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Бундеслига 2026/2027
Вольфсбург - Айнтрахт
Вольфсбург - Айнтрахт: обзор матча 11 декабря 2020
Вольфсбург
11.12.2020, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 11 тур
2 : 1
Завершен
Айнтрахт
76'
В. Вегхорст (П)
88'
В. Вегхорст
62'
Б. Дост (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсбург - Айнтрахт
Замена
Вилльям
️️️️
Б. Баку
90'
+5
90'
+3
Желтая карточка
Б. Дост
Замена
Ф. Клаус
️️️️
М. Филипп
90'
+2
90'
Замена
А. Юнес
️️️️
Ш. Илсанкер
ГОЛ! 2:1!
В. Вегхорст
Пас отдал
К. Шлагер
88'
Желтая карточка
В. Вегхорст
87'
85'
Замена
Д. Да Коста
️️️️
Э. Дурм
85'
Замена
А. Баркок
️️️️
С. Роде
Желтая карточка
К. Шлагер
82'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
В. Вегхорст
76'
Замена
Б. Бялек
️️️️
Й. Брекало
71'
Желтая карточка
Д. Энтони Брукс
62'
62'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Б. Дост
Желтая карточка
Й. Брекало
59'
Желтая карточка
М. Лакруа
42'
15'
Желтая карточка
Э. Н'Дика
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
5
Максанс Лакруа
ЦЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
17
Боте Баку
ПЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
7
Йосип Брекало
ЛВ
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
21
Ксавер Шлагер
ЦП
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
19
Давид Абрахам
ЦЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
18
Филип Костич
ЛВ
97
Джибриль Соу
ЦП
17
Себастьян Роде
ЦП
31
Штефан Илсанкер
ЦП
18
Даичи Камада
АП
12
Бас Дост
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Вольфсбург
12
Павао Перван
ВР
6
Пауло Отавио
ЛЗ
4
Тим Зирслебен
ЦЗ
12
Вилльям
ПЗ
27
Виктор Са
ЛВ
31
Янник Герхардт
ЦП
30
Феликс Клаус
ЦП
21
Бартош Бялек
ЦФ
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
Айнтрахт
15
Маркус Шуберт
ВР
20
Макото Хасебе
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
31
Доминик Кор
ЦП
8
Амин Юнес
АП
25
Аймен Баркок
АП
3-2-2-1-2
1
Кастелс
17
Баку
5
Лакруа
25
Брукс
21
Руссийон
43
Мбабу
27
Арнольд
21
Шлагер
7
Брекало
9
Вегхорст
26
Филипп
4-3-2-1
1
Трапп
37
Дурм
13
Хинтереггер
19
Абрахам
26
Н'Дика
97
Соу
17
Роде
31
Илсанкер
18
Камада
18
Костич
12
Дост
17
Баку
12
Вилльям
12
Вилльям
17
Баку
7
Брекало
21
Бялек
21
Бялек
7
Брекало
26
Филипп
30
Клаус
30
Клаус
26
Филипп
37
Дурм
21
Да Коста
21
Да Коста
37
Дурм
31
Илсанкер
8
Юнес
8
Юнес
31
Илсанкер
17
Роде
25
Баркок
25
Баркок
17
Роде
Остались в запасе
Вольфсбург
Айнтрахт
4
Тим Зирслебен
ЦЗ
6
Пауло Отавио
ЛЗ
27
Виктор Са
ЛВ
12
Павао Перван
ВР
31
Янник Герхардт
ЦП
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
20
Макото Хасебе
ЦЗ
15
Маркус Шуберт
ВР
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
31
Доминик Кор
ЦП
Главный тренер
Адольф Хюттер
Остались в запасе
4
Тим Зирслебен
ЦЗ
6
Пауло Отавио
ЛЗ
27
Виктор Са
ЛВ
12
Павао Перван
ВР
31
Янник Герхардт
ЦП
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
Остались в запасе
20
Макото Хасебе
ЦЗ
15
Маркус Шуберт
ВР
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
31
Доминик Кор
ЦП
Главный тренер
Оливер Глазнер
Главный тренер
Адольф Хюттер
Статистика матча Вольфсбург - Айнтрахт
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
- : -
29.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Стадион:
Фольксваген
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