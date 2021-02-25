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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Аякс - Лилль
Аякс - Лилль: обзор матча 25 февраля 2021
Аякс
25.02.2021, четверг, 20:55
Лига Европы, 1/16 финала
2 : 1
Первый матч – 2 : 1
Завершен
Лилль
15'
Д. Классен
88'
Д. Нерес
78'
Ю. Языджи (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Аякс - Лилль
Замена
М. Кудус
️️️️
Р. Гравенберх
90'
Замена
У. Идрисси
️️️️
Д. Нерес
89'
ГОЛ! 2:1!
Д. Нерес
Пас отдал
Б. Бробби
88'
Желтая карточка
Д. Нерес
85'
78'
Желтая карточка
Ж. Фонте
78'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Ю. Языджи
78'
Замена
И. Лихаджи
️️️️
Т. Веа
70'
Замена
Б. Сумаре
️️️️
Шека
65'
Желтая карточка
Р. Саншеш
Желтая карточка
Х. Тимбер
63'
62'
Замена
Ж. Пье
️️️️
З. Челик
62'
Замена
Д. Дэвид
️️️️
Ж. Бамба
62'
Замена
Л. Араухо
️️️️
Н. Иконе
59'
Желтая карточка
Т. Джало
Замена
Б. Бробби
️️️️
Антони
55'
15'
Желтая карточка
М. Меньян
ГОЛ! 1:0!
Д. Классен
Пас отдал
Д. Тадич
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аякс
1
Маартен Стекеленбург
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
4
Эдсон Альварес
ОП
8
Райан Гравенберх
ЦП
18
Дэви Классен
АП
7
Антони
ПВ
7
Давид Нерес
ПВ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Лилль
16
Майк Меньян
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
35
Тиагу Джало
ЦЗ
4
Свен Ботман
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
8
Ренату Саншеш
ЦП
8
Шека
ЦП
97
Юсуф Языджи
АП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
22
Тимоти Веа
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Аякс
37
Кьел Шерпен
ВР
24
Доминик Котарски
ВР
4
Перр Схюрс
ЦЗ
2
Шон Клайбер
ПЗ
11
Уссама Идрисси
ЛВ
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
52
Закария Лабиад
АП
20
Мохаммед Кудус
АП
9
Брайан Бробби
ЦФ
2
Лассина Траоре
ЦФ
Лилль
30
Люка Шевалье
ВР
1
Орестис Карнезис
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
34
Бубакари Сумаре
ОП
27
Рокко Асконе
ЦП
21
Бенжамин Андре
ЦП
80
Исаак Лихаджи
ПВ
15
Джонатан Дэвид
ЦФ
7
Луис Араухо
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Стекеленбург
17
Блинд
2
Ренш
6
Мартинес
12
Тимбер
4
Альварес
8
Гравенберх
10
Тадич
18
Классен
7
Нерес
7
Антони
4-2-3-1
16
Меньян
2
Челик
35
Джало
4
Ботман
6
Брадарич
8
Саншеш
8
Шека
93
Иконе
97
Языджи
19
Бамба
22
Веа
7
Антони
9
Бробби
9
Бробби
7
Антони
7
Нерес
11
Идрисси
11
Идрисси
7
Нерес
8
Гравенберх
20
Кудус
20
Кудус
8
Гравенберх
2
Челик
26
Пье
26
Пье
2
Челик
8
Шека
34
Сумаре
34
Сумаре
8
Шека
22
Веа
80
Лихаджи
80
Лихаджи
22
Веа
19
Бамба
15
Дэвид
15
Дэвид
19
Бамба
93
Иконе
7
Араухо
7
Араухо
93
Иконе
Остались в запасе
Аякс
Лилль
37
Кьел Шерпен
ВР
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
52
Закария Лабиад
АП
24
Доминик Котарски
ВР
4
Перр Схюрс
ЦЗ
2
Шон Клайбер
ПЗ
2
Лассина Траоре
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
30
Люка Шевалье
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
27
Рокко Асконе
ЦП
1
Орестис Карнезис
ВР
6
Жозе Фонте
ЦЗ
21
Бенжамин Андре
ЦП
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Остались в запасе
37
Кьел Шерпен
ВР
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
52
Закария Лабиад
АП
24
Доминик Котарски
ВР
4
Перр Схюрс
ЦЗ
2
Шон Клайбер
ПЗ
2
Лассина Траоре
ЦФ
Остались в запасе
30
Люка Шевалье
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
27
Рокко Асконе
ЦП
1
Орестис Карнезис
ВР
6
Жозе Фонте
ЦЗ
21
Бенжамин Андре
ЦП
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Статистика матча Аякс - Лилль
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Аякс
Лига конференций, 4 тур
Аякс
- : -
26.11.2026
Тун
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
3 : 0
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Информация о матче
Стадион:
Йохан Кройф Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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