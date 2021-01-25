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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Белененсеш - Тондела
Белененсеш - Тондела: обзор матча 25 января 2021
Белененсеш
25.01.2021, понедельник, 17:30
Португалия. Примейра, 15 тур
2 : 0
Завершен
Тондела
18'
М. Кассьерра
36'
Т. Эшгайю
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Белененсеш - Тондела
90'
+3
Желтая карточка
Ж. Педру
Замена
D.
️️️️
А. Тайра
90'
+2
87'
Замена
С. Анне
️️️️
С. Агра
84'
Желтая карточка
B.
Замена
R.
️️️️
М. Кардозу
79'
74'
Замена
R. Barbosa
️️️️
Y. Tavares
68'
Замена
Ф. Феррейра
️️️️
Н. Хасеф
68'
Замена
Р. Олабе
️️️️
П. Аугусто
Замена
Я. Ситхоле
️️️️
S. Varela
68'
ГОЛ! 2:0!
Т. Эшгайю
Пас отдал
М. Кардозу
36'
Желтая карточка
Т. Пете
29'
20'
Желтая карточка
П. Аугусто
ГОЛ! 1:0!
М. Кассьерра
18'
Желтая карточка
М. Кардозу
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Белененсеш
33
Станислав Крицюк
ВР
16
Томаш Рибейру
ЦЗ
12
Тибанг Пете
ЦЗ
37
Гонсалу Силва
ЦЗ
28
Рубен Лима
ЦЗ
6
Афонсо Тайра
ЦП
28
Тиагу Эшгайю
ЦП
20
Мигел Кардозу
ПВ
6
Bruno Ramires
ЦФ
0
S. Varela
ЦФ
9
Матео Кассьерра
ЦФ
Главный тренер
Филипе Кандидо
Тондела
30
Бабакар Ниасс
ВР
24
Науфел Хасеф
ЛЗ
3
Абдель Медиуб
ЦЗ
23
Yohan Tavares
ЦЗ
2
Bebeto
ЦЗ
7
Джон Мурильо
ЦП
8
Жоау Педру
ЦП
28
Педро Аугусто
ЦП
9
Марио Гонсалес
ЦФ
7
Сальвадор Агра
ЦФ
21
Enzo Martínez
ЦФ
Белененсеш
99
Андре Морейра
ВР
2
Диогу Калила
ЦЗ
13
Яя Ситхоле
ЦП
34
Danny
ЦП
10
Йордан ван дер Гаг
АП
19
Francisco Jose Coelho Teixeira
ЦФ
30
Richard
ЦФ
70
Edi Semedo
ЦФ
14
Dieguinho
ЦФ
Тондела
88
Pedro Trigueira
ВР
20
Филипе Феррейра
ЦЗ
19
Тиагу Алмейда
ЦЗ
34
Ricardo Alves
ЦЗ
16
Роберто Олабе
ЦП
5
JoÃ£o Jaquite
ЦП
10
Rafael Barbosa
ЦФ
11
Сулейман Анне
ЦФ
19
Tomislav Strkalj
ЦФ
4-2-1-3
33
Крицюк
16
Рибейру
37
Силва
28
Лима
12
Пете
6
Тайра
28
Эшгайю
20
Кардозу
9
Кассьерра
0
6
4-3-3
30
Ниасс
3
Медиуб
23
2
24
Хасеф
7
Мурильо
8
Педру
28
Аугусто
21
7
Агра
9
Гонсалес
0
13
Ситхоле
13
Ситхоле
0
6
Тайра
34
34
6
Тайра
20
Кардозу
30
30
20
Кардозу
28
Аугусто
16
Олабе
16
Олабе
28
Аугусто
23
10
10
23
7
Агра
11
Анне
11
Анне
7
Агра
24
Хасеф
20
Феррейра
20
Феррейра
24
Хасеф
Остались в запасе
Белененсеш
Тондела
19
Francisco Jose Coelho Teixeira
ЦФ
10
Йордан ван дер Гаг
АП
99
Андре Морейра
ВР
2
Диогу Калила
ЦЗ
70
Edi Semedo
ЦФ
14
Dieguinho
ЦФ
Главный тренер
Филипе Кандидо
88
Pedro Trigueira
ВР
19
Тиагу Алмейда
ЦЗ
34
Ricardo Alves
ЦЗ
5
JoÃ£o Jaquite
ЦП
19
Tomislav Strkalj
ЦФ
Остались в запасе
19
Francisco Jose Coelho Teixeira
ЦФ
10
Йордан ван дер Гаг
АП
99
Андре Морейра
ВР
2
Диогу Калила
ЦЗ
70
Edi Semedo
ЦФ
14
Dieguinho
ЦФ
Остались в запасе
88
Pedro Trigueira
ВР
19
Тиагу Алмейда
ЦЗ
34
Ricardo Alves
ЦЗ
5
JoÃ£o Jaquite
ЦП
19
Tomislav Strkalj
ЦФ
Главный тренер
Филипе Кандидо
Статистика матча Белененсеш - Тондела
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Белененсеш
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
0 : 0
14.05.2022
Белененсеш
Португалия. Примейра, 33 тур
Белененсеш
2 : 3
09.05.2022
Фамаликан
Португалия. Примейра, 32 тур
Белененсеш
0 : 1
30.04.2022
Брага
Португалия. Примейра, 31 тур
Эшторил
2 : 2
24.04.2022
Белененсеш
Португалия. Примейра, 30 тур
Белененсеш
1 : 0
16.04.2022
Визела
Тондела
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
3 : 1
16.05.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 33 тур
Тондела
2 : 0
11.05.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 32 тур
Каза Пиа
0 : 1
03.05.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 26 тур
Спортинг
2 : 2
29.04.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 31 тур
Тондела
0 : 2
25.04.2026
Насьональ
Информация о матче
Стадион:
До Рестело
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