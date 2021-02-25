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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
ПСВ - Олимпиакос
ПСВ - Олимпиакос: обзор матча 25 февраля 2021
ПСВ
25.02.2021, четверг, 23:00
Лига Европы, 1/16 финала
2 : 1
Первый матч – 2 : 4
Завершен
Олимпиакос
23'
Э. Захави
44'
Э. Захави
88'
А. Хассан
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол ПСВ - Олимпиакос
Замена
Й. Вертессен
️️️️
Р. Томас
90'
90'
Замена
С. Папастатопулос
️️️️
Ю. Эль-Араби
Замена
М. Жуниор
️️️️
М. Гетце
90'
88'
ГОЛ! 2:1!
А. Хассан
Желтая карточка
Д. Мален
84'
80'
Замена
А. Хассан
️️️️
Брума
79'
Желтая карточка
К. Лала
79'
Замена
А. Андруцос
️️️️
К. Лала
51'
Желтая карточка
Г. Масурас
46'
Замена
Г. Масурас
️️️️
М. Вальбуэна
46'
Замена
К. Фортунис
️️️️
А. Бухалакис
ГОЛ! 2:0!
Э. Захави
44'
ГОЛ! 1:0!
Э. Захави
Пас отдал
Р. Томас
23'
Желтая карточка
Ф. Макс
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСВ
38
Ивон Мвого
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
24
Ник Виргевер
ЦЗ
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
13
Пабло Росарио
ОП
30
Райан Томас
ЦП
27
Марио Гетце
АП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
7
Эран Захави
ЦФ
14
Дониелл Мален
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Олимпиакос
1
Жозе Са
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
35
Рубен Семеду
ЦЗ
27
Уссейну Ба
ЦЗ
70
Кенни Лала
ПЗ
77
Брума
ЛВ
6
Янн М'Вила
ОП
2
Мади Камара
ЦП
41
Андреас Бухалакис
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Главный тренер
Педру Мартинш
ПСВ
1
Винсент Мюллер
ВР
1
Ларс Уннершталь
ВР
17
Мауро Жуниор
ЛЗ
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
29
Адриан Файн
ОП
8
Марко ван Гинкел
ЦП
52
Мохаммед Ихаттарен
ЦП
35
Эрик Гутьеррес
ЦП
11
Йорбе Вертессен
ЦФ
9
Жоэль Пироэ
ЦФ
Олимпиакос
19
Константинос Цолакис
ВР
44
Илиас Караргирис
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
37
Мохамед Дрегер
ПЗ
14
Атанасиос Андруцос
ПЗ
7
Георгиос Масурас
ЛВ
90
Василиос Сурлис
АП
7
Константинос Фортунис
АП
77
Лазар Ранджелович
ПВ
19
Ахмед Хассан
ЦФ
4-1-2-1-2
38
Мвого
30
Макс
24
Виргевер
21
Боскальи
4
Тезе
13
Росарио
30
Томас
24
Дюмфрис
27
Гетце
14
Мален
7
Захави
4-1-2-2-1
1
Са
70
Лала
35
Семеду
27
Ба
5
Рябчук
6
М'Вила
2
Камара
41
Бухалакис
28
Вальбуэна
77
Брума
19
Эль-Араби
30
Томас
11
Вертессен
11
Вертессен
30
Томас
27
Гетце
17
Жуниор
17
Жуниор
27
Гетце
28
Вальбуэна
7
Масурас
7
Масурас
28
Вальбуэна
70
Лала
14
Андруцос
14
Андруцос
70
Лала
19
Эль-Араби
19
Папастатопулос
19
Папастатопулос
19
Эль-Араби
41
Бухалакис
7
Фортунис
7
Фортунис
41
Бухалакис
77
Брума
19
Хассан
19
Хассан
77
Брума
Остались в запасе
ПСВ
Олимпиакос
1
Винсент Мюллер
ВР
8
Марко ван Гинкел
ЦП
29
Адриан Файн
ОП
1
Ларс Уннершталь
ВР
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
52
Мохаммед Ихаттарен
ЦП
35
Эрик Гутьеррес
ЦП
9
Жоэль Пироэ
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
37
Мохамед Дрегер
ПЗ
90
Василиос Сурлис
АП
77
Лазар Ранджелович
ПВ
19
Константинос Цолакис
ВР
44
Илиас Караргирис
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
Главный тренер
Педру Мартинш
Остались в запасе
1
Винсент Мюллер
ВР
8
Марко ван Гинкел
ЦП
29
Адриан Файн
ОП
1
Ларс Уннершталь
ВР
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
52
Мохаммед Ихаттарен
ЦП
35
Эрик Гутьеррес
ЦП
9
Жоэль Пироэ
ЦФ
Остались в запасе
37
Мохамед Дрегер
ПЗ
90
Василиос Сурлис
АП
77
Лазар Ранджелович
ПВ
19
Константинос Цолакис
ВР
44
Илиас Караргирис
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Главный тренер
Педру Мартинш
Статистика матча ПСВ - Олимпиакос
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
- : -
24.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Олимпиакос
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
6 : 2
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Олимпиакос
5 : 0
25.10.2026
Каламата
Информация о матче
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