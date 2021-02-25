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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Шахтер - Маккаби
Шахтер - Маккаби: обзор матча 25 февраля 2021
Шахтер
25.02.2021, четверг, 20:55
Лига Европы, 1/16 финала
1 : 0
Первый матч – 2 : 0
Завершен
Маккаби
67'
А. Мораес (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Шахтер - Маккаби
Замена
В. Корниенко
️️️️
Витао
78'
Замена
Е. Коноплянка
️️️️
Тайсон
78'
Замена
Фернандо
️️️️
А. Мораес
78'
77'
Замена
А. Рикан
️️️️
Э. Голаса
77'
Замена
Д. Битон
️️️️
М. Хозез
68'
Замена
Н. Блекмэн
️️️️
А. Пешич
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Мораес
67'
Замена
М. Антонио
️️️️
Марлос
46'
Замена
Тете
️️️️
М. Соломон
46'
Желтая карточка
Витао
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
12
Анатолий Трубин
ВР
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
44
Витао
ЦЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
2
Додо
ПЗ
10
Манор Соломон
ЛВ
8
Майкон
ЦП
10
Алан Патрик
АП
10
Марлос
ПВ
11
Тайсон
ЦФ
18
Алуизио Мораес
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Маккаби
19
Даниэл
ВР
23
Луис Эрнандес
ЦЗ
18
Эйтан Тиби
ЦЗ
26
Таль Бен-Хаим
ЦЗ
18
Жералдеш
ЦЗ
4
Энрик Саборит
ЦЗ
18
Дан Глейзер
ЦП
8
Дор Перец
ЦП
23
Эйял Голаса
ЦП
18
Матан Хозез
ЦФ
8
Александар Пешич
ЦФ
Главный тренер
Гиоргос Донис
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
16
Алексей Шевченко
ВР
9
Виктор Корниенко
ЛЗ
5
Давид Хочолава
ЦЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
50
Сергей Болбат
ПЗ
27
Михаил Мудрик
ЛВ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
8
Маркос Антонио
ЦП
8
Георгий Судаков
АП
11
Тете
ПВ
11
Фернандо
ЦФ
Маккаби
1
Даниэль Перец
ВР
21
Шахар Пивен
ЦЗ
3
Матан Балтакса
ЦЗ
13
Офир Давидзаде
ЦЗ
23
Маор Кандиль
ПАЗ
39
Эдуардо Герреро
ЦП
10
Дан Битон
ЦП
22
Ави Рикан
ЦП
21
Ширан Йейни
ЦП
29
Эйлон Альмог
ЦФ
9
Ник Блекмэн
ЦФ
9
Итай Шехтер
ЦФ
4-1-3-2
12
Трубин
27
Кривцов
44
Витао
22
Матвиенко
2
Додо
8
Майкон
10
Соломон
10
Патрик
10
Марлос
18
Мораес
11
Тайсон
3-2-3-2
19
Даниэл
26
Бен-Хаим
18
Жералдеш
4
Саборит
23
Эрнандес
18
Тиби
18
Глейзер
8
Перец
23
Голаса
8
Пешич
18
Хозез
44
Витао
9
Корниенко
9
Корниенко
44
Витао
10
Соломон
11
Тете
11
Тете
10
Соломон
18
Мораес
11
Фернандо
11
Фернандо
18
Мораес
10
Марлос
8
Антонио
8
Антонио
10
Марлос
11
Тайсон
22
Коноплянка
22
Коноплянка
11
Тайсон
18
Хозез
10
Битон
10
Битон
18
Хозез
23
Голаса
22
Рикан
22
Рикан
23
Голаса
8
Пешич
9
Блекмэн
9
Блекмэн
8
Пешич
Остались в запасе
Шахтер
Маккаби
27
Михаил Мудрик
ЛВ
50
Сергей Болбат
ПЗ
8
Георгий Судаков
АП
30
Андрей Пятов
ВР
16
Алексей Шевченко
ВР
5
Давид Хочолава
ЦЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
Главный тренер
Луиш Каштру
21
Шахар Пивен
ЦЗ
29
Эйлон Альмог
ЦФ
39
Эдуардо Герреро
ЦП
3
Матан Балтакса
ЦЗ
1
Даниэль Перец
ВР
13
Офир Давидзаде
ЦЗ
23
Маор Кандиль
ПАЗ
21
Ширан Йейни
ЦП
9
Итай Шехтер
ЦФ
Главный тренер
Гиоргос Донис
Остались в запасе
27
Михаил Мудрик
ЛВ
50
Сергей Болбат
ПЗ
8
Георгий Судаков
АП
30
Андрей Пятов
ВР
16
Алексей Шевченко
ВР
5
Давид Хочолава
ЦЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
Остались в запасе
21
Шахар Пивен
ЦЗ
29
Эйлон Альмог
ЦФ
39
Эдуардо Герреро
ЦП
3
Матан Балтакса
ЦЗ
1
Даниэль Перец
ВР
13
Офир Давидзаде
ЦЗ
23
Маор Кандиль
ПАЗ
21
Ширан Йейни
ЦП
9
Итай Шехтер
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Главный тренер
Гиоргос Донис
Статистика матча Шахтер - Маккаби
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Шахтер
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
- : -
25.11.2026
Фенербахче
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
1 : 1
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Маккаби
Лига конференций, 4 раунд
Маккаби
1 : 1
27.08.2026
Лугано
Лига конференций, 4 раунд
Лугано
2 : 1
20.08.2026
Маккаби
Лига Европы, 3 раунд
ЦСКА София
1 : 3
13.08.2026
Маккаби
Лига Европы, 3 раунд
Маккаби
0 : 3
06.08.2026
ЦСКА София
Лига Европы, 2 раунд
Маккаби
1 : 0
30.07.2026
Шериф
Информация о матче
Стадион:
НСК «Олимпийский»
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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