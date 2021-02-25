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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Лестер - Славия
Лестер - Славия: обзор матча 25 февраля 2021
Лестер
25.02.2021, четверг, 23:00
Лига Европы, 1/16 финала
0 : 2
Первый матч – 0 : 0
Завершен
Славия
49'
Л. Провод
79'
А. Сима
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Лестер - Славия
90'
+1
Желтая карточка
О. Колар
Желтая карточка
Х. Барнс
88'
Желтая карточка
Д. Сеюнджу
84'
84'
Замена
Л. Масопуст
️️️️
Я. Кухта
82'
Желтая карточка
Л. Провод
Замена
С. Тавареш
️️️️
Д. Ундер
80'
79'
ГОЛ! 0:2!
А. Сима
Пас отдал
П. Олаинка
75'
Замена
О. Лингр
️️️️
Я. Громада
73'
Желтая карточка
Д. Зима
69'
Замена
О. Дорли
️️️️
Н. Станчу
Замена
Х. Барнс
️️️️
Х. Чодури
61'
Замена
Р. Перейра
️️️️
Д. Амарти
61'
Замена
Т. Кастань
️️️️
М. Олбрайтон
61'
49'
ГОЛ! 0:1!
Л. Провод
Пас отдал
Н. Станчу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
18
Юри Тилеманс
ЦП
4
Онини Ндиди
ЦП
8
Хамза Чодури
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
9
Джейми Варди
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Славия
1
Ондрей Колар
ВР
26
Ян Боржил
ЛЗ
15
Ондрей Кудела
ЦЗ
4
Давид Зима
ЦЗ
18
Александер Бах
ПЗ
17
Лукаш Провод
ЛВ
99
Петер Олаинка
ЛВ
14
Якуб Громада
ОП
10
Николае Станчу
ЦП
19
Абдалла Сима
ПВ
7
Ян Кухта
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Лестер
21
Дэнни Уорд
ВР
17
Элдин Якупович
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
5
Сидней Тавареш
ЦП
3
Шейн Флинн
ЦП
24
Такгало Лешабела
ЦП
6
Нампалис Менди
ЦП
Славия
31
Пржемисл Коварж
ВР
13
Ян Стейскал
ВР
15
Симон Дели
ЦЗ
3
Томаш Голеш
ПЗ
19
Оскар Дорли
ЛП
12
Ибрахим Траоре
ЦП
32
Ондржей Лингр
ЦП
9
Денис Висински
АП
8
Лукаш Масопуст
ПП
4-4-1-1
1
Шмейхель
33
Томас
35
Эванс
2
Сеюнджу
12
Амарти
18
Тилеманс
4
Ндиди
8
Чодури
11
Олбрайтон
7
Ундер
9
Варди
4-1-1-3-1
1
Колар
18
Бах
15
Кудела
4
Зима
26
Боржил
14
Громада
10
Станчу
19
Сима
17
Провод
99
Олаинка
7
Кухта
7
Ундер
5
Тавареш
5
Тавареш
7
Ундер
11
Олбрайтон
21
Кастань
21
Кастань
11
Олбрайтон
12
Амарти
21
Перейра
21
Перейра
12
Амарти
8
Чодури
11
Барнс
11
Барнс
8
Чодури
10
Станчу
19
Дорли
19
Дорли
10
Станчу
7
Кухта
8
Масопуст
8
Масопуст
7
Кухта
14
Громада
32
Лингр
32
Лингр
14
Громада
Остались в запасе
Лестер
Славия
3
Шейн Флинн
ЦП
24
Такгало Лешабела
ЦП
21
Дэнни Уорд
ВР
17
Элдин Якупович
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
6
Нампалис Менди
ЦП
Главный тренер
Брендан Роджерс
3
Томаш Голеш
ПЗ
9
Денис Висински
АП
31
Пржемисл Коварж
ВР
13
Ян Стейскал
ВР
15
Симон Дели
ЦЗ
12
Ибрахим Траоре
ЦП
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Остались в запасе
3
Шейн Флинн
ЦП
24
Такгало Лешабела
ЦП
21
Дэнни Уорд
ВР
17
Элдин Якупович
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
6
Нампалис Менди
ЦП
Остались в запасе
3
Томаш Голеш
ПЗ
9
Денис Висински
АП
31
Пржемисл Коварж
ВР
13
Ян Стейскал
ВР
15
Симон Дели
ЦЗ
12
Ибрахим Траоре
ЦП
Главный тренер
Брендан Роджерс
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Статистика матча Лестер - Славия
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Лестер
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
- : -
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Славия
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
- : -
25.11.2026
Вильярреал
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Славия
4 : 1
08.11.2026
Артис
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Славия
1 : 1
24.10.2026
Млада Болеслав
Информация о матче
Стадион:
Кинг Пауэр
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