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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Маккаби - Шахтер
Маккаби - Шахтер: обзор матча 18 февраля 2021
Маккаби
18.02.2021, четверг, 23:00
Лига Европы, 1/16 финала
0 : 2
Ответный матч – 0 : 1
Завершен
Шахтер
31'
А. Патрик
90+3'
Тете
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Маккаби - Шахтер
90'
+3
ГОЛ! 0:2!
Тете
Пас отдал
Фернандо
89'
Замена
Фернандо
️️️️
А. Мораес
88'
Замена
М. Антонио
️️️️
А. Патрик
Желтая карточка
Д. Перец
83'
77'
Замена
Е. Коноплянка
️️️️
Тайсон
77'
Замена
Майкон
️️️️
Марлос
75'
Желтая карточка
Тайсон
73'
Замена
Тете
️️️️
М. Соломон
Желтая карточка
Д. Глейзер
64'
Замена
Э. Голаса
️️️️
А. Рикан
63'
Замена
Н. Блекмэн
️️️️
Т. Бен-Хаим
63'
Замена
М. Хозез
️️️️
Д. Битон
46'
41'
Желтая карточка
Марлос
31'
ГОЛ! 0:1!
А. Патрик
Пас отдал
Н. Матвиенко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Маккаби
19
Даниэл
ВР
23
Луис Эрнандес
ЦЗ
18
Жералдеш
ЦЗ
4
Энрик Саборит
ЦЗ
18
Эйтан Тиби
ЦЗ
26
Таль Бен-Хаим
ЦЗ
18
Дан Глейзер
ЦП
22
Ави Рикан
ЦП
10
Дан Битон
ЦП
8
Дор Перец
ЦП
8
Александар Пешич
ЦФ
Главный тренер
Гиоргос Донис
Шахтер
12
Анатолий Трубин
ВР
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
44
Витао
ЦЗ
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
2
Додо
ПЗ
10
Манор Соломон
ЛВ
27
Тарас Степаненко
ОП
10
Алан Патрик
АП
10
Марлос
ПВ
11
Тайсон
ЦФ
18
Алуизио Мораес
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Маккаби
1
Даниэль Перец
ВР
3
Матан Балтакса
ЦЗ
21
Шахар Пивен
ЦЗ
13
Офир Давидзаде
ЦЗ
23
Маор Кандиль
ПАЗ
39
Эдуардо Герреро
ЦП
21
Ширан Йейни
ЦП
23
Эйял Голаса
ЦП
18
Матан Хозез
ЦФ
29
Эйлон Альмог
ЦФ
9
Итай Шехтер
ЦФ
9
Ник Блекмэн
ЦФ
Шахтер
55
Евгений Гриценко
ВР
30
Андрей Пятов
ВР
9
Виктор Корниенко
ЛЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
5
Давид Хочолава
ЦЗ
50
Сергей Болбат
ПЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
8
Маркос Антонио
ЦП
8
Майкон
ЦП
8
Георгий Судаков
АП
11
Тете
ПВ
11
Фернандо
ЦФ
3-2-4-1
19
Даниэл
4
Саборит
18
Тиби
26
Бен-Хаим
18
Жералдеш
23
Эрнандес
18
Глейзер
10
Битон
8
Перец
22
Рикан
8
Пешич
4-1-3-2
12
Трубин
2
Додо
44
Витао
27
Кривцов
22
Матвиенко
27
Степаненко
10
Марлос
10
Патрик
10
Соломон
18
Мораес
11
Тайсон
10
Битон
18
Хозез
18
Хозез
10
Битон
22
Рикан
23
Голаса
23
Голаса
22
Рикан
26
Бен-Хаим
9
Блекмэн
9
Блекмэн
26
Бен-Хаим
10
Соломон
11
Тете
11
Тете
10
Соломон
18
Мораес
11
Фернандо
11
Фернандо
18
Мораес
10
Патрик
8
Антонио
8
Антонио
10
Патрик
10
Марлос
8
Майкон
8
Майкон
10
Марлос
11
Тайсон
22
Коноплянка
22
Коноплянка
11
Тайсон
Остались в запасе
Маккаби
Шахтер
1
Даниэль Перец
ВР
3
Матан Балтакса
ЦЗ
21
Шахар Пивен
ЦЗ
39
Эдуардо Герреро
ЦП
29
Эйлон Альмог
ЦФ
13
Офир Давидзаде
ЦЗ
23
Маор Кандиль
ПАЗ
21
Ширан Йейни
ЦП
9
Итай Шехтер
ЦФ
Главный тренер
Гиоргос Донис
9
Виктор Корниенко
ЛЗ
55
Евгений Гриценко
ВР
50
Сергей Болбат
ПЗ
8
Георгий Судаков
АП
30
Андрей Пятов
ВР
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
5
Давид Хочолава
ЦЗ
Главный тренер
Луиш Каштру
Остались в запасе
1
Даниэль Перец
ВР
3
Матан Балтакса
ЦЗ
21
Шахар Пивен
ЦЗ
39
Эдуардо Герреро
ЦП
29
Эйлон Альмог
ЦФ
13
Офир Давидзаде
ЦЗ
23
Маор Кандиль
ПАЗ
21
Ширан Йейни
ЦП
9
Итай Шехтер
ЦФ
Остались в запасе
9
Виктор Корниенко
ЛЗ
55
Евгений Гриценко
ВР
50
Сергей Болбат
ПЗ
8
Георгий Судаков
АП
30
Андрей Пятов
ВР
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
5
Давид Хочолава
ЦЗ
Главный тренер
Гиоргос Донис
Главный тренер
Луиш Каштру
Статистика матча Маккаби - Шахтер
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Маккаби
Лига конференций, 4 раунд
Маккаби
1 : 1
27.08.2026
Лугано
Лига конференций, 4 раунд
Лугано
2 : 1
20.08.2026
Маккаби
Лига Европы, 3 раунд
ЦСКА София
1 : 3
13.08.2026
Маккаби
Лига Европы, 3 раунд
Маккаби
0 : 3
06.08.2026
ЦСКА София
Лига Европы, 2 раунд
Маккаби
1 : 0
30.07.2026
Шериф
Шахтер
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
- : -
25.11.2026
Фенербахче
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
1 : 1
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Информация о матче
Стадион:
Блумфилд
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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