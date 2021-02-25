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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Хоффенхайм - Мольде
Хоффенхайм - Мольде: обзор матча 25 февраля 2021
Хоффенхайм
25.02.2021, четверг, 20:55
Лига Европы, 1/16 финала
0 : 2
Первый матч – 3 : 3
Завершен
Мольде
20'
Э. Андерсен
90+5'
Э. Андерсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Хоффенхайм - Мольде
90'
+5
Желтая карточка
Э. Андерсен
90'
+5
ГОЛ! 0:2!
Э. Андерсен
Замена
Ж. Рюттер
️️️️
Д. Самассеку
84'
83'
Желтая карточка
М. Эллингсен
Желтая карточка
С. Руди
83'
79'
Замена
Э. Хестад
️️️️
Э. Кнутсон
73'
Желтая карточка
А. Линде
Замена
Р. Сессеньон
️️️️
М. Йон
70'
Замена
С. Адамян
️️️️
П. Кадержабек
70'
63'
Замена
М. Болли
️️️️
Б. Сигурдарсон
Замена
А. Крамарич
️️️️
К. Баумгартнер
56'
20'
ГОЛ! 0:1!
Э. Андерсен
Пас отдал
М. Эйкрем
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
7
Кевин Фогт
ЦЗ
26
Крис Ричардс
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
24
Марко Йон
ЛП
27
Флориан Гриллич
ОП
18
Диадай Самассеку
ОП
13
Себастьян Руди
ЦП
14
Кристоф Баумгартнер
АП
9
Ильяс Бебу
ПВ
9
Мунас Даббур
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Мольде
1
Андреас Линде
ВР
33
Бирк Риса
ЛЗ
28
Кристоффер Хауген
ЛЗ
18
Шерифф Синюан
ЦЗ
6
Мартин Эллингсен
ЦЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
14
Фредрик Эушнес
ОП
23
Магнус Эйкрем
АП
23
Эрик Андерсен
ПВ
15
Эрлинг Кнутсон
ПВ
16
Бьорн Сигурдарсон
ЦФ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Хоффенхайм
20
Филипп Пентке
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
4
Касим Нуху
ЦЗ
6
Мелайро Богард
ОП
27
Андрей Крамарич
ЦФ
10
Жоржиньо Рюттер
ЦФ
22
Саркис Адамян
ЦФ
14
Максимилиан Байер
ЦФ
Мольде
26
Матиас Эриксен Ранмарк
ВР
31
Оливер Петерсен
ВР
40
Адриан Угельвик
ЦЗ
14
Матис Болли
ЛВ
10
Эмиль Брейвик
ЦП
10
Тобиас Кристенсен
ЦП
5
Эйрик Хестад
ПВ
27
Давид Фофана
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Бауманн
7
Фогт
26
Ричардс
3
Кадержабек
27
Гриллич
18
Самассеку
24
Йон
13
Руди
14
Баумгартнер
9
Бебу
9
Даббур
3-3-3-1
1
Линде
33
Риса
18
Синюан
6
Эллингсен
27
Хольмгрен-Педерсен
14
Эушнес
28
Хауген
15
Кнутсон
23
Эйкрем
23
Андерсен
16
Сигурдарсон
24
Йон
30
Сессеньон
30
Сессеньон
24
Йон
14
Баумгартнер
27
Крамарич
27
Крамарич
14
Баумгартнер
18
Самассеку
10
Рюттер
10
Рюттер
18
Самассеку
3
Кадержабек
22
Адамян
22
Адамян
3
Кадержабек
15
Кнутсон
5
Хестад
5
Хестад
15
Кнутсон
16
Сигурдарсон
14
Болли
14
Болли
16
Сигурдарсон
Остались в запасе
Хоффенхайм
Мольде
6
Мелайро Богард
ОП
20
Филипп Пентке
ВР
4
Касим Нуху
ЦЗ
14
Максимилиан Байер
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
26
Матиас Эриксен Ранмарк
ВР
31
Оливер Петерсен
ВР
10
Эмиль Брейвик
ЦП
40
Адриан Угельвик
ЦЗ
10
Тобиас Кристенсен
ЦП
27
Давид Фофана
ЦФ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Остались в запасе
6
Мелайро Богард
ОП
20
Филипп Пентке
ВР
4
Касим Нуху
ЦЗ
14
Максимилиан Байер
ЦФ
Остались в запасе
26
Матиас Эриксен Ранмарк
ВР
31
Оливер Петерсен
ВР
10
Эмиль Брейвик
ЦП
40
Адриан Угельвик
ЦЗ
10
Тобиас Кристенсен
ЦП
27
Давид Фофана
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Статистика матча Хоффенхайм - Мольде
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Хоффенхайм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
- : -
26.11.2026
Штурм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Мольде
5 : 1
25.10.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Мольде
6 : 1
18.10.2026
Старт
Информация о матче
Стадион:
Рейн-Некар Арена
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