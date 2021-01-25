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Расписание матчей
Англия. Кубок
Уиком Уондерерс - Тоттенхэм
Уиком Уондерерс - Тоттенхэм: обзор матча 25 января 2021
Уиком Уондерерс
25.01.2021, понедельник, 22:45
Англия. Кубок, 1/16 финала
1 : 4
Завершен
Тоттенхэм
25'
Ф. Оньединма
45+2'
Г. Бэйл
86'
Г. Уинкс
88'
Т. Н'Домбеле
90+3'
Т. Н'Домбеле
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Уиком Уондерерс - Тоттенхэм
90'
+3
ГОЛ! 1:4!
Т. Н'Домбеле
90'
Замена
Д. Родон
️️️️
Б. Дэвис
88'
ГОЛ! 1:3!
Т. Н'Домбеле
Пас отдал
Х. Сон
86'
ГОЛ! 1:2!
Г. Уинкс
Замена
С. Кашкет
️️️️
А. Мускве
72'
Замена
А. Акинфенва
️️️️
У. Икпеазу
72'
68'
Замена
Т. Н'Домбеле
️️️️
Э. Ламела
68'
Замена
Х. Сон
️️️️
Л. Моура
Замена
Г. МакКлири
️️️️
М. Блумфилд
61'
57'
Замена
Г. Кейн
️️️️
К. Винисиус
46'
Замена
П. Хейбьерг
️️️️
Д. Танганга
45'
+2
ГОЛ! 1:1!
Г. Бэйл
Пас отдал
Л. Моура
Замена
Д. Чарльз
️️️️
Д. Якобсон
34'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Оньединма
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уиком Уондерерс
21
Райн Оллсоп
ВР
3
Джо Якобсон
ЛЗ
20
Джош Найт
ЦЗ
26
Джейсон МакКарти
ЦЗ
7
Дэвид Уилер
ЦП
6
Кертис Томпсон
ЦП
10
Мэтт Блумфилд
ЦП
2
Джек Гриммер
ПП
44
Фред Оньединма
ПП
9
Уче Икпеазу
ЦФ
15
Адмирал Мускве
ЦФ
Главный тренер
Гари Уэддок
Тоттенхэм
1
Джо Харт
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
5
Джафет Танганга
ЦЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
4
Гарри Уинкс
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
7
Лукас Моура
ПВ
18
Гарет Бэйл
ПВ
9
Эрик Ламела
ПВ
95
Карлос Винисиус
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Уиком Уондерерс
13
Дэвид Стокдейл
ВР
32
Дариус Чарльз
ЦЗ
35
Деннис Адениран
ЦП
23
Алекс Паттисон
ЦП
12
Гэрэт МакКлири
ЦП
9
Анис Мехмети
АП
20
Скотт Кашкет
ПВ
9
Алекс Самуэль
ЦФ
20
Адебайо Акинфенва
ЦФ
Тоттенхэм
13
Пауло Газзанига
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
9
Гарри Кейн
ЦФ
34
Стевен Бергвейн
ЦФ
3-5-2
21
Оллсоп
3
Якобсон
26
МакКарти
20
Найт
2
Гриммер
7
Уилер
6
Томпсон
10
Блумфилд
44
Оньединма
15
Мускве
9
Икпеазу
4-2-3-1
1
Харт
5
Танганга
6
Санчес
23
Алдервейрелд
4
Дэвис
4
Уинкс
17
Сиссоко
9
Ламела
18
Бэйл
7
Моура
95
Винисиус
3
Якобсон
32
Чарльз
32
Чарльз
3
Якобсон
9
Икпеазу
20
Акинфенва
20
Акинфенва
9
Икпеазу
15
Мускве
20
Кашкет
20
Кашкет
15
Мускве
10
Блумфилд
12
МакКлири
12
МакКлири
10
Блумфилд
4
Дэвис
6
Родон
6
Родон
4
Дэвис
5
Танганга
23
Хейбьерг
23
Хейбьерг
5
Танганга
9
Ламела
22
Н'Домбеле
22
Н'Домбеле
9
Ламела
7
Моура
7
Сон
7
Сон
7
Моура
95
Винисиус
9
Кейн
9
Кейн
95
Винисиус
Остались в запасе
Уиком Уондерерс
Тоттенхэм
9
Алекс Самуэль
ЦФ
35
Деннис Адениран
ЦП
9
Анис Мехмети
АП
23
Алекс Паттисон
ЦП
13
Дэвид Стокдейл
ВР
Главный тренер
Гари Уэддок
13
Пауло Газзанига
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
92
Серж Орье
ПЗ
34
Стевен Бергвейн
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
9
Алекс Самуэль
ЦФ
35
Деннис Адениран
ЦП
9
Анис Мехмети
АП
23
Алекс Паттисон
ЦП
13
Дэвид Стокдейл
ВР
Остались в запасе
13
Пауло Газзанига
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
92
Серж Орье
ПЗ
34
Стевен Бергвейн
ЦФ
Главный тренер
Гари Уэддок
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Уиком Уондерерс - Тоттенхэм
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 9 тур
Бромли
- : -
24.11.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 16 тур
Оксфорд
4 : 3
21.11.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
31.10.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 13 тур
Уимблдон
1 : 1
24.10.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 12 тур
Кембридж Юнайтед
2 : 2
20.10.2026
Уиком Уондерерс
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Информация о матче
Стадион:
Адамс Парк
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