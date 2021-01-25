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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Риу Аве - Санта-Клара
Риу Аве - Санта-Клара: обзор матча 25 января 2021
Риу Аве
25.01.2021, понедельник, 19:30
Португалия. Примейра, 15 тур
1 : 2
Завершен
Санта-Клара
26'
R. Meshino
24'
К. Жуниор
89'
Х. Морита
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Риу Аве - Санта-Клара
90'
+4
Замена
J. Afonso
️️️️
J. Lucas
90'
Замена
Аллано
️️️️
C.
89'
ГОЛ! 1:2!
Х. Морита
Пас отдал
C.
Желтая карточка
И. Пинту
87'
Желтая карточка
R.
79'
74'
Замена
U.
️️️️
D. Salomao
68'
Желтая карточка
J. Lucas
Замена
R.
️️️️
R. Meshino
63'
Желтая карточка
Габриэлзиньо
60'
Желтая карточка
Ф. Аугусто
57'
Замена
Ф. Аугусто
️️️️
T.
50'
Желтая карточка
Т. Боревкович
36'
ГОЛ! 1:1!
R. Meshino
26'
24'
ГОЛ! 0:1!
К. Жуниор
Пас отдал
Кризан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Риу Аве
1
Pawel Kieszek
ВР
21
Тони Боревкович
ЦЗ
12
Иво Пинту
ЦЗ
33
Адерлан Сантос
ЦЗ
6
Гуга
ЦЗ
11
Габриэлзиньо
ЛВ
8
Tarantini
ЦП
12
Чику Жеральдеш
ЦП
0
Fábio Coentrão
ЦФ
8
Ryotaro Meshino
ЦФ
10
Желсон Дала
ЦФ
Главный тренер
Жозе Гомеш
Санта-Клара
99
Marco Pereira
ВР
17
Микель Вильянуэва
ЦЗ
15
Joao Lucas
ЦЗ
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
2
Рафаэль Рамуш
ПЗ
5
Хидемаса Морита
ОП
10
Costinha
ЦП
8
Андерсон Карвальо
ЦП
0
D. Salomao
ЦФ
9
Кризан
ЦФ
13
Карлос Жуниор
ЦФ
Главный тренер
Армандо «Пети» Гонсалвеш Тейшейра
Риу Аве
4
Нандо Пиджнакер
ЦЗ
24
Педру Амарал
ЦЗ
20
Коштинья
ПЗ
6
Филипе Аугусто
ЦП
22
LÃ©o
ЦФ
45
Leandro Silva
ЦФ
9
Said Ahmed Said
ЦФ
11
Manuel Namora
ЦФ
19
Ronan
ЦФ
Санта-Клара
13
Андре Феррейра
ВР
70
Мансур
ЛЗ
5
JoÃ£o Afonso
ЦЗ
95
Пьер Санья
ЦЗ
2
Аллано
ЛВ
18
Линкольн
ЦП
18
Нене
ЦП
17
Ukra
ЦФ
70
Шахрияр Моганлу
ЦФ
4-2-1-3
1
21
Боревкович
33
Сантос
6
Гуга
12
Пинту
8
12
Жеральдеш
11
Габриэлзиньо
10
Дала
8
0
4-1-2-3
99
2
Рамуш
15
15
Кардосо
17
Вильянуэва
5
Морита
10
8
Карвальо
13
Жуниор
9
Кризан
0
8
6
Аугусто
6
Аугусто
8
8
19
19
8
10
2
Аллано
2
Аллано
10
0
17
17
0
15
5
5
15
Остались в запасе
Риу Аве
Санта-Клара
22
LÃ©o
ЦФ
20
Коштинья
ПЗ
4
Нандо Пиджнакер
ЦЗ
45
Leandro Silva
ЦФ
9
Said Ahmed Said
ЦФ
11
Manuel Namora
ЦФ
24
Педру Амарал
ЦЗ
Главный тренер
Жозе Гомеш
70
Мансур
ЛЗ
70
Шахрияр Моганлу
ЦФ
13
Андре Феррейра
ВР
95
Пьер Санья
ЦЗ
18
Линкольн
ЦП
18
Нене
ЦП
Главный тренер
Армандо «Пети» Гонсалвеш Тейшейра
Остались в запасе
22
LÃ©o
ЦФ
20
Коштинья
ПЗ
4
Нандо Пиджнакер
ЦЗ
45
Leandro Silva
ЦФ
9
Said Ahmed Said
ЦФ
11
Manuel Namora
ЦФ
24
Педру Амарал
ЦЗ
Остались в запасе
70
Мансур
ЛЗ
70
Шахрияр Моганлу
ЦФ
13
Андре Феррейра
ВР
95
Пьер Санья
ЦЗ
18
Линкольн
ЦП
18
Нене
ЦП
Главный тренер
Жозе Гомеш
Главный тренер
Армандо «Пети» Гонсалвеш Тейшейра
Статистика матча Риу Аве - Санта-Клара
5
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Риу Аве
Португалия. Примейра, 12 тур
Арука
- : -
28.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Академика де Визеу
2 : 1
01.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 9 тур
Риу Аве
0 : 4
25.10.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Риу Аве
3 : 2
11.10.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 7 тур
Алверка
1 : 0
19.09.2026
Риу Аве
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 12 тур
Морейренcе
- : -
28.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 11 тур
Санта-Клара
1 : 2
08.11.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 10 тур
Маритиму
0 : 2
01.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 8 тур
Каза Пиа
0 : 0
10.10.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 7 тур
Санта-Клара
0 : 0
20.09.2026
Брага
Информация о матче
Стадион:
Эштадио до Риу Аве
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