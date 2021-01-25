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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Бенфика - Насьональ
Бенфика - Насьональ: обзор матча 25 января 2021
Бенфика
25.01.2021, понедельник, 20:00
Португалия. Примейра, 15 тур
1 : 1
Завершен
Насьональ
14'
Шикинью
48'
Б. Рочес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бенфика - Насьональ
90'
+4
Замена
J. Victor
️️️️
К. Горре
90'
+2
Желтая карточка
R. Micael
86'
Замена
Л. Кал
️️️️
R. Correia
80'
Желтая карточка
Педрао
Замена
А. Таарабт
️️️️
Шикинью
77'
Желтая карточка
Жардел
71'
Замена
Г. Рамуш
️️️️
Д. Нуньес
62'
Замена
Педриньо
️️️️
Рафа
62'
59'
Замена
Ж. Камачу
️️️️
В. Тиль
58'
Замена
R. Micael
️️️️
В. Косьелло
48'
ГОЛ! 1:1!
Б. Рочес
Пас отдал
К. Горре
ГОЛ! 1:0!
Шикинью
Пас отдал
Пицци
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бенфика
99
Миле Свилар
ВР
13
Жоау Феррейра
ЦЗ
4
Ферру
ЦЗ
33
Жардел
ЦЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
21
Пицци
АП
22
Шикинью
АП
29
Дарвин Нуньес
ЦФ
10
Франко Серви
ЦФ
27
Рафа
ЦФ
9
Харис Сеферович
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Насьональ
44
Педрао
ЦЗ
55
Нуну Борхес
ОП
12
Венсан Тиль
ЦП
88
Francisco Ramos
ЦП
26
Венсан Косьелло
ЦП
13
Daniel
ЦФ
35
Брайан Рочес
ЦФ
11
Кенжи Горре
ЦФ
23
Вити
ЦФ
33
Rui Correia
ЦФ
22
Kalindi
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Машаду
Бенфика
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
22
Андреас Самарис
ЦП
49
Адель Таарабт
ЦП
10
Педриньо
ЦП
18
Габриэл
ЦП
98
Fabio Duarte
ЦФ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
20
Тиагу Араужо
ЦФ
14
Факундо Феррейра
ЦФ
Насьональ
37
Жоау Камачу
ЛВ
21
Лукас Кал
ОП
14
Ибрагим Абдуллахи Альхассан
ОП
18
Владан Данилович
ЦП
1
Riccardo Piscitelli
ЦФ
0
Ruben Freitas
ЦФ
20
JoÃ£o VigÃ¡rio
ЦФ
14
Rúben Micael
ЦФ
77
João Victor
ЦФ
3-1-2-4
99
Свилар
13
Феррейра
4
Ферру
33
Жардел
5
Вайгль
22
Шикинью
21
Пицци
29
Нуньес
9
Сеферович
27
Рафа
10
Серви
1-1-3-5
44
Педрао
55
Борхес
12
Тиль
88
26
Косьелло
35
Рочес
22
33
23
Вити
11
Горре
29
Нуньес
9
Рамуш
9
Рамуш
29
Нуньес
22
Шикинью
49
Таарабт
49
Таарабт
22
Шикинью
27
Рафа
10
Педриньо
10
Педриньо
27
Рафа
33
21
Кал
21
Кал
33
12
Тиль
37
Камачу
37
Камачу
12
Тиль
26
Косьелло
14
14
26
Косьелло
11
Горре
77
77
11
Горре
Остались в запасе
Бенфика
Насьональ
98
Fabio Duarte
ЦФ
20
Тиагу Араужо
ЦФ
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
22
Андреас Самарис
ЦП
18
Габриэл
ЦП
14
Факундо Феррейра
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
1
Riccardo Piscitelli
ЦФ
0
Ruben Freitas
ЦФ
20
JoÃ£o VigÃ¡rio
ЦФ
14
Ибрагим Абдуллахи Альхассан
ОП
18
Владан Данилович
ЦП
Главный тренер
Мануэль Машаду
Остались в запасе
98
Fabio Duarte
ЦФ
20
Тиагу Араужо
ЦФ
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
22
Андреас Самарис
ЦП
18
Габриэл
ЦП
14
Факундо Феррейра
ЦФ
Остались в запасе
1
Riccardo Piscitelli
ЦФ
0
Ruben Freitas
ЦФ
20
JoÃ£o VigÃ¡rio
ЦФ
14
Ибрагим Абдуллахи Альхассан
ОП
18
Владан Данилович
ЦП
Главный тренер
Жорже Жезуш
Главный тренер
Мануэль Машаду
Статистика матча Бенфика - Насьональ
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Бенфика
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
Насьональ
Португалия. Примейра, 12 тур
Маритиму
- : -
27.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 11 тур
Насьональ
1 : 0
08.11.2026
Академика де Визеу
Португалия. Примейра, 10 тур
Арука
1 : 0
01.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Португалия. Примейра, 8 тур
Риу Аве
3 : 2
11.10.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 7 тур
Насьональ
0 : 4
19.09.2026
Фамаликан
Информация о матче
Стадион:
Эштадиу да Луж
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