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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Фаренсе - Порту
Фаренсе - Порту: обзор матча 25 января 2021
Фаренсе
25.01.2021, понедельник, 23:15
Португалия. Примейра, 15 тур
0 : 1
Завершен
Порту
15'
М. Тареми
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фаренсе - Порту
90'
+5
Замена
М. Лум
️️️️
Отавио
90'
+5
Замена
Ж. Мариу
️️️️
Х. Корона
Желтая карточка
F. Nunes
89'
88'
Желтая карточка
Отавио
84'
Замена
Карраша
️️️️
М. Груйич
84'
Замена
Д. Лейте
️️️️
В. Манафа
76'
Замена
Ф. Андерсон
️️️️
М. Тареми
Замена
Д. Лукка
️️️️
A. Pinto
70'
Замена
Б. Мансилья
️️️️
M. Queta
63'
Замена
К. Фалькао
️️️️
F. Melo
46'
15'
ГОЛ! 0:1!
М. Тареми
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фаренсе
1
Rafael Defendi
ВР
78
Alex Pinto
ЦЗ
13
Бура
ОП
6
Амин Удрхири
ОП
25
Райан Галд
АП
41
Cássio Scheid
ЦФ
92
Fábio Nunes
ЦФ
6
Filipe Melo
ЦФ
10
Madi Queta
ЦФ
7
LicÃ¡
ЦФ
19
Nikola Stojiljkovic
ЦФ
Порту
1
Агустин Маркесин
ВР
12
Зайду Сануси
ЛЗ
3
Пепе
ЦЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
13
Вилсон Манафа
ПЗ
8
Матеус Урибе
ОП
8
Марко Груйич
ОП
25
Отавио
АП
91
Мусса Марега
ПВ
17
Хесус Корона
ПВ
9
Мехди Тареми
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Фаренсе
1
Уго Маркеш
ВР
30
Фелипе Абнер
ЛАЗ
15
Томаш Тавареш
ПЗ
47
Джонатан Лукка
ЦП
11
Брайан Мансилья
ЦП
29
Клаудио Фалькао
ЦП
25
André Pinto
ЦФ
7
Hugo Seco
ЦФ
9
Pedro Henrique
ЦФ
Порту
99
Диогу Кошта
ВР
2
Диогу Лейте
ЦЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
21
Мамаду Лум
ОП
27
Карраша
ЦП
20
Фабиу Виейра
ПП
7
Франсишку Консейсау
ПВ
11
Тони Мартинес
ЦФ
1-2-1-5
1
78
13
Бура
6
Удрхири
25
Галд
6
19
7
10
92
4-2-3-1
1
Маркесин
13
Манафа
3
Пепе
99
Мбемба
12
Сануси
8
Урибе
8
Груйич
17
Корона
25
Отавио
91
Марега
9
Тареми
78
47
Лукка
47
Лукка
78
10
11
Мансилья
11
Мансилья
10
6
29
Фалькао
29
Фалькао
6
17
Корона
17
Мариу
17
Мариу
17
Корона
9
Тареми
7
Андерсон
7
Андерсон
9
Тареми
25
Отавио
21
Лум
21
Лум
25
Отавио
13
Манафа
2
Лейте
2
Лейте
13
Манафа
8
Груйич
27
Карраша
27
Карраша
8
Груйич
Остались в запасе
Фаренсе
Порту
1
Уго Маркеш
ВР
25
André Pinto
ЦФ
30
Фелипе Абнер
ЛАЗ
7
Hugo Seco
ЦФ
9
Pedro Henrique
ЦФ
15
Томаш Тавареш
ПЗ
7
Франсишку Консейсау
ПВ
20
Фабиу Виейра
ПП
99
Диогу Кошта
ВР
11
Тони Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Остались в запасе
1
Уго Маркеш
ВР
25
André Pinto
ЦФ
30
Фелипе Абнер
ЛАЗ
7
Hugo Seco
ЦФ
9
Pedro Henrique
ЦФ
15
Томаш Тавареш
ПЗ
Остались в запасе
7
Франсишку Консейсау
ПВ
20
Фабиу Виейра
ПП
99
Диогу Кошта
ВР
11
Тони Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Статистика матча Фаренсе - Порту
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Фаренсе
Португалия. Примейра, 34 тур
Фаренсе
1 : 2
17.05.2025
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 33 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
11.05.2025
Фаренсе
Португалия. Примейра, 32 тур
Фаренсе
2 : 1
03.05.2025
Фамаликан
Португалия. Примейра, 31 тур
Жил Висенте
1 : 0
26.04.2025
Фаренсе
Португалия. Примейра, 30 тур
Фаренсе
0 : 1
18.04.2025
Боавишта
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Информация о матче
Стадион:
Эштадиу Сан-Луиш
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