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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Байер - Янг Бойз
Байер - Янг Бойз: обзор матча 25 февраля 2021
Байер
25.02.2021, четверг, 23:00
Лига Европы, 1/16 финала
0 : 2
Первый матч – 3 : 4
Завершен
Янг Бойз
48'
Джордан
86'
К. Фасснахт
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Байер - Янг Бойз
87'
Замена
В. Сьерро
️️️️
М. Эбишер
87'
Замена
Д. Гаудино
️️️️
К. Фасснахт
86'
ГОЛ! 0:2!
К. Фасснахт
Пас отдал
М. Шпильманн
Замена
Н. Амири
️️️️
Ж. Фримпонг
78'
78'
Замена
Ф. Мамбимби
️️️️
М. Элиа
78'
Замена
М. Шпильманн
️️️️
Джордан
69'
Замена
Ф. Ридер
️️️️
М. Нгамале
Замена
Л. Аларио
️️️️
Л. Бэйли
63'
Замена
Д. Грей
️️️️
А. Драгович
63'
Желтая карточка
Д. Синкгравен
53'
48'
ГОЛ! 0:1!
Джордан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
36
Никлас Ломб
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
19
Мусса Диаби
ЛВ
20
Чарлес Арангис
ЦП
7
Флориан Вирц
АП
17
Леон Бэйли
ЦФ
14
Патрик Шик
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Янг Бойз
16
Давид фон Бальмус
ВР
21
Жордан Лефор
ЛЗ
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
30
Сильвен Хефти
ПЗ
13
Муми Нгамале
ЛВ
30
Сандро Лаупер
ЦП
20
Михел Эбишер
ЦП
16
Кристиан Фасснахт
ПП
12
Мешак Элиа
ЦФ
9
Джордан
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Байер
1
Марсель Йохнен
ВР
18
Венделл
ЛЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
10
Демарай Грей
ЛВ
10
Надим Амири
ЦП
26
Керем Демирбай
ЦП
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
27
Лукас Аларио
ЦФ
Янг Бойз
43
Йошуа Нойеншвандер
ВР
91
Гийом Февр
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
23
Квентин Масейрас
ПЗ
10
Миралем Сулеймани
ЛП
32
Фабиан Ридер
ЦП
10
Джанлука Гаудино
ЦП
4
Венсан Сьерро
ЦП
7
Марвин Шпильманн
ЦП
30
Нико Майер
АП
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
3-2-1-2-2
36
Ломб
15
Драгович
4
Та
12
Тапсоба
24
Синкгравен
30
Фримпонг
20
Арангис
19
Диаби
7
Вирц
14
Шик
17
Бэйли
4-3-1-2
16
фон Бальмус
30
Хефти
15
Зесигер
28
Лустенбергер
21
Лефор
16
Фасснахт
20
Эбишер
30
Лаупер
13
Нгамале
9
Джордан
12
Элиа
15
Драгович
10
Грей
10
Грей
15
Драгович
30
Фримпонг
10
Амири
10
Амири
30
Фримпонг
17
Бэйли
27
Аларио
27
Аларио
17
Бэйли
13
Нгамале
32
Ридер
32
Ридер
13
Нгамале
16
Фасснахт
10
Гаудино
10
Гаудино
16
Фасснахт
20
Эбишер
4
Сьерро
4
Сьерро
20
Эбишер
9
Джордан
7
Шпильманн
7
Шпильманн
9
Джордан
12
Элиа
10
Мамбимби
10
Мамбимби
12
Элиа
Остались в запасе
Байер
Янг Бойз
1
Марсель Йохнен
ВР
18
Венделл
ЛЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
26
Керем Демирбай
ЦП
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
Главный тренер
Петер Бош
23
Квентин Масейрас
ПЗ
30
Нико Майер
АП
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
43
Йошуа Нойеншвандер
ВР
91
Гийом Февр
ВР
10
Миралем Сулеймани
ЛП
Главный тренер
Херардо Сеоане
Остались в запасе
1
Марсель Йохнен
ВР
18
Венделл
ЛЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
26
Керем Демирбай
ЦП
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
Остались в запасе
23
Квентин Масейрас
ПЗ
30
Нико Майер
АП
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
43
Йошуа Нойеншвандер
ВР
91
Гийом Февр
ВР
10
Миралем Сулеймани
ЛП
Главный тренер
Петер Бош
Главный тренер
Херардо Сеоане
Статистика матча Байер - Янг Бойз
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
- : -
26.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
3 : 2
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Информация о матче
Стадион:
Бай-Арена
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