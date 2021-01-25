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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Аланьяспор - Анкарагюджю
Аланьяспор - Анкарагюджю: обзор матча 25 января 2021
Аланьяспор
25.01.2021, понедельник, 19:00
Турция. Суперлига, 21 тур
4 : 3
Завершен
Анкарагюджю
38'
С. Учан
54'
Т. Бакасетас
62'
Х. Бабакар
79'
Ф. Мубандже
3'
Д. Пайнтсил
28'
Д. Пайнтсил
65'
A. Badji
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аланьяспор - Анкарагюджю
90'
+3
Замена
А. Тюран
️️️️
А. Каан Гюнерен
Замена
Т. Бингель
️️️️
Давидсон
88'
Замена
Б. Кутлу
️️️️
Т. Бакасетас
88'
84'
Желтая карточка
Э. Гюрал
Замена
C. GÃ¼lselam
️️️️
С. Учан
81'
Замена
А. Барейро
️️️️
Х. Бабакар
80'
Замена
Д. Кадзиор
️️️️
Э. Караджа
80'
ГОЛ! 4:3!
Ф. Мубандже
Пас отдал
С. Учан
79'
72'
Замена
Т. Бервен
️️️️
A. Badji
72'
Замена
Э. Гюрал
️️️️
Э. Чекичи
Желтая карточка
Х. Бабакар
69'
65'
ГОЛ! 3:3!
A. Badji
ГОЛ! 3:2!
Х. Бабакар
Пас отдал
С. Учан
62'
61'
Замена
M. Pazdan
️️️️
Д. Лукасик
61'
Замена
И. Воца
️️️️
И. Акдаг
ГОЛ! 2:2!
Т. Бакасетас
54'
39'
Желтая карточка
Д. Пайнтсил
ГОЛ! 1:2!
С. Учан
38'
35'
Желтая карточка
И. Акдаг
28'
ГОЛ! 0:2!
Д. Пайнтсил
Пас отдал
С. Лобжанидзе
3'
ГОЛ! 0:1!
Д. Пайнтсил
Пас отдал
С. Лобжанидзе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аланьяспор
28
Марафона
ВР
29
Франсуа Мубандже
ЦЗ
29
Стивен Колкер
ЦЗ
24
Juanfran
ЦЗ
6
Манолис Сиопис
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
20
Фатих Аксой
ЦП
11
Давидсон
ЦП
9
Тасос Бакасетас
АП
7
Эфеджан Караджа
ЦФ
15
Хума Бабакар
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
Анкарагюджю
1
Корджан Челикай
ВР
4
Эрди Дикмен
ЦЗ
8
Тьяго Пинту
ЦЗ
31
Звонимир Шарлия
ЦЗ
23
Али Каан Гюнерен
ЦП
12
Ибрагим Акдаг
ЦП
12
Саба Лобжанидзе
ЦП
28
Джозеф Пайнтсил
ЦП
23
Даниэль Лукасик
ЦП
25
Aliou Badji
ЦФ
8
Эндри Чекичи
ЦФ
Главный тренер
Мустафа Далчи
Аланьяспор
13
Кагри Гюней
ВР
3
Ахмет Гюлай
ЛЗ
75
Тайфур Бингель
ЛЗ
10
Беркан Кутлу
ЦП
92
Дамиан Кадзиор
ЦП
6
Ceyhun GÃ¼lselam
ЦП
8
Hasan HÃ¼seyin Acar
ЦП
4
Alpay Çelebi
ЦФ
28
Адам Барейро
ЦФ
9
Мустафа Пектемек
ЦФ
Анкарагюджю
30
Рикардо Фридрих
ВР
89
Атила Тюран
ЦЗ
22
Michal Pazdan
ЦЗ
4
Алпер Потук
ЦП
42
Идриз Воца
ЦП
10
Ассане Диуссе
ЦП
18
Сахверди Четин
ЦП
77
Эмре Гюрал
ЦФ
97
Embiya Ayyildiz
ЦФ
19
Торгейр Бервен
ЦФ
3-4-1-2
28
Марафона
29
Мубандже
29
Колкер
24
6
Сиопис
20
Аксой
11
Давидсон
48
Учан
9
Бакасетас
15
Бабакар
7
Караджа
3-5-2
1
Челикай
4
Дикмен
8
Пинту
31
Шарлия
23
Гюнерен
12
Лобжанидзе
28
Пайнтсил
23
Лукасик
12
Акдаг
8
Чекичи
25
11
Давидсон
75
Бингель
75
Бингель
11
Давидсон
15
Бабакар
28
Барейро
28
Барейро
15
Бабакар
9
Бакасетас
10
Кутлу
10
Кутлу
9
Бакасетас
7
Караджа
92
Кадзиор
92
Кадзиор
7
Караджа
48
Учан
6
6
48
Учан
8
Чекичи
77
Гюрал
77
Гюрал
8
Чекичи
23
Гюнерен
89
Тюран
89
Тюран
23
Гюнерен
23
Лукасик
22
22
23
Лукасик
12
Акдаг
42
Воца
42
Воца
12
Акдаг
25
19
Бервен
19
Бервен
25
Остались в запасе
Аланьяспор
Анкарагюджю
3
Ахмет Гюлай
ЛЗ
13
Кагри Гюней
ВР
4
Alpay Çelebi
ЦФ
8
Hasan HÃ¼seyin Acar
ЦП
9
Мустафа Пектемек
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
97
Embiya Ayyildiz
ЦФ
4
Алпер Потук
ЦП
30
Рикардо Фридрих
ВР
10
Ассане Диуссе
ЦП
18
Сахверди Четин
ЦП
Главный тренер
Мустафа Далчи
Остались в запасе
3
Ахмет Гюлай
ЛЗ
13
Кагри Гюней
ВР
4
Alpay Çelebi
ЦФ
8
Hasan HÃ¼seyin Acar
ЦП
9
Мустафа Пектемек
ЦФ
Остались в запасе
97
Embiya Ayyildiz
ЦФ
4
Алпер Потук
ЦП
30
Рикардо Фридрих
ВР
10
Ассане Диуссе
ЦП
18
Сахверди Четин
ЦП
Главный тренер
Угур Учар
Главный тренер
Мустафа Далчи
Статистика матча Аланьяспор - Анкарагюджю
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Аланьяспор
1 : 2
23.10.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Фенербахче
3 : 0
17.10.2026
Аланьяспор
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 38 тур
Трабзонспор
4 : 2
26.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 37 тур
Анкарагюджю
0 : 0
18.05.2024
Пендикспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Хатайспор
2 : 1
12.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 35 тур
Анкарагюджю
1 : 1
03.05.2024
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Ризеспор
1 : 2
28.04.2024
Анкарагюджю
Информация о матче
Стадион:
Бахчешехир Окуллари
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