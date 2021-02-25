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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Наполи - Гранада
Наполи - Гранада: обзор матча 25 февраля 2021
Наполи
25.02.2021, четверг, 20:55
Лига Европы, 1/16 финала
2 : 1
Первый матч – 0 : 2
Завершен
Гранада
3'
П. Зелински
59'
Ф. Руис
25'
А. Монторо
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Наполи - Гранада
Желтая карточка
К. Кулибали
90'
90'
Желтая карточка
Д. Фулкье
Желтая карточка
Т. Бакайоко
88'
83'
Замена
Р. Сольдадо
️️️️
Х. Молина
83'
Замена
Х. Вальехо
️️️️
А. Монторо
62'
Желтая карточка
Я. Эррера
Замена
Д. Мертенс
️️️️
Э. Эльмас
60'
ГОЛ! 2:1!
Ф. Руис
Пас отдал
Л. Инсинье
59'
56'
Замена
Я. Эррера
️️️️
Х. Санчес
55'
Желтая карточка
Х. Санчес
Замена
Ф. Гулам
️️️️
Н. Максимович
46'
46'
Замена
Н. Перес
️️️️
В. Диас
45'
+2
Замена
В. Диас
️️️️
М. Гоналон
Желтая карточка
Л. Инсинье
42'
Желтая карточка
Н. Максимович
41'
40'
Желтая карточка
Д. Дуарте
39'
Желтая карточка
А. Монторо
Желтая карточка
М. Политано
37'
37'
Желтая карточка
Р. Кенеди
25'
ГОЛ! 1:1!
А. Монторо
Пас отдал
Д. Фулкье
ГОЛ! 1:0!
П. Зелински
Пас отдал
Т. Бакайоко
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
52
Никола Максимович
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
8
Тьему Бакайоко
ОП
8
Фабиан Руис
ЦП
99
Эльйиф Эльмас
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Гранада
1
Руй Силва
ВР
21
Карлос Нева
ЛЗ
5
Херман Санчес
ЦЗ
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
25
Максим Гоналон
ОП
19
Анхель Монторо
ЦП
88
Ян Брайс
ЦП
19
Хорхе Молина
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
Наполи
14
Никита Контини
ВР
16
Хуберт Идасяк
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
38
Давиде Костанцо
ЦЗ
98
Карим Зедадка
ЛВ
61
Валерио Лабриола
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
56
Джузеппе Д'Агостино
ЦФ
58
Антонио Киоффи
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Гранада
13
Арнау Фабрега
ВР
13
Аарон Эскандель
ВР
16
Рауль Торренте
ЦЗ
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
16
Виктор Диас
ПЗ
10
Антонио Аранда
ЦП
8
Исма Руис
ЦП
21
Янхель Эррера
ЦП
7
Антонио Пуэртас
ПВ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
4-1-3-2
1
Мерет
52
Максимович
3
Кулибали
13
Ррахмани
22
Ди Лоренцо
8
Бакайоко
8
Руис
99
Эльмас
7
Зелински
10
Инсинье
21
Политано
4-1-2-2-1
1
Силва
20
Фулкье
5
Санчес
22
Дуарте
21
Нева
25
Гоналон
19
Монторо
88
Брайс
29
Кенеди
11
Мачис
19
Молина
52
Максимович
13
Гулам
13
Гулам
52
Максимович
99
Эльмас
10
Мертенс
10
Мертенс
99
Эльмас
25
Гоналон
16
Диас
16
Диас
25
Гоналон
Диас
18
Перес
18
Перес
Диас
19
Монторо
24
Вальехо
24
Вальехо
19
Монторо
5
Санчес
21
Эррера
21
Эррера
5
Санчес
19
Молина
9
Сольдадо
9
Сольдадо
19
Молина
Остались в запасе
Наполи
Гранада
38
Давиде Костанцо
ЦЗ
56
Джузеппе Д'Агостино
ЦФ
58
Антонио Киоффи
ЦФ
98
Карим Зедадка
ЛВ
61
Валерио Лабриола
ЦП
14
Никита Контини
ВР
16
Хуберт Идасяк
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
68
Станислав Лоботка
ЦП
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
13
Арнау Фабрега
ВР
10
Антонио Аранда
ЦП
8
Исма Руис
ЦП
16
Рауль Торренте
ЦЗ
7
Антонио Пуэртас
ПВ
13
Аарон Эскандель
ВР
Главный тренер
Диего Мартинес
Остались в запасе
38
Давиде Костанцо
ЦЗ
56
Джузеппе Д'Агостино
ЦФ
58
Антонио Киоффи
ЦФ
98
Карим Зедадка
ЛВ
61
Валерио Лабриола
ЦП
14
Никита Контини
ВР
16
Хуберт Идасяк
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
68
Станислав Лоботка
ЦП
Остались в запасе
13
Арнау Фабрега
ВР
10
Антонио Аранда
ЦП
8
Исма Руис
ЦП
16
Рауль Торренте
ЦЗ
7
Антонио Пуэртас
ПВ
13
Аарон Эскандель
ВР
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Главный тренер
Диего Мартинес
Статистика матча Наполи - Гранада
5
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
6
Матчи команд
Наполи
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
- : -
24.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Гранада
Испания. Сегунда, 16 тур
Гранада
- : -
29.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
1 : 1
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Информация о матче
Стадион:
Диего Армандо Марадона
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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