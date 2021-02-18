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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Антверпен - Рейнджерс
Антверпен - Рейнджерс: обзор матча 18 февраля 2021
Антверпен
18.02.2021, четверг, 23:00
Лига Европы, 1/16 финала
3 : 4
Ответный матч – 2 : 5
Завершен
Рейнджерс
45'
Ф. Авенатти
45+8'
Л. Рафаэлов (П)
66'
М. Онгла
38'
Д. Арибо
59'
Б. Баришич (П)
83'
Р. Кент
90'
Б. Баришич (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Антверпен - Рейнджерс
Замена
К. Миеси
️️️️
П. Геркенс
90'
+1
Замена
Б. Нсимба
️️️️
Л. Рафаэлов
90'
+1
Замена
Ж. Гелин
️️️️
М. Онгла
90'
+1
90'
ГОЛ с пенальти! 3:4!
Б. Баришич
Вторая желтая
А. Сек
88'
83'
ГОЛ! 3:3!
Р. Кент
Пас отдал
А. Морелос
Замена
О. Де Вольф
️️️️
А. Бейранванд
77'
74'
Замена
Я. Хаджи
️️️️
Г. Камара
74'
Замена
Р. Джек
️️️️
С. Эрфилд
Замена
Б. Верстате
️️️️
Ф. Бойя
68'
ГОЛ! 3:2!
М. Онгла
Пас отдал
Л. Рафаэлов
66'
64'
Желтая карточка
С. Эрфилд
Желтая карточка
А. Сек
63'
59'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Б. Баришич
Желтая карточка
Р. Де Лат
58'
53'
Желтая карточка
Р. Кент
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Л. Рафаэлов
45'
+8
45'
+5
Замена
Р. Кент
️️️️
К. Руф
ГОЛ! 1:1!
Ф. Авенатти
Пас отдал
Л. Рафаэлов
45'
44'
Желтая карточка
Б. Баришич
38'
ГОЛ! 0:1!
Д. Арибо
Пас отдал
А. Морелос
25'
Замена
Л. Балогун
️️️️
Д. Тавернье
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Антверпен
1
Алиреза Бейранванд
ВР
4
Абдулайе Сек
ЦЗ
18
Мартин Онгла
ЦЗ
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
20
Аурелиу Бута
ПЗ
18
Питер Геркенс
ЦП
94
Джордан Лукаку
ЦП
11
Лиор Рафаэлов
ЦП
34
Франк Бойя
ЦП
20
Фелипе Авенатти
ЦФ
Рейнджерс
1
Аллан МакГрегор
ВР
3
Борна Баришич
ЛЗ
22
Филип Хеландер
ЦЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
18
Глен Камара
ЦП
37
Скотт Эрфилд
ЦП
18
Джо Арибо
ЦП
10
Стивен Дэвис
ЦП
7
Кемар Руф
ЦФ
9
Альфредо Морелос
ЦФ
Главный тренер
Стивен Джеррард
Антверпен
41
Тьям Шевон
ВР
1
Ортвен Де Вольф
ВР
25
Жереми Гелин
ЦЗ
23
Кодзи Миеси
ЦП
4
Биргер Верстате
ЦП
77
Бруни Нсимба
ПВ
11
Нана Ампома
ЦФ
Рейнджерс
33
Джон МакЛафлин
ВР
27
Леон Балогун
ЦЗ
6
Джек Симпсон
ЦЗ
77
Райан Кент
ЛВ
11
Скотт Райт
ЛВ
8
Райан Джек
ЦП
10
Янис Хаджи
АП
10
Седрик Иттен
ЦФ
21
Грег Стюарт
ЦФ
3-2-4-1
1
Бейранванд
18
Онгла
23
Ле Марша
2
Де Лат
4
Сек
20
Бута
18
Геркенс
11
Рафаэлов
34
Бойя
94
Лукаку
20
Авенатти
4-4-2
1
МакГрегор
2
Тавернье
22
Хеландер
6
Голдсон
3
Баришич
37
Эрфилд
18
Арибо
10
Дэвис
18
Камара
9
Морелос
7
Руф
11
Рафаэлов
77
Нсимба
77
Нсимба
11
Рафаэлов
18
Геркенс
23
Миеси
23
Миеси
18
Геркенс
1
Бейранванд
1
Де Вольф
1
Де Вольф
1
Бейранванд
18
Онгла
25
Гелин
25
Гелин
18
Онгла
34
Бойя
4
Верстате
4
Верстате
34
Бойя
7
Руф
77
Кент
77
Кент
7
Руф
18
Камара
10
Хаджи
10
Хаджи
18
Камара
2
Тавернье
27
Балогун
27
Балогун
2
Тавернье
37
Эрфилд
8
Джек
8
Джек
37
Эрфилд
Остались в запасе
Антверпен
Рейнджерс
41
Тьям Шевон
ВР
11
Нана Ампома
ЦФ
11
Скотт Райт
ЛВ
33
Джон МакЛафлин
ВР
6
Джек Симпсон
ЦЗ
10
Седрик Иттен
ЦФ
21
Грег Стюарт
ЦФ
Главный тренер
Стивен Джеррард
Остались в запасе
41
Тьям Шевон
ВР
11
Нана Ампома
ЦФ
Остались в запасе
11
Скотт Райт
ЛВ
33
Джон МакЛафлин
ВР
6
Джек Симпсон
ЦЗ
10
Седрик Иттен
ЦФ
21
Грег Стюарт
ЦФ
Главный тренер
Стивен Джеррард
Статистика матча Антверпен - Рейнджерс
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Антверпен
- : -
29.11.2026
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Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Антверпен
2 : 2
07.11.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Вестерло
5 : 1
11.10.2026
Антверпен
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
- : -
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Данди
2 : 2
17.10.2026
Рейнджерс
Информация о матче
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