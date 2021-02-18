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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Олимпиакос - ПСВ
Олимпиакос - ПСВ: обзор матча 18 февраля 2021
Олимпиакос
18.02.2021, четверг, 20:55
Лига Европы, 1/16 финала
4 : 2
Ответный матч – 1 : 2
Завершен
ПСВ
9'
А. Бухалакис
37'
Я. М'Вила
45+2'
Ю. Эль-Араби
83'
Г. Масурас
14'
Э. Захави
40'
Э. Захави
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Олимпиакос - ПСВ
85'
Замена
М. ван Гинкел
️️️️
Р. Томас
85'
Замена
Э. Гутьеррес
️️️️
Э. Захави
ГОЛ! 4:2!
Г. Масурас
83'
Замена
М. Врусаи
️️️️
Я. М'Вила
80'
Замена
А. Хассан
️️️️
Брума
80'
Замена
А. Андруцос
️️️️
К. Лала
80'
Замена
К. Фортунис
️️️️
Ю. Эль-Араби
74'
70'
Замена
Й. Вертессен
️️️️
И. Сангаре
70'
Замена
М. Жуниор
️️️️
М. Гетце
Замена
Г. Масурас
️️️️
М. Вальбуэна
68'
63'
Желтая карточка
П. Росарио
Желтая карточка
Брума
63'
Желтая карточка
У. Ба
63'
Желтая карточка
О. Рябчук
57'
ГОЛ! 3:2!
Ю. Эль-Араби
45'
+2
40'
ГОЛ! 2:2!
Э. Захави
Пас отдал
Ф. Макс
38'
Замена
Т. Баумгартль
️️️️
О. Боскальи
ГОЛ! 2:1!
Я. М'Вила
37'
32'
Желтая карточка
И. Сангаре
14'
ГОЛ! 1:1!
Э. Захави
ГОЛ! 1:0!
А. Бухалакис
Пас отдал
М. Вальбуэна
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олимпиакос
1
Жозе Са
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
27
Уссейну Ба
ЦЗ
70
Кенни Лала
ПЗ
77
Брума
ЛВ
6
Янн М'Вила
ОП
2
Мади Камара
ЦП
41
Андреас Бухалакис
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Главный тренер
Педру Мартинш
ПСВ
38
Ивон Мвого
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
6
Ибраим Сангаре
ОП
13
Пабло Росарио
ОП
30
Райан Томас
ЦП
27
Марио Гетце
АП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
14
Дониелл Мален
ЦФ
7
Эран Захави
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Олимпиакос
19
Константинос Цолакис
ВР
44
Илиас Караргирис
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
14
Атанасиос Андруцос
ПЗ
37
Мохамед Дрегер
ПЗ
17
Мариус Врусаи
ЛВ
7
Георгиос Масурас
ЛВ
90
Василиос Сурлис
АП
7
Константинос Фортунис
АП
77
Лазар Ранджелович
ПВ
19
Ахмед Хассан
ЦФ
ПСВ
26
Максим Делань
ВР
1
Ларс Уннершталь
ВР
17
Мауро Жуниор
ЛЗ
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
29
Адриан Файн
ОП
8
Марко ван Гинкел
ЦП
35
Эрик Гутьеррес
ЦП
11
Йорбе Вертессен
ЦФ
9
Жоэль Пироэ
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Са
5
Рябчук
19
Папастатопулос
27
Ба
70
Лала
6
М'Вила
2
Камара
41
Бухалакис
77
Брума
28
Вальбуэна
19
Эль-Араби
3-2-2-1-2
38
Мвого
4
Тезе
21
Боскальи
30
Макс
6
Сангаре
13
Росарио
24
Дюмфрис
30
Томас
27
Гетце
7
Захави
14
Мален
70
Лала
14
Андруцос
14
Андруцос
70
Лала
6
М'Вила
17
Врусаи
17
Врусаи
6
М'Вила
28
Вальбуэна
7
Масурас
7
Масурас
28
Вальбуэна
19
Эль-Араби
7
Фортунис
7
Фортунис
19
Эль-Араби
77
Брума
19
Хассан
19
Хассан
77
Брума
30
Томас
8
ван Гинкел
8
ван Гинкел
30
Томас
27
Гетце
17
Жуниор
17
Жуниор
27
Гетце
6
Сангаре
11
Вертессен
11
Вертессен
6
Сангаре
21
Боскальи
32
Баумгартль
32
Баумгартль
21
Боскальи
7
Захави
35
Гутьеррес
35
Гутьеррес
7
Захави
Остались в запасе
Олимпиакос
ПСВ
77
Лазар Ранджелович
ПВ
37
Мохамед Дрегер
ПЗ
90
Василиос Сурлис
АП
19
Константинос Цолакис
ВР
44
Илиас Караргирис
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
Главный тренер
Педру Мартинш
26
Максим Делань
ВР
29
Адриан Файн
ОП
1
Ларс Уннершталь
ВР
9
Жоэль Пироэ
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Остались в запасе
77
Лазар Ранджелович
ПВ
37
Мохамед Дрегер
ПЗ
90
Василиос Сурлис
АП
19
Константинос Цолакис
ВР
44
Илиас Караргирис
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
Остались в запасе
26
Максим Делань
ВР
29
Адриан Файн
ОП
1
Ларс Уннершталь
ВР
9
Жоэль Пироэ
ЦФ
Главный тренер
Педру Мартинш
Главный тренер
Рогер Шмидт
Статистика матча Олимпиакос - ПСВ
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Олимпиакос
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
6 : 2
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Олимпиакос
5 : 0
25.10.2026
Каламата
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
- : -
24.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Информация о матче
Стадион:
Георгиос Караискакис
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