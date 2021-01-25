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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Хетафе
Атлетик - Хетафе: обзор матча 25 января 2021
Атлетик
25.01.2021, понедельник, 23:00
Испания. Примера, 20 тур
5 : 1
Завершен
Хетафе
12'
Р. Гарсия
50'
Е. Альварес
61'
Р. Гарсия
75'
А. Беренгер
82'
О. де Маркос
1'
М. Кукурелья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Хетафе
83'
Замена
Д. Финн
️️️️
М. Арамбарри
ГОЛ! 5:1!
О. де Маркос
Пас отдал
А. Вильялибре
82'
Замена
У. Лопес
️️️️
И. Муньяин
80'
Замена
А. Вильялибре
️️️️
И. Уильямс
80'
79'
Желтая карточка
Д. Джене
ГОЛ! 4:1!
А. Беренгер
Пас отдал
И. Уильямс
75'
Замена
А. Беренгер
️️️️
Р. Гарсия
73'
Замена
М. Весга
️️️️
У. Венцедор
73'
69'
Замена
Ф. Портильо
️️️️
Х. Мата
Замена
И. Леке
️️️️
М. Баленсиага
66'
ГОЛ! 3:1!
Р. Гарсия
Пас отдал
М. Баленсиага
61'
Желтая карточка
У. Венцедор
57'
57'
Желтая карточка
Х. Этчейта
57'
Замена
Анхель
️️️️
Н. Максимович
50'
Желтая карточка
Х. Мата
ГОЛ! 2:1!
Е. Альварес
Пас отдал
И. Муньяин
50'
Желтая карточка
Д. Гарсия
40'
29'
Пенальти не реализован!
Х. Мата
Желтая карточка
Р. Гарсия
17'
ГОЛ! 1:1!
Р. Гарсия
Пас отдал
И. Муньяин
12'
Желтая карточка
У. Нуньес
9'
8'
Желтая карточка
Н. Максимович
1'
ГОЛ! 0:1!
М. Кукурелья
Пас отдал
К. Аленья
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
12
Унаи Венцедор
ЦП
14
Дани Гарсия
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Хетафе
1
Рубен Янес
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
2
Даконам Джене
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
8
Мауро Арамбарри
ЦП
88
Неманья Максимович
ЦП
10
Карлес Аленья
ЦП
14
Такефуса Кубо
ПВ
17
Хайме Мата
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Атлетик
13
Хокин Эскьета
ВР
15
Иньиго Леке
ПЗ
7
Хон Морсильо
ЛВ
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
6
Микель Весга
ОП
8
Унаи Лопес
ЦП
8
Ойан Сансет
АП
7
Алекс Беренгер
ПВ
19
Кенан Кодро
ЦФ
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
11
Ибаи Гомес
ЦФ
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
2
Хуан Иглесиас
ПЗ
21
Сабит Абдулай
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
28
David Alba
ЦФ
30
Джон Финн
ЦФ
39
Мамор Ньянг
ЦФ
9
Анхель
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Симон
2
Капа
14
Нуньес
5
Альварес
18
Баленсиага
18
де Маркос
12
Венцедор
14
Дани Гарсия
10
Муньяин
9
Уильямс
14
Гарсия
3-2-3-1-1
1
Янес
22
Суарес
3
Этчейта
2
Джене
12
Ньом
17
Кукурелья
8
Арамбарри
88
Максимович
10
Аленья
14
Кубо
17
Мата
14
Гарсия
7
Беренгер
7
Беренгер
14
Гарсия
18
Баленсиага
15
Леке
15
Леке
18
Баленсиага
12
Венцедор
6
Весга
6
Весга
12
Венцедор
10
Муньяин
8
Лопес
8
Лопес
10
Муньяин
9
Уильямс
12
Вильялибре
12
Вильялибре
9
Уильямс
8
Арамбарри
30
Финн
30
Финн
8
Арамбарри
17
Мата
20
Портильо
20
Портильо
17
Мата
88
Максимович
9
Анхель
9
Анхель
88
Максимович
Остались в запасе
Атлетик
Хетафе
7
Хон Морсильо
ЛВ
8
Ойан Сансет
АП
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
13
Хокин Эскьета
ВР
19
Кенан Кодро
ЦФ
11
Ибаи Гомес
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
2
Хуан Иглесиас
ПЗ
28
David Alba
ЦФ
21
Сабит Абдулай
ЦП
39
Мамор Ньянг
ЦФ
13
Давид Сорья
ВР
Главный тренер
Пепе Бордалас
Остались в запасе
7
Хон Морсильо
ЛВ
8
Ойан Сансет
АП
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
13
Хокин Эскьета
ВР
19
Кенан Кодро
ЦФ
11
Ибаи Гомес
ЦФ
Остались в запасе
2
Хуан Иглесиас
ПЗ
28
David Alba
ЦФ
21
Сабит Абдулай
ЦП
39
Мамор Ньянг
ЦФ
13
Давид Сорья
ВР
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Главный тренер
Пепе Бордалас
Статистика матча Атлетик - Хетафе
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Хетафе
Лига конференций, 4 тур
Иберия 1999
- : -
26.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Информация о матче
Стадион:
Сан Мамес Баррия
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