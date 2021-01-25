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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Сантос - Гойас
Сантос - Гойас: обзор матча 25 января 2021
Сантос
25.01.2021, понедельник, 00:15
Бразилия. Серия А, 32 тур
3 : 4
Завершен
Гойас
7'
Л. Брага
38'
К. Жорже
87'
Мариньо (П)
55'
R. Moura
60'
Д. Дуарт
76'
F. (П)
77'
R. Moura
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сантос - Гойас
Замена
Б. Маркес
️️️️
Ф. Джонатан
90'
+1
ГОЛ с пенальти! 3:4!
Мариньо
87'
Замена
Ж. Мота
️️️️
D. Pituca
87'
79'
Замена
D. Baggio
️️️️
F.
77'
ГОЛ! 2:4!
R. Moura
76'
ГОЛ с пенальти! 2:3!
F.
Замена
G.
️️️️
Сандри
74'
Замена
L. Lourenço
️️️️
Л. Брага
74'
60'
ГОЛ! 2:2!
Д. Дуарт
Пас отдал
Шейлон
55'
ГОЛ! 2:1!
R. Moura
Пас отдал
Херон
48'
Желтая карточка
I. MendonÃ§a
Желтая карточка
К. Жорже
47'
46'
Замена
В. Лопес
️️️️
Жефферсон
46'
Замена
V. Taylon
️️️️
B.
ГОЛ! 2:0!
К. Жорже
Пас отдал
Л. Брага
38'
33'
Желтая карточка
R. Moura
Желтая карточка
Л. Перес
18'
13'
Желтая карточка
B.
ГОЛ! 1:0!
Л. Брага
Пас отдал
D. Pituca
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сантос
12
Джон
ВР
6
Фелипе Джонатан
ЛЗ
14
Луан Перес
ЦЗ
4
Лукас Вериссимо
ЦЗ
22
Лукас Брага
ЛВ
30
Йеферсон Сотельдо
ЦП
6
Сандри
ЦП
7
Мариньо
ПВ
31
ParÃ¡
ЦФ
19
Кайо Жорже
ЦФ
21
Diego Pituca
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Гойас
12
Жефферсон
ЛЗ
4
Херон
ЛЗ
33
Давид Дуарт
ЦЗ
5
Alejandro Cabral
ЦП
7
Шейлон
АП
5
Breno
ЦФ
9
Rafael Moura
ЦФ
20
FernandÃ£o
ЦФ
18
Daniel
ЦФ
34
Iago MendonÃ§a
ЦФ
23
Tadeu
ЦФ
Главный тренер
Элио дос Анжос
Сантос
34
Жоао Пауло
ВР
15
Луис Фелипе
ЦЗ
22
Мадсон
ПЗ
11
Артур Гомес
ЛВ
17
Винисиус Балиэйро
ОП
10
Жена Мота
ЦП
29
Tailson
ЦФ
9
Бруно Маркес
ЦФ
38
Маркос Леонардо
ЦФ
25
Guilherme
ЦФ
37
Lucas Lourenço
ЦФ
6
Laércio Soldá
ЦФ
Гойас
55
Энрике Лордело
ОП
88
Marcelo Rangel
ЦФ
27
FÃ¡bio Sanches
ЦФ
0
V. Taylon
ЦФ
92
Douglas Baggio
ЦФ
70
Винисиус Лопес
ЦФ
10
Indio
ЦФ
3-2-2-3
12
Джон
6
Джонатан
4
Вериссимо
14
Перес
30
Сотельдо
6
Сандри
22
Брага
7
Мариньо
21
19
Жорже
31
3-1-1-5
12
Жефферсон
33
Дуарт
4
Херон
5
7
Шейлон
9
23
34
18
20
6
Джонатан
9
Маркес
9
Маркес
6
Джонатан
6
Сандри
25
25
6
Сандри
22
Брага
37
37
22
Брага
21
10
Мота
10
Мота
21
5
0
0
5
20
92
92
20
12
Жефферсон
70
Лопес
70
Лопес
12
Жефферсон
Остались в запасе
Сантос
Гойас
29
Tailson
ЦФ
38
Маркос Леонардо
ЦФ
17
Винисиус Балиэйро
ОП
11
Артур Гомес
ЛВ
6
Laércio Soldá
ЦФ
22
Мадсон
ПЗ
15
Луис Фелипе
ЦЗ
34
Жоао Пауло
ВР
Главный тренер
Доривал Жуниор
88
Marcelo Rangel
ЦФ
27
FÃ¡bio Sanches
ЦФ
55
Энрике Лордело
ОП
10
Indio
ЦФ
Главный тренер
Элио дос Анжос
Остались в запасе
29
Tailson
ЦФ
38
Маркос Леонардо
ЦФ
17
Винисиус Балиэйро
ОП
11
Артур Гомес
ЛВ
6
Laércio Soldá
ЦФ
22
Мадсон
ПЗ
15
Луис Фелипе
ЦЗ
34
Жоао Пауло
ВР
Остались в запасе
88
Marcelo Rangel
ЦФ
27
FÃ¡bio Sanches
ЦФ
55
Энрике Лордело
ОП
10
Indio
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Главный тренер
Элио дос Анжос
Статистика матча Сантос - Гойас
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
- : -
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 31 тур
Флуминенсе
1 : 2
18.10.2026
Сантос
Гойас
Бразилия. Серия А, 38 тур
Гойас
1 : 0
07.12.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
1 : 0
04.12.2023
Гойас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Гремио
2 : 1
01.12.2023
Гойас
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гойас
0 : 1
28.11.2023
Крузейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Минейро
2 : 1
13.11.2023
Гойас
Информация о матче
Стадион:
Вила Белмиро
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