карточка
M. Yumlu
90'
+1
ГОЛ с пенальти! 3:2!
H. Rodallega
84'
Замена
M. Ozkal
️️️️
M. Bakalorz
Замена
A. Koç
️️️️
А. Ходжич
72'
70'
Замена
Ф. Варела
️️️️
H. Sacko
55'
Замена
M. Mesanovic
️️️️
Р. Муравски
ГОЛ! 3:1!
К. Варга
51'
45'
+1
Желтая карточка
M. Bakalorz
Желтая карточка
Б. Койта
45'
+1
ГОЛ! 2:1!
Б. Койта
Пас отдал
К. Варга
42'
39'
ГОЛ! 1:1!
R. Niyaz
Пас отдал
А. Сагаль
ГОЛ! 1:0!
Б. Койта
36'
Желтая карточка
Ф. Йилдырым
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Касымпаша
1
Ramazan KÃ¶se
ВР
25
Томаш Бречка
ЦЗ
23
Фейзи Йилдырым
ПЗ
7
Кевин Варга
ЛВ
15
Таркан Сербест
ЦП
10
Юсуф Эрдоган
ЦП
25
Микаэль Тирпа
ЦП
10
Харис Хайрадинович
ЦП
24
Loret Sadiku
ЦФ
15
Армин Ходжич
ЦФ
55
Бенгали-Фоде Койта
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Денизлиспор
1
Дженк Генен
ВР
22
Mustafa Yumlu
ЦЗ
4
Фабиано
ЦЗ
21
Zakarya Bergdich
ЦЗ
22
Радослав Муравски
ЦП
9
Hadi Sacko
ЦП
76
Ãzer Ãzdemir
ЦФ
20
Recep Niyaz
ЦФ
28
Анхело Сагаль
ЦФ
11
Hugo Rodallega
ЦФ
6
Marvin Bakalorz
ЦФ
Касымпаша
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
17
Эрен Эльмали
ЛЗ
41
Берат Калкан
ЛВ
80
Хасан Эмре Йесилюрт
ЦП
34
Догукан Хасполат
ЦП
71
Anıl Koç
ЦП
55
Yasin Dulger
ЦФ
0
Oguzhan Ozcan
ЦФ
77
Alan Cariús
ЦФ
Денизлиспор
1
Hüseyin Altıntaş
ВР
0
M. Ozkal
ЦЗ
2
Tiago Lopes
ЦЗ
10
Ismail Aissati
ЦП
10
Феде Варела
АП
29
Costel Pantilimon
ЦФ
65
Mert Sarikus
ЦФ
94
Muhammed Eren Kiryolcu
ЦФ
9
M. Mesanovic
ЦФ
44
Alihan Kalkan
ЦФ
2-4-1-3
1
25
Бречка
23
Йилдырым
15
Сербест
25
Тирпа
10
Хайрадинович
10
Эрдоган
7
Варга
55
Койта
15
Ходжич
24
3-2-5
1
Генен
22
4
Фабиано
21
22
Муравски
9
76
6
11
28
Сагаль
20
15
Ходжич
71
71
15
Ходжич
9
10
Варела
10
Варела
9
6
0
0
6
22
Муравски
9
9
22
Муравски
Остались в запасе
Касымпаша
Денизлиспор
55
Yasin Dulger
ЦФ
17
Эрен Эльмали
ЛЗ
41
Берат Калкан
ЛВ
80
Хасан Эмре Йесилюрт
ЦП
0
Oguzhan Ozcan
ЦФ
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
34
Догукан Хасполат
ЦП
77
Alan Cariús
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
29
Costel Pantilimon
ЦФ
65
Mert Sarikus
ЦФ
94
Muhammed Eren Kiryolcu
ЦФ
1
Hüseyin Altıntaş
ВР
2
Tiago Lopes
ЦЗ
10
Ismail Aissati
ЦП
44
Alihan Kalkan
ЦФ
Остались в запасе
55
Yasin Dulger
ЦФ
17
Эрен Эльмали
ЛЗ
41
Берат Калкан
ЛВ
80
Хасан Эмре Йесилюрт
ЦП
0
Oguzhan Ozcan
ЦФ
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
34
Догукан Хасполат
ЦП
77
Alan Cariús
ЦФ
Остались в запасе
29
Costel Pantilimon
ЦФ
65
Mert Sarikus
ЦФ
94
Muhammed Eren Kiryolcu
ЦФ
1
Hüseyin Altıntaş
ВР
2
Tiago Lopes
ЦЗ
10
Ismail Aissati
ЦП
44
Alihan Kalkan
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Статистика матча Касымпаша - Денизлиспор
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Касымпаша
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
- : -
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Эюпспор
0 : 1
24.10.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
4 : 1
18.10.2026
Самсунспор
Денизлиспор
Турция. Суперлига, 42 тур
Карагюмрюк
5 : 1
15.05.2021
Денизлиспор
Турция. Суперлига, 41 тур
Денизлиспор
1 : 4
11.05.2021
Галатасарай
Турция. Суперлига, 40 тур
Хатайспор
1 : 0
08.05.2021
Денизлиспор
Турция. Суперлига, 39 тур
Денизлиспор
0 : 1
02.05.2021
Ризеспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Кайсериспор
6 : 3
28.04.2021
Денизлиспор
Информация о матче
Стадион:
Тайип Эрдоган
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