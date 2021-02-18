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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Гранада - Наполи
Гранада - Наполи: обзор матча 18 февраля 2021
Гранада
18.02.2021, четверг, 23:00
Лига Европы, 1/16 финала
2 : 0
Ответный матч – 1 : 2
Завершен
Наполи
19'
Я. Эррера
21'
Р. Кенеди
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Гранада - Наполи
Желтая карточка
А. Монторо
90'
+2
Желтая карточка
Я. Брайс
90'
+2
Желтая карточка
В. Диас
86'
83'
Желтая карточка
П. Зелински
80'
Желтая карточка
Л. Инсинье
Замена
В. Диас
️️️️
К. Нева
78'
Замена
Я. Брайс
️️️️
М. Гоналон
78'
Желтая карточка
Р. Силва
77'
Замена
А. Пуэртас
️️️️
Д. Мачис
70'
Замена
А. Соро
️️️️
Р. Кенеди
70'
64'
Замена
Т. Бакайоко
️️️️
С. Лоботка
46'
Замена
П. Зелински
️️️️
М. Политано
Желтая карточка
Д. Фулкье
38'
27'
Желтая карточка
Д. Ди Лоренцо
26'
Желтая карточка
Э. Эльмас
Замена
Х. Санчес
️️️️
Х. Вальехо
22'
ГОЛ! 2:0!
Р. Кенеди
Пас отдал
Д. Мачис
21'
ГОЛ! 1:0!
Я. Эррера
Пас отдал
Р. Кенеди
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гранада
1
Руй Силва
ВР
21
Карлос Нева
ЛЗ
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
25
Максим Гоналон
ОП
19
Анхель Монторо
ЦП
21
Янхель Эррера
ЦП
19
Хорхе Молина
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
99
Эльйиф Эльмас
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
45
Виктор Осимхен
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Гранада
13
Арнау Фабрега
ВР
13
Аарон Эскандель
ВР
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
5
Херман Санчес
ЦЗ
16
Виктор Диас
ПЗ
8
Исма Руис
ЦП
88
Ян Брайс
ЦП
7
Антонио Пуэртас
ПВ
29
Альберто Соро
ПВ
Наполи
14
Никита Контини
ВР
38
Давиде Костанцо
ЦЗ
98
Карим Зедадка
ЛВ
8
Тьему Бакайоко
ОП
61
Валерио Лабриола
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
58
Антонио Киоффи
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Силва
21
Нева
22
Дуарте
24
Вальехо
20
Фулкье
25
Гоналон
19
Монторо
21
Эррера
11
Мачис
29
Кенеди
19
Молина
4-3-2-1
1
Мерет
22
Ди Лоренцо
52
Максимович
13
Ррахмани
6
Мариу Руй
99
Эльмас
8
Руис
68
Лоботка
21
Политано
10
Инсинье
45
Осимхен
11
Мачис
7
Пуэртас
7
Пуэртас
11
Мачис
29
Кенеди
29
Соро
29
Соро
29
Кенеди
21
Нева
16
Диас
16
Диас
21
Нева
24
Вальехо
5
Санчес
5
Санчес
24
Вальехо
25
Гоналон
88
Брайс
88
Брайс
25
Гоналон
68
Лоботка
8
Бакайоко
8
Бакайоко
68
Лоботка
21
Политано
7
Зелински
7
Зелински
21
Политано
Остались в запасе
Гранада
Наполи
8
Исма Руис
ЦП
13
Арнау Фабрега
ВР
13
Аарон Эскандель
ВР
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
Главный тренер
Диего Мартинес
14
Никита Контини
ВР
38
Давиде Костанцо
ЦЗ
98
Карим Зедадка
ЛВ
58
Антонио Киоффи
ЦФ
61
Валерио Лабриола
ЦП
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Остались в запасе
8
Исма Руис
ЦП
13
Арнау Фабрега
ВР
13
Аарон Эскандель
ВР
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
Остались в запасе
14
Никита Контини
ВР
38
Давиде Костанцо
ЦЗ
98
Карим Зедадка
ЛВ
58
Антонио Киоффи
ЦФ
61
Валерио Лабриола
ЦП
Главный тренер
Диего Мартинес
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Статистика матча Гранада - Наполи
5
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Гранада
Испания. Сегунда, 16 тур
Гранада
- : -
29.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
1 : 1
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Наполи
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
- : -
24.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Информация о матче
Стадион:
Лос Карменес
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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