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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Флуминенсе - Ботафого
Флуминенсе - Ботафого: обзор матча 25 января 2021
Флуминенсе
25.01.2021, понедельник, 02:30
Бразилия. Серия А, 32 тур
2 : 0
Завершен
Ботафого
67'
L.
90+8'
В. Силва (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Флуминенсе - Ботафого
ГОЛ с пенальти! 2:0!
В. Силва
90'
+8
Замена
M. Ferraz
️️️️
Нино
90'
+4
Замена
H.
️️️️
Л. Энрике
84'
Замена
М. Пауло
️️️️
Д. Кеннеди
84'
Замена
В. Силва
️️️️
L.
76'
73'
Замена
Р. Наварро
️️️️
З. Велисон
73'
Замена
И. Ангуло
️️️️
М. Наскименто
ГОЛ! 1:0!
L.
67'
64'
Замена
Ф. Баррандегуй
️️️️
Р. Форстер
64'
Замена
D. Machado dos Santos Araujo
️️️️
Б. Назарио
Желтая карточка
Y. Felipe
53'
45'
+2
Желтая карточка
Р. Форстер
45'
Замена
C.
️️️️
В. Луис
Желтая карточка
Л. Энрике
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Флуминенсе
4
Луккас Кларо
ЦЗ
33
Нино
ЦЗ
6
Эжидио
ЦЗ
2
Калегари
ПЗ
8
Мартинелли
ЦП
11
Луис Энрике
ПВ
1
Marcos Felipe
ЦФ
9
Джон Кеннеди
ЦФ
11
Lucca
ЦФ
10
NenÃª
ЦФ
88
Yago Felipe
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Друбски
Ботафого
12
Виктор Луис
ЛЗ
4
Марсело Беневенуто
ЦЗ
4
Кану
ЦЗ
22
Кевин
ЦЗ
13
Рафаэль Форстер
ЦЗ
28
Зе Велисон
ОП
10
Бруно Назарио
ЦП
8
Александре Кайо
ЦП
12
Diego Cavalieri
ЦФ
17
Матеус Баби
ЦФ
30
Матеус Наскименто
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Флуминенсе
6
Данило Барселос
ЦЗ
2
Игор Жулиао
ПЗ
32
Маркос Пауло
ЛВ
50
Юри
ОП
7
Андре
ОП
99
Мигел
АП
11
Веллингтон Силва
ПВ
13
Frazan
ЦФ
88
Fernando Pacheco
ЦФ
25
Hudson
ЦФ
3
Matheus Ferraz
ЦФ
22
Muriel
ЦФ
Ботафого
24
Федерико Баррандегуй
ЦЗ
5
Луис Отавио
ЦП
77
Иван Ангуло
ЛФ
9
Рафаэл Наварро
ЦФ
18
Davi Machado dos Santos Araujo
ЦФ
34
Cesinha
ЦФ
23
Romildo
ЦФ
22
Kelvin
ЦФ
8
CÃcero
ЦФ
43
David Sousa
ЦФ
29
Diego Loureiro
ЦФ
8
Саломон Калу
ЦФ
4-1-1-5
4
Кларо
33
Нино
6
Эжидио
2
Калегари
8
Мартинелли
11
Энрике
9
Кеннеди
88
10
11
1
3-3-2-3
4
Кану
22
Кевин
13
Форстер
4
Беневенуто
28
Велисон
12
Луис
10
Назарио
8
Кайо
30
Наскименто
17
Баби
12
9
Кеннеди
32
Пауло
32
Пауло
9
Кеннеди
11
Энрике
25
25
11
Энрике
11
11
Силва
11
Силва
11
33
Нино
3
3
33
Нино
28
Велисон
9
Наварро
9
Наварро
28
Велисон
10
Назарио
18
18
10
Назарио
30
Наскименто
77
Ангуло
77
Ангуло
30
Наскименто
12
Луис
8
8
12
Луис
13
Форстер
24
Баррандегуй
24
Баррандегуй
13
Форстер
Остались в запасе
Флуминенсе
Ботафого
13
Frazan
ЦФ
88
Fernando Pacheco
ЦФ
99
Мигел
АП
50
Юри
ОП
7
Андре
ОП
2
Игор Жулиао
ПЗ
6
Данило Барселос
ЦЗ
22
Muriel
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Друбски
34
Cesinha
ЦФ
23
Romildo
ЦФ
5
Луис Отавио
ЦП
22
Kelvin
ЦФ
43
David Sousa
ЦФ
29
Diego Loureiro
ЦФ
8
Саломон Калу
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Остались в запасе
13
Frazan
ЦФ
88
Fernando Pacheco
ЦФ
99
Мигел
АП
50
Юри
ОП
7
Андре
ОП
2
Игор Жулиао
ПЗ
6
Данило Барселос
ЦЗ
22
Muriel
ЦФ
Остались в запасе
34
Cesinha
ЦФ
23
Romildo
ЦФ
5
Луис Отавио
ЦП
22
Kelvin
ЦФ
43
David Sousa
ЦФ
29
Diego Loureiro
ЦФ
8
Саломон Калу
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Друбски
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Статистика матча Флуминенсе - Ботафого
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Флуминенсе
1 : 0
23.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 36 тур
Флуминенсе
1 : 0
23.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Витория
0 : 3
07.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Шапекоэнсе
2 : 1
25.10.2026
Флуминенсе
Ботафого
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
- : -
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Ремо
2 : 1
29.10.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 31 тур
Ботафого
1 : 0
18.10.2026
Шапекоэнсе
Информация о матче
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