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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Лилль - Аякс
Лилль - Аякс: обзор матча 18 февраля 2021
Лилль
18.02.2021, четверг, 23:00
Лига Европы, 1/16 финала
1 : 2
Ответный матч – 1 : 2
Завершен
Аякс
72'
Т. Веа
87'
Д. Тадич (П)
89'
Б. Бробби
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Лилль - Аякс
90'
+6
Желтая карточка
Б. Бробби
Желтая карточка
Р. Саншеш
90'
+1
89'
ГОЛ! 1:2!
Б. Бробби
Пас отдал
Д. Классен
Желтая карточка
М. Меньян
88'
87'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Тадич
Замена
Д. Брадарич
️️️️
Рейнилду
83'
82'
Замена
П. Схюрс
️️️️
Д. Ренш
82'
Замена
У. Идрисси
️️️️
Антони
Замена
Н. Иконе
️️️️
Д. Дэвид
78'
77'
Желтая карточка
Д. Ренш
73'
Замена
Б. Бробби
️️️️
Д. Нерес
ГОЛ! 1:0!
Т. Веа
72'
66'
Желтая карточка
Д. Блинд
Замена
Л. Араухо
️️️️
Ю. Языджи
62'
Желтая карточка
Ю. Языджи
40'
Желтая карточка
З. Челик
17'
12'
Желтая карточка
Э. Альварес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лилль
16
Майк Меньян
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
4
Свен Ботман
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
34
Бубакари Сумаре
ОП
8
Ренату Саншеш
ЦП
97
Юсуф Языджи
АП
22
Тимоти Веа
ЦФ
15
Джонатан Дэвид
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Аякс
1
Маартен Стекеленбург
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
17
Дейли Блинд
ЛЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
4
Эдсон Альварес
ОП
18
Дэви Классен
АП
7
Давид Нерес
ПВ
7
Антони
ПВ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Лилль
30
Люка Шевалье
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
35
Тиагу Джало
ЦЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
27
Рокко Асконе
ЦП
80
Исаак Лихаджи
ПВ
93
Нанитамо Иконе
ПВ
7
Луис Араухо
ЦФ
Аякс
37
Кьел Шерпен
ВР
24
Доминик Котарски
ВР
4
Перр Схюрс
ЦЗ
2
Шон Клайбер
ПЗ
11
Уссама Идрисси
ЛВ
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
52
Закария Лабиад
АП
20
Мохаммед Кудус
АП
9
Брайан Бробби
ЦФ
2
Лассина Траоре
ЦФ
4-1-1-2-2
16
Меньян
17
Рейнилду
6
Фонте
4
Ботман
2
Челик
34
Сумаре
8
Саншеш
19
Бамба
97
Языджи
15
Дэвид
22
Веа
3-3-3-1
1
Стекеленбург
2
Ренш
12
Тимбер
6
Мартинес
3
Тальяфико
4
Альварес
17
Блинд
7
Антони
18
Классен
10
Тадич
7
Нерес
15
Дэвид
93
Иконе
93
Иконе
15
Дэвид
17
Рейнилду
6
Брадарич
6
Брадарич
17
Рейнилду
97
Языджи
7
Араухо
7
Араухо
97
Языджи
7
Антони
11
Идрисси
11
Идрисси
7
Антони
7
Нерес
9
Бробби
9
Бробби
7
Нерес
2
Ренш
4
Схюрс
4
Схюрс
2
Ренш
Остались в запасе
Лилль
Аякс
35
Тиагу Джало
ЦЗ
80
Исаак Лихаджи
ПВ
27
Рокко Асконе
ЦП
26
Жереми Пье
ПЗ
30
Люка Шевалье
ВР
Главный тренер
Кристоф Гальтье
37
Кьел Шерпен
ВР
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
52
Закария Лабиад
АП
20
Мохаммед Кудус
АП
24
Доминик Котарски
ВР
2
Шон Клайбер
ПЗ
2
Лассина Траоре
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Остались в запасе
35
Тиагу Джало
ЦЗ
80
Исаак Лихаджи
ПВ
27
Рокко Асконе
ЦП
26
Жереми Пье
ПЗ
30
Люка Шевалье
ВР
Остались в запасе
37
Кьел Шерпен
ВР
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
52
Закария Лабиад
АП
20
Мохаммед Кудус
АП
24
Доминик Котарски
ВР
2
Шон Клайбер
ПЗ
2
Лассина Траоре
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Статистика матча Лилль - Аякс
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Аякс
Лига конференций, 4 тур
Аякс
- : -
26.11.2026
Тун
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
3 : 0
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Информация о матче
Стадион:
Пьер Моруа
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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