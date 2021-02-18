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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Мольде - Хоффенхайм
Мольде - Хоффенхайм: обзор матча 18 февраля 2021
Мольде
18.02.2021, четверг, 23:00
Лига Европы, 1/16 финала
3 : 3
Ответный матч – 2 : 0
Завершен
Хоффенхайм
41'
М. Эллингсен
70'
Э. Андерсен
74'
Д. Фофана
8'
М. Даббур
28'
М. Даббур
45+3'
К. Баумгартнер
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Мольде - Хоффенхайм
Замена
Т. Кристенсен
️️️️
Э. Андерсен
86'
83'
Замена
Ж. Рюттер
️️️️
М. Даббур
83'
Замена
М. Байер
️️️️
К. Нуху
ГОЛ! 3:3!
Д. Фофана
Пас отдал
М. Эйкрем
74'
ГОЛ! 2:3!
Э. Андерсен
70'
Замена
Д. Фофана
️️️️
Б. Сигурдарсон
65'
Замена
Э. Кнутсон
️️️️
М. Болли
64'
Желтая карточка
С. Грегерсен
63'
63'
Пенальти не реализован!
М. Даббур
62'
Замена
С. Адамян
️️️️
И. Бебу
62'
Замена
Ф. Гриллич
️️️️
Д. Самассеку
45'
+3
ГОЛ! 1:3!
К. Баумгартнер
Пас отдал
М. Даббур
ГОЛ! 1:2!
М. Эллингсен
41'
28'
ГОЛ! 0:2!
М. Даббур
Пас отдал
П. Кадержабек
26'
Замена
П. Кадержабек
️️️️
М. Гачинович
8'
ГОЛ! 0:1!
М. Даббур
Пас отдал
М. Гачинович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мольде
1
Андреас Линде
ВР
28
Кристоффер Хауген
ЛЗ
15
Мартин Бьорнбак
ЦЗ
2
Стиан Грегерсен
ЦЗ
6
Мартин Эллингсен
ЦЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
14
Матис Болли
ЛВ
14
Фредрик Эушнес
ОП
23
Магнус Эйкрем
АП
23
Эрик Андерсен
ПВ
16
Бьорн Сигурдарсон
ЦФ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
26
Крис Ричардс
ЦЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
4
Касим Нуху
ЦЗ
24
Марко Йон
ЛП
18
Диадай Самассеку
ОП
13
Себастьян Руди
ЦП
14
Кристоф Баумгартнер
АП
8
Мият Гачинович
АП
9
Ильяс Бебу
ПВ
9
Мунас Даббур
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Мольде
31
Оливер Петерсен
ВР
26
Матиас Эриксен Ранмарк
ВР
33
Бирк Риса
ЛЗ
18
Шерифф Синюан
ЦЗ
40
Адриан Угельвик
ЦЗ
10
Эмиль Брейвик
ЦП
10
Тобиас Кристенсен
ЦП
15
Эрлинг Кнутсон
ПВ
27
Давид Фофана
ЦФ
Хоффенхайм
20
Филипп Пентке
ВР
3
Павел Кадержабек
ПЗ
6
Мелайро Богард
ОП
27
Флориан Гриллич
ОП
10
Жоржиньо Рюттер
ЦФ
14
Максимилиан Байер
ЦФ
22
Саркис Адамян
ЦФ
3-3-3-1
1
Линде
15
Бьорнбак
2
Грегерсен
6
Эллингсен
28
Хауген
14
Эушнес
27
Хольмгрен-Педерсен
14
Болли
23
Эйкрем
23
Андерсен
16
Сигурдарсон
3-1-2-3-1
1
Бауманн
26
Ричардс
7
Фогт
4
Нуху
18
Самассеку
13
Руди
24
Йон
9
Бебу
8
Гачинович
14
Баумгартнер
9
Даббур
23
Андерсен
10
Кристенсен
10
Кристенсен
23
Андерсен
14
Болли
15
Кнутсон
15
Кнутсон
14
Болли
16
Сигурдарсон
27
Фофана
27
Фофана
16
Сигурдарсон
8
Гачинович
3
Кадержабек
3
Кадержабек
8
Гачинович
18
Самассеку
27
Гриллич
27
Гриллич
18
Самассеку
9
Даббур
10
Рюттер
10
Рюттер
9
Даббур
4
Нуху
14
Байер
14
Байер
4
Нуху
9
Бебу
22
Адамян
22
Адамян
9
Бебу
Остались в запасе
Мольде
Хоффенхайм
31
Оливер Петерсен
ВР
26
Матиас Эриксен Ранмарк
ВР
10
Эмиль Брейвик
ЦП
18
Шерифф Синюан
ЦЗ
33
Бирк Риса
ЛЗ
40
Адриан Угельвик
ЦЗ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
6
Мелайро Богард
ОП
20
Филипп Пентке
ВР
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Остались в запасе
31
Оливер Петерсен
ВР
26
Матиас Эриксен Ранмарк
ВР
10
Эмиль Брейвик
ЦП
18
Шерифф Синюан
ЦЗ
33
Бирк Риса
ЛЗ
40
Адриан Угельвик
ЦЗ
Остались в запасе
6
Мелайро Богард
ОП
20
Филипп Пентке
ВР
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Статистика матча Мольде - Хоффенхайм
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Мольде
5 : 1
25.10.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Мольде
6 : 1
18.10.2026
Старт
Хоффенхайм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
- : -
26.11.2026
Штурм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
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