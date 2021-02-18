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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Славия - Лестер
Славия - Лестер: обзор матча 18 февраля 2021
Славия
18.02.2021, четверг, 20:55
Лига Европы, 1/16 финала
0 : 0
Ответный матч – 2 : 0
Завершен
Лестер
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Славия - Лестер
Замена
О. Лингр
️️️️
Л. Провод
90'
+1
81'
Желтая карточка
Ю. Тилеманс
76'
Замена
Х. Чодури
️️️️
Д. Мэддисон
Замена
И. Траоре
️️️️
Н. Станчу
73'
Замена
Л. Масопуст
️️️️
Я. Кухта
73'
65'
Желтая карточка
К. Ихеначо
64'
Замена
Д. Ундер
️️️️
М. Олбрайтон
64'
Замена
К. Ихеначо
️️️️
Д. Варди
46'
Желтая карточка
О. Ндиди
Замена
Я. Громада
️️️️
Т. Голеш
30'
Желтая карточка
Я. Боржил
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Славия
1
Ондрей Колар
ВР
26
Ян Боржил
ЛЗ
4
Давид Зима
ЦЗ
15
Ондрей Кудела
ЦЗ
18
Александер Бах
ПЗ
3
Томаш Голеш
ПЗ
99
Петер Олаинка
ЛВ
17
Лукаш Провод
ЛВ
10
Николае Станчу
ЦП
19
Абдалла Сима
ПВ
7
Ян Кухта
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
11
Харви Барнс
ЛП
4
Онини Ндиди
ЦП
18
Юри Тилеманс
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
11
Марк Олбрайтон
ПП
9
Джейми Варди
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Славия
31
Пржемисл Коварж
ВР
13
Ян Стейскал
ВР
15
Симон Дели
ЦЗ
19
Оскар Дорли
ЛП
14
Якуб Громада
ОП
12
Ибрахим Траоре
ЦП
32
Ондржей Лингр
ЦП
8
Лукаш Масопуст
ПП
Лестер
17
Элдин Якупович
ВР
21
Дэнни Уорд
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
5
Сидней Тавареш
ЦП
24
Такгало Лешабела
ЦП
3
Шейн Флинн
ЦП
6
Нампалис Менди
ЦП
8
Хамза Чодури
ЦП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
3-2-1-3-1
1
Колар
18
Бах
4
Зима
15
Кудела
26
Боржил
3
Голеш
10
Станчу
17
Провод
99
Олаинка
19
Сима
7
Кухта
4-4-1-1
1
Шмейхель
12
Амарти
2
Сеюнджу
35
Эванс
33
Томас
11
Олбрайтон
4
Ндиди
18
Тилеманс
11
Барнс
10
Мэддисон
9
Варди
7
Кухта
8
Масопуст
8
Масопуст
7
Кухта
3
Голеш
14
Громада
14
Громада
3
Голеш
10
Станчу
12
Траоре
12
Траоре
10
Станчу
17
Провод
32
Лингр
32
Лингр
17
Провод
10
Мэддисон
8
Чодури
8
Чодури
10
Мэддисон
11
Олбрайтон
7
Ундер
7
Ундер
11
Олбрайтон
9
Варди
17
Ихеначо
17
Ихеначо
9
Варди
Остались в запасе
Славия
Лестер
19
Оскар Дорли
ЛП
31
Пржемисл Коварж
ВР
13
Ян Стейскал
ВР
15
Симон Дели
ЦЗ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
5
Сидней Тавареш
ЦП
24
Такгало Лешабела
ЦП
3
Шейн Флинн
ЦП
17
Элдин Якупович
ВР
21
Дэнни Уорд
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
6
Нампалис Менди
ЦП
Главный тренер
Брендан Роджерс
Остались в запасе
19
Оскар Дорли
ЛП
31
Пржемисл Коварж
ВР
13
Ян Стейскал
ВР
15
Симон Дели
ЦЗ
Остались в запасе
5
Сидней Тавареш
ЦП
24
Такгало Лешабела
ЦП
3
Шейн Флинн
ЦП
17
Элдин Якупович
ВР
21
Дэнни Уорд
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
6
Нампалис Менди
ЦП
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Главный тренер
Брендан Роджерс
Статистика матча Славия - Лестер
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Славия
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
- : -
25.11.2026
Вильярреал
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Славия
4 : 1
08.11.2026
Артис
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Славия
1 : 1
24.10.2026
Млада Болеслав
Лестер
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
- : -
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Информация о матче
Стадион:
Фортуна Арена
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