Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Бенфика - Арсенал
Бенфика - Арсенал: обзор матча 18 февраля 2021
Бенфика
18.02.2021, четверг, 23:00
Лига Европы, 1/16 финала
1 : 1
Ответный матч – 2 : 3
Завершен
Арсенал
55'
Пицци (П)
57'
Б. Сака
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Бенфика - Арсенал
90'
Замена
Виллиан
️️️️
М. Эдегор
90'
Замена
М. Эль-Ненни
️️️️
Д. Себальос
Замена
Шикинью
️️️️
Л. Вериссимо
85'
Замена
Габриэл
️️️️
А. Таарабт
77'
77'
Замена
Г. Мартинелли
️️️️
Э. Смит-Роу
77'
Замена
Н. Пепе
️️️️
П. Обамеянг
64'
Замена
К. Тирни
️️️️
С. Соареш
Замена
Х. Сеферович
️️️️
Пицци
64'
Замена
Эвертон
️️️️
Д. Нуньес
64'
57'
ГОЛ! 1:1!
Б. Сака
Пас отдал
С. Соареш
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Пицци
55'
54'
Желтая карточка
Э. Смит-Роу
Замена
Рафа
️️️️
Л. Вальдшмидт
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бенфика
23
Элтон Лейте
ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
4
Лукас Вериссимо
ЦЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
49
Адель Таарабт
ЦП
21
Пицци
АП
7
Диогу Гонсалвеш
ПВ
29
Дарвин Нуньес
ЦФ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Арсенал
1
Бернд Лено
ВР
6
Габриэль
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
34
Гранит Джака
ОП
32
Эмиль Смит-Роу
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
8
Мартин Эдегор
АП
7
Букайо Сака
ПВ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Бенфика
99
Миле Свилар
ВР
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
13
Жоау Феррейра
ЦЗ
12
Жилберто
ПЗ
18
Габриэл
ЦП
10
Педриньо
ЦП
22
Шикинью
АП
9
Харис Сеферович
ЦФ
7
Эвертон
ЦФ
27
Рафа
ЦФ
10
Франко Серви
ЦФ
Арсенал
1
Карл Хейн
ВР
13
Мэтью Райан
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
4
Пабло Мари
ЦЗ
10
Виллиан
ЛВ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
19
Николя Пепе
ЦФ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
4-1-1-2-2
23
Лейте
22
Гримальдо
30
Отаменди
14
Вертонген
4
Вериссимо
5
Вайгль
49
Таарабт
21
Пицци
7
Гонсалвеш
7
Вальдшмидт
29
Нуньес
4-1-2-2-1
1
Лено
2
Бельерин
6
Габриэль
4
Луис
21
Соареш
34
Джака
32
Смит-Роу
25
Себальос
7
Сака
8
Эдегор
7
Обамеянг
49
Таарабт
18
Габриэл
18
Габриэл
49
Таарабт
4
Вериссимо
22
Шикинью
22
Шикинью
4
Вериссимо
21
Пицци
9
Сеферович
9
Сеферович
21
Пицци
29
Нуньес
7
Эвертон
7
Эвертон
29
Нуньес
7
Вальдшмидт
27
Рафа
27
Рафа
7
Вальдшмидт
8
Эдегор
10
Виллиан
10
Виллиан
8
Эдегор
21
Соареш
63
Тирни
63
Тирни
21
Соареш
25
Себальос
6
Эль-Ненни
6
Эль-Ненни
25
Себальос
32
Смит-Роу
7
Мартинелли
7
Мартинелли
32
Смит-Роу
7
Обамеянг
19
Пепе
19
Пепе
7
Обамеянг
Остались в запасе
Бенфика
Арсенал
13
Жоау Феррейра
ЦЗ
12
Жилберто
ПЗ
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
99
Миле Свилар
ВР
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
10
Педриньо
ЦП
10
Франко Серви
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
1
Карл Хейн
ВР
13
Мэтью Райан
ВР
12
Калум Чамберс
ЦЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
4
Пабло Мари
ЦЗ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Остались в запасе
13
Жоау Феррейра
ЦЗ
12
Жилберто
ПЗ
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
99
Миле Свилар
ВР
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
10
Педриньо
ЦП
10
Франко Серви
ЦФ
Остались в запасе
1
Карл Хейн
ВР
13
Мэтью Райан
ВР
12
Калум Чамберс
ЦЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
4
Пабло Мари
ЦЗ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Главный тренер
Микель Артета
Статистика матча Бенфика - Арсенал
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Бенфика
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
Арсенал
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
- : -
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
Все
Бенфика
Арсенал
«ПСЖ» хочет подписать скандального вингера из Аргентины
13:57
Топ-10 претендентов на победу в Лиге чемпионов по версии ESPN
Вчера, 22:00
«Арсенал» – «Боруссия Д» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
Вчера, 10:55
Лига чемпионов: шансы «Арсенала» и «Боруссии Д» на победу в матче 5 тура
Вчера, 10:01
АПЛ. «Арсенал» спас ничью в матче с «Ньюкаслом» (2:2)
21 ноября
«ПСЖ» хочет подписать скандального вингера из Аргентины
13:57
Вратарь Украины – после очередного поражения: «Сами себя закапываем»
16 ноября
1
«Бенфика» – «Лех»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Бенфики» и «Леха» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Лига Европы. «Милан» разгромно проиграл «Борнмуту» и другие результаты
23 октября
Топ-10 претендентов на победу в Лиге чемпионов по версии ESPN
Вчера, 22:00
«Арсенал» – «Боруссия Д» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
Вчера, 10:55
Лига чемпионов: шансы «Арсенала» и «Боруссии Д» на победу в матче 5 тура
Вчера, 10:01
АПЛ. «Арсенал» спас ничью в матче с «Ньюкаслом» (2:2)
21 ноября
«Ньюкасл» – «Арсенал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+