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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Сантос - Коринтианс
Сантос - Коринтианс: обзор матча 18 февраля 2021
Сантос
18.02.2021, четверг, 01:00
Бразилия. Серия А, 33 тур
1 : 0
Завершен
Коринтианс
55'
М. Леонардо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сантос - Коринтианс
Замена
Мадсон
️️️️
Мариньо
85'
76'
Замена
Рамиро
️️️️
М. Витал
76'
Замена
Г. Перейра
️️️️
M.
Замена
Б. Маркес
️️️️
М. Леонардо
73'
64'
Замена
Жо
️️️️
Л. Натель
Замена
Ж. Мота
️️️️
Й. Сотельдо
64'
58'
Замена
Р. Отеро
️️️️
Г. Силва
58'
Замена
Х. Касарес
️️️️
Á. Araos
ГОЛ! 1:0!
М. Леонардо
Пас отдал
Мариньо
55'
Замена
Й. Сотельдо
️️️️
Ивоней
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сантос
34
Жоао Пауло
ВР
6
Фелипе Джонатан
ЛЗ
14
Луан Перес
ЦЗ
15
Луис Фелипе
ЦЗ
22
Лукас Брага
ЛВ
5
Алисон
ОП
6
Сандри
ЦП
8
Ивоней
ЦП
7
Мариньо
ПВ
31
ParÃ¡
ЦФ
38
Маркос Леонардо
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Коринтианс
1
Кассио
ВР
6
Фабио Сантос
ЛЗ
4
Жил
ЦЗ
21
Жемерсон
ЦЗ
2
Michel
ЦЗ
30
Виктор Кантильо
ЦП
6
Габриэль
ЦП
10
Матеус Витал
ЦП
19
Густаво Силва
ПВ
19
Лео Натель
ЛФ
32
Ángelo Araos
ЦФ
Главный тренер
Фабио Карилле
Сантос
12
Джон
ВР
31
Алекс
ЦЗ
3
Вагнер Леонардо
ЦЗ
22
Мадсон
ПЗ
11
Артур Гомес
ЛВ
17
Винисиус Балиэйро
ОП
30
Йеферсон Сотельдо
ЦП
10
Жена Мота
ЦП
20
Анжело Габриэль
ПВ
9
Бруно Маркес
ЦФ
25
Guilherme
ЦФ
37
Lucas Lourenço
ЦФ
Коринтианс
22
Вальтер
ВР
6
Лукас Питон
ЛЗ
4
Бруно Мендес
ЦЗ
13
Марллон
ЦЗ
39
Хавьер
ОП
26
Хуан Касарес
ЦП
11
Ромуло Отеро
ЦП
29
Гильерме Камачо
ЦП
17
Рамиро
ЦП
7
Луан
АП
11
Габриэль Перейра
ПВ
21
Жо
ЦФ
3-1-2-2-2
34
Пауло
6
Джонатан
15
Фелипе
14
Перес
5
Алисон
6
Сандри
8
Ивоней
22
Брага
7
Мариньо
38
Леонардо
31
4-3-1-2
1
Кассио
4
Жил
21
Жемерсон
2
6
Сантос
30
Кантильо
6
Габриэль
10
Витал
19
Силва
32
19
Натель
8
Ивоней
30
Сотельдо
30
Сотельдо
8
Ивоней
38
Леонардо
9
Маркес
9
Маркес
38
Леонардо
Сотельдо
10
Мота
10
Мота
Сотельдо
7
Мариньо
22
Мадсон
22
Мадсон
7
Мариньо
19
Натель
21
Жо
21
Жо
19
Натель
32
26
Касарес
26
Касарес
32
19
Силва
11
Отеро
11
Отеро
19
Силва
2
11
Перейра
11
Перейра
2
10
Витал
17
Рамиро
17
Рамиро
10
Витал
Остались в запасе
Сантос
Коринтианс
31
Алекс
ЦЗ
20
Анжело Габриэль
ПВ
11
Артур Гомес
ЛВ
25
Guilherme
ЦФ
17
Винисиус Балиэйро
ОП
37
Lucas Lourenço
ЦФ
3
Вагнер Леонардо
ЦЗ
12
Джон
ВР
Главный тренер
Доривал Жуниор
39
Хавьер
ОП
7
Луан
АП
29
Гильерме Камачо
ЦП
6
Лукас Питон
ЛЗ
22
Вальтер
ВР
4
Бруно Мендес
ЦЗ
13
Марллон
ЦЗ
Главный тренер
Фабио Карилле
Остались в запасе
31
Алекс
ЦЗ
20
Анжело Габриэль
ПВ
11
Артур Гомес
ЛВ
25
Guilherme
ЦФ
17
Винисиус Балиэйро
ОП
37
Lucas Lourenço
ЦФ
3
Вагнер Леонардо
ЦЗ
12
Джон
ВР
Остались в запасе
39
Хавьер
ОП
7
Луан
АП
29
Гильерме Камачо
ЦП
6
Лукас Питон
ЛЗ
22
Вальтер
ВР
4
Бруно Мендес
ЦЗ
13
Марллон
ЦЗ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Главный тренер
Фабио Карилле
Статистика матча Сантос - Коринтианс
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
- : -
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 31 тур
Флуминенсе
1 : 2
18.10.2026
Сантос
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
- : -
26.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коринтианс
2 : 0
31.10.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 32 тур
Васко да Гама
3 : 2
25.10.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 31 тур
Коринтианс
1 : 1
20.10.2026
Витория
Информация о матче
Стадион:
Вила Белмиро
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