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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Арсенал - Бенфика
Арсенал - Бенфика: обзор матча 25 февраля 2021
Арсенал
25.02.2021, четверг, 20:55
Лига Европы, 1/16 финала
3 : 2
Первый матч – 1 : 1
Завершен
Бенфика
21'
П. Обамеянг
67'
К. Тирни
87'
П. Обамеянг
43'
Д. Гонсалвеш
61'
Рафа
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Арсенал - Бенфика
90'
Замена
Ф. Серви
️️️️
Ю. Вайгль
Замена
М. Эль-Ненни
️️️️
Б. Сака
90'
Замена
К. Чамберс
️️️️
М. Эдегор
90'
ГОЛ! 3:2!
П. Обамеянг
Пас отдал
Б. Сака
87'
85'
Замена
Н. Тавареш
️️️️
А. Гримальдо
Замена
А. Ляказетт
️️️️
Э. Бельерин
77'
ГОЛ! 2:2!
К. Тирни
Пас отдал
Виллиан
67'
Замена
Т. Парти
️️️️
Э. Смит-Роу
63'
Замена
Виллиан
️️️️
Д. Себальос
63'
61'
ГОЛ! 1:2!
Рафа
58'
Замена
Габриэл
️️️️
А. Таарабт
57'
Замена
Эвертон
️️️️
Пицци
57'
Замена
Д. Нуньес
️️️️
Х. Сеферович
43'
ГОЛ! 1:1!
Д. Гонсалвеш
ГОЛ! 1:0!
П. Обамеянг
Пас отдал
Б. Сака
21'
5'
Желтая карточка
А. Таарабт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Бернд Лено
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
34
Гранит Джака
ОП
25
Даниэль Себальос
ЦП
32
Эмиль Смит-Роу
ЦП
8
Мартин Эдегор
АП
7
Букайо Сака
ПВ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Бенфика
23
Элтон Лейте
ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
4
Лукас Вериссимо
ЦЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
49
Адель Таарабт
ЦП
21
Пицци
АП
7
Диогу Гонсалвеш
ПВ
27
Рафа
ЦФ
9
Харис Сеферович
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Арсенал
1
Карл Хейн
ВР
13
Мэтью Райан
ВР
12
Калум Чамберс
ЦЗ
4
Пабло Мари
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
18
Томас Парти
ЦП
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
19
Николя Пепе
ЦФ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Бенфика
99
Миле Свилар
ВР
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
12
Жилберто
ПЗ
10
Педриньо
ЦП
18
Габриэл
ЦП
22
Шикинью
АП
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
29
Дарвин Нуньес
ЦФ
10
Франко Серви
ЦФ
7
Эвертон
ЦФ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Лено
63
Тирни
4
Луис
6
Габриэль
2
Бельерин
34
Джака
25
Себальос
32
Смит-Роу
8
Эдегор
7
Сака
7
Обамеянг
4-1-1-2-2
23
Лейте
4
Вериссимо
30
Отаменди
14
Вертонген
22
Гримальдо
5
Вайгль
49
Таарабт
7
Гонсалвеш
21
Пицци
9
Сеферович
27
Рафа
25
Себальос
10
Виллиан
10
Виллиан
25
Себальос
8
Эдегор
12
Чамберс
12
Чамберс
8
Эдегор
32
Смит-Роу
18
Парти
18
Парти
32
Смит-Роу
7
Сака
6
Эль-Ненни
6
Эль-Ненни
7
Сака
2
Бельерин
91
Ляказетт
91
Ляказетт
2
Бельерин
22
Гримальдо
17
Тавареш
17
Тавареш
22
Гримальдо
9
Сеферович
29
Нуньес
29
Нуньес
9
Сеферович
49
Таарабт
18
Габриэл
18
Габриэл
49
Таарабт
5
Вайгль
10
Серви
10
Серви
5
Вайгль
21
Пицци
7
Эвертон
7
Эвертон
21
Пицци
Остались в запасе
Арсенал
Бенфика
1
Карл Хейн
ВР
13
Мэтью Райан
ВР
4
Пабло Мари
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
19
Николя Пепе
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
12
Жилберто
ПЗ
99
Миле Свилар
ВР
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
10
Педриньо
ЦП
22
Шикинью
АП
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Остались в запасе
1
Карл Хейн
ВР
13
Мэтью Райан
ВР
4
Пабло Мари
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
19
Николя Пепе
ЦФ
Остались в запасе
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
12
Жилберто
ПЗ
99
Миле Свилар
ВР
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
10
Педриньо
ЦП
22
Шикинью
АП
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Главный тренер
Жорже Жезуш
Статистика матча Арсенал - Бенфика
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Арсенал
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
- : -
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Бенфика
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
Информация о матче
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