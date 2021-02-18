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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Янг Бойз - Байер
Янг Бойз - Байер: обзор матча 18 февраля 2021
Янг Бойз
18.02.2021, четверг, 20:55
Лига Европы, 1/16 финала
4 : 3
Ответный матч – 2 : 0
Завершен
Байер
3'
К. Фасснахт
19'
Джордан
44'
М. Элиа
89'
Джордан
49'
П. Шик
52'
П. Шик
68'
М. Диаби
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Янг Бойз - Байер
ГОЛ! 4:3!
Джордан
89'
86'
Желтая карточка
Д. Синкгравен
Замена
Ф. Ридер
️️️️
С. Лаупер
81'
Замена
Д. Гаудино
️️️️
К. Фасснахт
80'
Замена
М. Сулеймани
️️️️
Ж. Лефор
74'
Замена
Ф. Мамбимби
️️️️
М. Элиа
74'
68'
ГОЛ! 3:3!
М. Диаби
Пас отдал
Ф. Вирц
65'
Замена
М. Диаби
️️️️
Л. Бэйли
Замена
У. Гарсия
️️️️
М. Нгамале
57'
Желтая карточка
Ж. Лефор
56'
52'
ГОЛ! 3:2!
П. Шик
49'
ГОЛ! 3:1!
П. Шик
Пас отдал
Ж. Фримпонг
46'
Замена
Э. Тапсоба
️️️️
Н. Амири
ГОЛ! 3:0!
М. Элиа
44'
ГОЛ! 2:0!
Джордан
Пас отдал
М. Эбишер
19'
ГОЛ! 1:0!
К. Фасснахт
Пас отдал
М. Эбишер
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Янг Бойз
16
Давид фон Бальмус
ВР
21
Жордан Лефор
ЛЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
30
Сильвен Хефти
ПЗ
13
Муми Нгамале
ЛВ
30
Сандро Лаупер
ЦП
20
Михел Эбишер
ЦП
16
Кристиан Фасснахт
ПП
12
Мешак Элиа
ЦФ
9
Джордан
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Байер
36
Никлас Ломб
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
10
Демарай Грей
ЛВ
10
Надим Амири
ЦП
26
Керем Демирбай
ЦП
7
Флориан Вирц
АП
17
Леон Бэйли
ЦФ
14
Патрик Шик
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Янг Бойз
43
Йошуа Нойеншвандер
ВР
91
Гийом Февр
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
23
Квентин Масейрас
ПЗ
10
Миралем Сулеймани
ЛП
32
Фабиан Ридер
ЦП
10
Джанлука Гаудино
ЦП
7
Марвин Шпильманн
ЦП
30
Нико Майер
АП
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
Байер
18
Венделл
ЛЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
19
Мусса Диаби
ЛВ
20
Чарлес Арангис
ЦП
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
27
Лукас Аларио
ЦФ
4-3-1-2
16
фон Бальмус
21
Лефор
28
Лустенбергер
15
Зесигер
30
Хефти
30
Лаупер
20
Эбишер
16
Фасснахт
13
Нгамале
9
Джордан
12
Элиа
4-2-2-2
36
Ломб
30
Фримпонг
15
Драгович
4
Та
24
Синкгравен
10
Амири
26
Демирбай
7
Вирц
10
Грей
14
Шик
17
Бэйли
13
Нгамале
25
Гарсия
25
Гарсия
13
Нгамале
30
Лаупер
32
Ридер
32
Ридер
30
Лаупер
21
Лефор
10
Сулеймани
10
Сулеймани
21
Лефор
16
Фасснахт
10
Гаудино
10
Гаудино
16
Фасснахт
12
Элиа
10
Мамбимби
10
Мамбимби
12
Элиа
17
Бэйли
19
Диаби
19
Диаби
17
Бэйли
10
Амири
12
Тапсоба
12
Тапсоба
10
Амири
Остались в запасе
Янг Бойз
Байер
43
Йошуа Нойеншвандер
ВР
23
Квентин Масейрас
ПЗ
30
Нико Майер
АП
91
Гийом Февр
ВР
7
Марвин Шпильманн
ЦП
Главный тренер
Херардо Сеоане
18
Венделл
ЛЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
20
Чарлес Арангис
ЦП
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
27
Лукас Аларио
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Остались в запасе
43
Йошуа Нойеншвандер
ВР
23
Квентин Масейрас
ПЗ
30
Нико Майер
АП
91
Гийом Февр
ВР
7
Марвин Шпильманн
ЦП
Остались в запасе
18
Венделл
ЛЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
20
Чарлес Арангис
ЦП
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
27
Лукас Аларио
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Главный тренер
Петер Бош
Статистика матча Янг Бойз - Байер
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
3 : 2
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
- : -
26.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Информация о матче
Стадион:
Стад де Суисс Ванкдорф
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