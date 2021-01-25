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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Спорт Ресифи - Баия
Спорт Ресифи - Баия: обзор матча 25 января 2021
Спорт Ресифи
25.01.2021, понедельник, 00:15
Бразилия. Серия А, 32 тур
2 : 0
Завершен
Баия
73'
T. Neves
86'
Я. Майдана
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спорт Ресифи - Баия
ГОЛ! 2:0!
Я. Майдана
86'
Замена
Сандер
️️️️
Маркиньос
82'
ГОЛ! 1:0!
T. Neves
73'
70'
Замена
Ж. Капишаба
️️️️
Росси
Замена
Бруниньо
️️️️
B.
68'
66'
Замена
R.
️️️️
J. Pablo Ramírez
59'
Замена
G. Novaes
️️️️
Жилберто
Замена
E.
️️️️
R. Prata
51'
Замена
R. Henrique
️️️️
M. Silva
46'
Желтая карточка
Я. Майдана
41'
Желтая карточка
R. Prata
33'
Желтая карточка
M. Silva
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спорт Ресифи
27
Луан Полли
ВР
2
Яго Майдана
ЦЗ
34
Адриэлсон
ЦЗ
10
Маркиньос
ЛВ
10
Thiago Neves
ЦП
12
JÃºnior Tavares
ЦП
0
Dalberto
ЦФ
2
Patric
ЦФ
18
Betinho
ЦФ
77
Marcão Silva
ЦФ
23
Raul Prata
ЦФ
Баия
1
Дуглас Фридрих
ВР
18
Жуниньо
ЦЗ
2
Нино Параиба
ПЗ
11
Тиаго Андраде
ЛВ
40
Грегоре
ОП
31
Росси
ПВ
9
Жилберто
ЦФ
14
Ernando
ЦФ
6
Matheus Bahia
ЦФ
16
Ronaldo
ЦФ
10
Juan Pablo Ramírez
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Спорт Ресифи
1
Маилсон
ВР
6
Сандер
ЛЗ
46
Лучано Джуба
ЛАЗ
4
Чико
ЦП
37
Бруниньо
АП
39
Gustavo
ЦФ
15
Rafael Thyere
ЦФ
2
Ewerton
ЦФ
20
Ricardinho
ЦФ
8
MÃ¡rcio AraÃºjo
ЦФ
5
Ronaldo Henrique
ЦФ
87
Микаэл
ЦФ
Баия
29
Жуниньо Капишаба
ЦЗ
18
Жоао Педро
ПЗ
77
Алессон
ЛВ
35
Эдсон Фернандо
ОП
94
Даниэл
АП
39
Gabriel Novaes
ЦФ
33
Anderson
ЦФ
28
Lucas Fonseca
ЦФ
4
Anderson Martins
ЦФ
70
Fessin
ЦФ
10
Rodriguinho
ЦФ
30
Marco Antonio
ЦФ
2-2-1-5
27
Полли
2
Майдана
34
Адриэлсон
10
12
10
Маркиньос
2
23
77
18
0
2-1-2-5
1
Фридрих
2
Параиба
18
Жуниньо
40
Грегоре
31
Росси
11
Андраде
9
Жилберто
10
16
6
14
10
Маркиньос
6
Сандер
6
Сандер
10
Маркиньос
23
2
2
23
77
5
5
77
18
37
Бруниньо
37
Бруниньо
18
9
Жилберто
39
39
9
Жилберто
10
10
10
10
31
Росси
29
Капишаба
29
Капишаба
31
Росси
Остались в запасе
Спорт Ресифи
Баия
46
Лучано Джуба
ЛАЗ
1
Маилсон
ВР
39
Gustavo
ЦФ
4
Чико
ЦП
15
Rafael Thyere
ЦФ
20
Ricardinho
ЦФ
8
MÃ¡rcio AraÃºjo
ЦФ
87
Микаэл
ЦФ
33
Anderson
ЦФ
28
Lucas Fonseca
ЦФ
4
Anderson Martins
ЦФ
18
Жоао Педро
ПЗ
35
Эдсон Фернандо
ОП
70
Fessin
ЦФ
94
Даниэл
АП
30
Marco Antonio
ЦФ
77
Алессон
ЛВ
Главный тренер
Рожерио Сени
Остались в запасе
46
Лучано Джуба
ЛАЗ
1
Маилсон
ВР
39
Gustavo
ЦФ
4
Чико
ЦП
15
Rafael Thyere
ЦФ
20
Ricardinho
ЦФ
8
MÃ¡rcio AraÃºjo
ЦФ
87
Микаэл
ЦФ
Остались в запасе
33
Anderson
ЦФ
28
Lucas Fonseca
ЦФ
4
Anderson Martins
ЦФ
18
Жоао Педро
ПЗ
35
Эдсон Фернандо
ОП
70
Fessin
ЦФ
94
Даниэл
АП
30
Marco Antonio
ЦФ
77
Алессон
ЛВ
Главный тренер
Рожерио Сени
Статистика матча Спорт Ресифи - Баия
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 38 тур
Спорт Ресифи
0 : 4
07.12.2025
Гремио
Бразилия. Серия А, 37 тур
Баия
2 : 0
04.12.2025
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
3 : 0
29.11.2025
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 35 тур
Спорт Ресифи
1 : 3
24.11.2025
Витория
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
3 : 2
19.11.2025
Спорт Ресифи
Баия
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
- : -
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Баия
0 : 1
21.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро
3 : 2
06.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Информация о матче
Стадион:
Адельмар да Коста Карвалью
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