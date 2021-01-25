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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Атлетико Гойяненсе - Форталеза
Атлетико Гойяненсе - Форталеза: обзор матча 25 января 2021
Атлетико Гойяненсе
25.01.2021, понедельник, 00:15
Бразилия. Серия А, 32 тур
2 : 0
Завершен
Форталеза
40'
J. (П)
80'
Натанаэль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико Гойяненсе - Форталеза
83'
Замена
D.
️️️️
Y. César
83'
Замена
É.
️️️️
Давид
Замена
В. Леке
️️️️
З. Роберто
82'
ГОЛ! 2:0!
Натанаэль
80'
74'
Вторая желтая
Жуниньо
Замена
A.
️️️️
D. Gomes Magalhaes
61'
60'
Замена
В. Паулиста
️️️️
O.
Замена
G.
️️️️
Эдер
46'
Желтая карточка
З. Роберто
45'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
J.
40'
39'
Желтая карточка
Паулао
29'
Желтая карточка
Жуниньо
Желтая карточка
Ж. Виктор
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Гойяненсе
33
Эдер
ЦЗ
25
Натанаэль
ЦЗ
4
Жоао Виктор
ЦЗ
5
Виллиан Маранхао
ОП
17
Марлон Фрейтас
ОП
18
Janderson
ЦП
10
Веллингтон Рато
АП
23
Dudu
ЦФ
11
Danilo Gomes Magalhaes
ЦФ
99
Зе Роберто
ЦФ
1
Jean
ЦФ
Форталеза
27
Felipe Alves
ВР
4
Паулао
ЦЗ
2
Тинга
ЦЗ
13
Gabriel Dias
ЦЗ
7
Давид
ЛВ
8
Рональд
ОП
32
Mariano VÃ¡zquez
ЦП
11
Osvaldo
ЦП
8
Жуниньо
ЦП
57
Yuri César
ЦФ
26
Jackson
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Атлетико Гойяненсе
99
Витор Леке
ЛВ
44
Габриэль Баральяс
ЦП
0
Arnaldo
ЦФ
16
Michel Custódio
ЦФ
16
Rithely
ЦФ
4
Gilvan
ЦФ
12
Gabriel Bernard
ЦФ
Форталеза
1
Marcelo Boeck
ВР
4
Вандерсон
ЦЗ
2
Juan Quintero
ЦЗ
8
Derley
ЦП
10
Éderson
ЦФ
77
Igor Torres
ЦФ
9
Bergson
ЦФ
10
João Paulo
ЦФ
16
Miguel
ЦФ
88
Luiz Henrique
ЦФ
22
Kennedy
ЦФ
9
Веллингтон Паулиста
ЦФ
3-2-1-1-4
33
Эдер
25
Натанаэль
4
Виктор
5
Маранхао
17
Фрейтас
18
10
Рато
23
1
99
Зе Роберто
11
3-1-3-1-2
27
4
Паулао
2
Тинга
13
8
Рональд
32
11
8
Жуниньо
7
Давид
26
57
11
0
0
11
99
Зе Роберто
99
Леке
99
Леке
99
Зе Роберто
33
Эдер
4
4
33
Эдер
7
Давид
10
10
7
Давид
57
8
8
57
11
9
Паулиста
9
Паулиста
11
Остались в запасе
Атлетико Гойяненсе
Форталеза
44
Габриэль Баральяс
ЦП
16
Michel Custódio
ЦФ
16
Rithely
ЦФ
12
Gabriel Bernard
ЦФ
77
Igor Torres
ЦФ
9
Bergson
ЦФ
10
João Paulo
ЦФ
16
Miguel
ЦФ
88
Luiz Henrique
ЦФ
4
Вандерсон
ЦЗ
22
Kennedy
ЦФ
1
Marcelo Boeck
ВР
2
Juan Quintero
ЦЗ
Главный тренер
Рожерио Сени
Остались в запасе
44
Габриэль Баральяс
ЦП
16
Michel Custódio
ЦФ
16
Rithely
ЦФ
12
Gabriel Bernard
ЦФ
Остались в запасе
77
Igor Torres
ЦФ
9
Bergson
ЦФ
10
João Paulo
ЦФ
16
Miguel
ЦФ
88
Luiz Henrique
ЦФ
4
Вандерсон
ЦЗ
22
Kennedy
ЦФ
1
Marcelo Boeck
ВР
2
Juan Quintero
ЦЗ
Главный тренер
Рожерио Сени
Статистика матча Атлетико Гойяненсе - Форталеза
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 38 тур
Баия
2 : 0
08.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Гойяненсе
3 : 1
05.12.2024
Форталеза
Бразилия. Серия А, 36 тур
Васко да Гама
2 : 2
01.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 35 тур
Атлетико Гойяненсе
0 : 1
24.11.2024
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
2 : 0
20.11.2024
Атлетико Гойяненсе
Форталеза
Бразилия. Серия А, 38 тур
Ботафого
4 : 2
07.12.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
2 : 1
04.12.2025
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Форталеза
1 : 0
01.12.2025
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
0 : 1
27.11.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 34 тур
Баия
2 : 3
21.11.2025
Форталеза
Информация о матче
Стадион:
Антонио Асиоли
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Атлетико Гойяненсе
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