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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Рейнджерс - Антверпен
Рейнджерс - Антверпен: обзор матча 25 февраля 2021
Рейнджерс
25.02.2021, четверг, 20:55
Лига Европы, 1/16 финала
5 : 2
Первый матч – 4 : 3
Завершен
Антверпен
9'
А. Морелос
46'
Н. Паттерсон
55'
Р. Кент
79'
Б. Баришич (П)
90+2'
С. Иттен (П)
32'
Л. Рафаэлов
57'
Д. Ламкель Зе
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Рейнджерс - Антверпен
ГОЛ с пенальти! 5:2!
С. Иттен
90'
+2
Замена
С. Иттен
️️️️
А. Морелос
84'
83'
Замена
К. Миеси
️️️️
М. Онгла
Замена
Б. Зунгу
️️️️
С. Дэвис
82'
Замена
С. Райт
️️️️
Р. Кент
82'
ГОЛ с пенальти! 4:2!
Б. Баришич
79'
75'
Замена
Н. Ампома
️️️️
Д. Лукаку
75'
Замена
Ф. Авенатти
️️️️
П. Геркенс
72'
Желтая карточка
М. Онгла
Желтая карточка
Г. Камара
71'
Замена
С. Эрфилд
️️️️
Я. Хаджи
71'
60'
Желтая карточка
М. Ле Марша
57'
ГОЛ! 3:2!
Д. Ламкель Зе
Пас отдал
Л. Рафаэлов
ГОЛ! 3:1!
Р. Кент
Пас отдал
А. Морелос
55'
ГОЛ! 2:1!
Н. Паттерсон
Пас отдал
А. Морелос
46'
46'
Замена
Ф. Бойя
️️️️
Ж. Гелин
Замена
Н. Паттерсон
️️️️
Л. Балогун
46'
Желтая карточка
Л. Балогун
37'
32'
ГОЛ! 1:1!
Л. Рафаэлов
Пас отдал
Д. Лукаку
ГОЛ! 1:0!
А. Морелос
Пас отдал
Р. Кент
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рейнджерс
1
Аллан МакГрегор
ВР
3
Борна Баришич
ЛЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
22
Филип Хеландер
ЦЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
77
Райан Кент
ЛВ
18
Глен Камара
ЦП
10
Стивен Дэвис
ЦП
18
Джо Арибо
ЦП
10
Янис Хаджи
АП
9
Альфредо Морелос
ЦФ
Главный тренер
Стивен Джеррард
Антверпен
1
Ортвен Де Вольф
ВР
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
25
Жереми Гелин
ЦЗ
18
Мартин Онгла
ЦЗ
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
20
Аурелиу Бута
ПЗ
60
Дидье Ламкель Зе
ЛВ
18
Питер Геркенс
ЦП
4
Биргер Верстате
ЦП
94
Джордан Лукаку
ЦП
11
Лиор Рафаэлов
ЦП
Рейнджерс
33
Джон МакЛафлин
ВР
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
38
Леон Кинг
ЦЗ
6
Джек Симпсон
ЦЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
11
Скотт Райт
ЛВ
37
Скотт Эрфилд
ЦП
34
Бонгани Зунгу
ЦП
21
Грег Стюарт
ЦФ
10
Седрик Иттен
ЦФ
Антверпен
41
Тьям Шевон
ВР
1
Алиреза Бейранванд
ВР
23
Кодзи Миеси
ЦП
14
Иван Павлич
ЦП
4
Зено ван ден Бош
ЦП
34
Франк Бойя
ЦП
20
Фелипе Авенатти
ЦФ
11
Нана Ампома
ЦФ
4-3-2-1
1
МакГрегор
3
Баришич
22
Хеландер
6
Голдсон
27
Балогун
18
Камара
10
Дэвис
18
Арибо
77
Кент
10
Хаджи
9
Морелос
3-2-4-1
1
Де Вольф
25
Гелин
18
Онгла
2
Де Лат
20
Бута
23
Ле Марша
4
Верстате
94
Лукаку
11
Рафаэлов
18
Геркенс
60
Ламкель Зе
77
Кент
11
Райт
11
Райт
77
Кент
27
Балогун
2
Паттерсон
2
Паттерсон
27
Балогун
10
Хаджи
37
Эрфилд
37
Эрфилд
10
Хаджи
10
Дэвис
34
Зунгу
34
Зунгу
10
Дэвис
9
Морелос
10
Иттен
10
Иттен
9
Морелос
18
Онгла
23
Миеси
23
Миеси
18
Онгла
25
Гелин
34
Бойя
34
Бойя
25
Гелин
18
Геркенс
20
Авенатти
20
Авенатти
18
Геркенс
94
Лукаку
11
Ампома
11
Ампома
94
Лукаку
Остались в запасе
Рейнджерс
Антверпен
38
Леон Кинг
ЦЗ
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
33
Джон МакЛафлин
ВР
6
Джек Симпсон
ЦЗ
21
Грег Стюарт
ЦФ
Главный тренер
Стивен Джеррард
41
Тьям Шевон
ВР
14
Иван Павлич
ЦП
4
Зено ван ден Бош
ЦП
1
Алиреза Бейранванд
ВР
Остались в запасе
38
Леон Кинг
ЦЗ
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
33
Джон МакЛафлин
ВР
6
Джек Симпсон
ЦЗ
21
Грег Стюарт
ЦФ
Остались в запасе
41
Тьям Шевон
ВР
14
Иван Павлич
ЦП
4
Зено ван ден Бош
ЦП
1
Алиреза Бейранванд
ВР
Главный тренер
Стивен Джеррард
Статистика матча Рейнджерс - Антверпен
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
- : -
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Данди
2 : 2
17.10.2026
Рейнджерс
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Антверпен
- : -
29.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Антверпен
2 : 2
07.11.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Вестерло
5 : 1
11.10.2026
Антверпен
Информация о матче
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