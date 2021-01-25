Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Фенербахче - Кайсериспор
Фенербахче - Кайсериспор: обзор матча 25 января 2021
Фенербахче
25.01.2021, понедельник, 19:00
Турция. Суперлига, 21 тур
3 : 0
Завершен
Кайсериспор
20'
М. Тиам
51'
М. Саматта
86'
P. Demba CissÃ©
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фенербахче - Кайсериспор
90'
Замена
Я. Ака
️️️️
Д. Аттама
ГОЛ! 3:0!
P. Demba CissÃ©
Пас отдал
К. Адеми
86'
Замена
К. Адеми
️️️️
М. Тиам
84'
80'
Замена
E. Demir
️️️️
П. Энрике
Замена
P. Demba CissÃ©
️️️️
М. Саматта
79'
Замена
М. Хакан Яндас
️️️️
О. Туфан
79'
Желтая карточка
Д. Пелкас
69'
Замена
Х. Соса
️️️️
Э. Валенсия
67'
63'
Желтая карточка
N. Korkmaz
63'
Замена
A. Maglica
️️️️
Г. Кампаньяро
ГОЛ! 2:0!
М. Саматта
Пас отдал
М. Тиам
51'
46'
Замена
И. Парлак
️️️️
А. Леннон
46'
Замена
N. Korkmaz
️️️️
В. Канга
ГОЛ! 1:0!
М. Тиам
Пас отдал
Д. Пелкас
20'
Желтая карточка
Э. Валенсия
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фенербахче
1
Алтай Баиндыр
ВР
41
Аттила Салаи
ЦЗ
4
Сердар Азиз
ЦЗ
88
Джанер Эркин
ЦЗ
30
Назим Сангаре
ЦЗ
14
Луис Густаво
ОП
11
Озан Туфан
ЦП
10
Димитриос Пелкас
ЦП
9
Маме Тиам
ЦП
30
Эннер Валенсия
ЦФ
38
Мбвана Саматта
ЦФ
Главный тренер
Эрсун Янал
Кайсериспор
80
Доган Алемдар
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
22
Cristian Sapunaru
ЦЗ
20
Зоран Квржич
ЦЗ
4
Димитриос Коловециос
ЦЗ
3
Джозеф Аттама
ОП
15
Густаво Кампаньяро
ОП
27
Даниэль Аврамовски
ЦП
7
Педро Энрике
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
9
Вилфрид Канга
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Фенербахче
23
Харун Текин
ВР
5
Садик Чифтпинар
ЦЗ
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
57
Филип Новак
ЦЗ
38
Толга Чигерчи
ОП
5
Исмаил Юкшек
ЦП
7
Хосе Соса
ЦП
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
9
Кемаль Адеми
ЦФ
9
Papiss Demba CissÃ©
ЦФ
Кайсериспор
13
Исмаил Кипе
ВР
15
Uğur Demirok
ЦЗ
3
Ясир Субаши
ЦЗ
79
Яв Ака
ЦП
28
Рамазан Дживелек
ПВ
44
Oğuzhan Çapar
ЦФ
99
Anton Maglica
ЦФ
77
Nurettin Korkmaz
ЦФ
14
Emre Demir
ЦФ
23
Ильхан Парлак
ЦФ
4-1-3-2
1
Баиндыр
41
Салаи
88
Эркин
30
Сангаре
4
Азиз
14
Густаво
11
Туфан
10
Пелкас
9
Тиам
38
Саматта
30
Валенсия
4-2-3-1
80
Алемдар
22
20
Квржич
4
Коловециос
16
Бехич
3
Аттама
15
Кампаньяро
12
Леннон
7
Энрике
27
Аврамовски
9
Канга
30
Валенсия
7
Соса
7
Соса
30
Валенсия
11
Туфан
8
Яндас
8
Яндас
11
Туфан
9
Тиам
9
Адеми
9
Адеми
9
Тиам
38
Саматта
9
9
38
Саматта
15
Кампаньяро
99
99
15
Кампаньяро
9
Канга
77
77
9
Канга
3
Аттама
79
Ака
79
Ака
3
Аттама
7
Энрике
14
14
7
Энрике
12
Леннон
23
Парлак
23
Парлак
12
Леннон
Остались в запасе
Фенербахче
Кайсериспор
5
Садик Чифтпинар
ЦЗ
5
Исмаил Юкшек
ЦП
38
Толга Чигерчи
ОП
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
23
Харун Текин
ВР
57
Филип Новак
ЦЗ
Главный тренер
Эрсун Янал
44
Oğuzhan Çapar
ЦФ
28
Рамазан Дживелек
ПВ
13
Исмаил Кипе
ВР
15
Uğur Demirok
ЦЗ
3
Ясир Субаши
ЦЗ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Остались в запасе
5
Садик Чифтпинар
ЦЗ
5
Исмаил Юкшек
ЦП
38
Толга Чигерчи
ОП
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
23
Харун Текин
ВР
57
Филип Новак
ЦЗ
Остались в запасе
44
Oğuzhan Çapar
ЦФ
28
Рамазан Дживелек
ПВ
13
Исмаил Кипе
ВР
15
Uğur Demirok
ЦЗ
3
Ясир Субаши
ЦЗ
Главный тренер
Эрсун Янал
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Статистика матча Фенербахче - Кайсериспор
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
- : -
25.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
2 : 2
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Кайсериспор
2 : 1
17.05.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Аланьяспор
3 : 1
09.05.2026
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Кайсериспор
1 : 1
03.05.2026
Эюпспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Кайсериспор
2 : 0
25.04.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Газиантеп
3 : 0
20.04.2026
Кайсериспор
Информация о матче
Стадион:
Шюкрю Сарачоглу
Новости команд
Все
Фенербахче
Кайсериспор
«Шахтер» – «Фенербахче» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
10:38
Лига чемпионов: шансы «Шахтера» и «Фенербахче» на победу в матче 5-го тура
10:21
Суперлига: шансы «Коджаэлиспора» и «Фенербахче» на победу в матче 12-го тура
20 ноября
В Турции рассказали о перспективах трансфера Кисляка
20 ноября
8
Лучший бомбардир в истории сборной Бельгии объявил о завершении международной карьеры
16 ноября
3
«Шахтер» – «Фенербахче» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
10:38
Лига чемпионов: шансы «Шахтера» и «Фенербахче» на победу в матче 5-го тура
10:21
Суперлига: шансы «Коджаэлиспора» и «Фенербахче» на победу в матче 12-го тура
20 ноября
В Турции рассказали о перспективах трансфера Кисляка
20 ноября
8
Лучший бомбардир в истории сборной Бельгии объявил о завершении международной карьеры
16 ноября
3
Российский нападающий обвинил бывший клуб в буллинге: «Была цель меня сгнобить»
10 октября
2
Российский футболист раскрыл, почему сбежал из Турции
2 сентября
1
«Родина» подписала российского форварда, игравшего в Европе
20 августа
1
Турецкий клуб подтвердил уход российского форварда
18 августа
«Родина» согласовала переход российского форварда, игравшего в Европе
17 августа
5
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+