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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Динамо К - Брюгге
Динамо К - Брюгге: обзор матча 18 февраля 2021
Динамо К
18.02.2021, четверг, 18:00
Лига Европы, 1/16 финала
1 : 1
Ответный матч – 1 : 0
Завершен
Брюгге
62'
В. Буяльский
67'
Б. Мехеле
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Динамо К - Брюгге
Желтая карточка
В. Миколенко
90'
+3
90'
+2
Замена
М. Де Куйпер
️️️️
Б. Дост
Замена
В. Супряга
️️️️
А. Беседин
81'
Замена
А. Караваев
️️️️
Т. Кедзиора
81'
Замена
В. Шепелев
️️️️
Н. Шапаренко
73'
Замена
Ж. Родригес
️️️️
К. де Пена
72'
70'
Замена
И. ван дер Бремпт
️️️️
Н. Дирар
69'
Замена
Ю. Баджи
️️️️
Д. Окереке
67'
ГОЛ! 1:1!
Б. Мехеле
Пас отдал
Р. Вормер
ГОЛ! 1:0!
В. Буяльский
Пас отдал
В. Миколенко
62'
32'
Желтая карточка
Ф. Рикка
Желтая карточка
Н. Шапаренко
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
1
Георгий Бущан
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
6
Илья Забарный
ЦЗ
4
Денис Попов
ЦЗ
94
Томаш Кедзиора
ПЗ
14
Карлос де Пена
ЛВ
10
Николай Шапаренко
ЦП
29
Виталий Буяльский
ЦП
8
Сергей Сидорчук
ЦП
11
Виктор Цыганков
ПВ
41
Артем Беседин
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Брюгге
22
Симон Миньоле
ВР
16
Федерико Рикка
ЦЗ
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
3
Эдер Баланта
ОП
8
Набиль Дирар
ЦП
25
Рууд Вормер
ЦП
22
Клинтон Мата
ЦП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
12
Бас Дост
ЦФ
29
Давид Окереке
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Динамо К
35
Руслан Нещерет
ВР
71
Денис Бойко
ВР
34
Александр Сирота
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
10
Миккель Дуэлунн
ЛВ
18
Александр Андриевский
ЦП
19
Владимир Шепелев
ЦП
30
Богдан Леднев
АП
20
Владислав Супряга
ЦФ
7
Жерсон Родригес
ЦФ
Брюгге
34
Этан Хорват
ВР
93
Натан Фуакала
ЦЗ
20
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
39
Томас ван ден Кейбус
ЦП
7
Арне Энгелс
ЦП
29
Максим Де Куйпер
ЦП
20
Юссуф Баджи
ЦФ
4-3-2-1
1
Бущан
16
Миколенко
6
Забарный
4
Попов
94
Кедзиора
10
Шапаренко
29
Буяльский
8
Сидорчук
14
де Пена
11
Цыганков
41
Беседин
3-1-3-1-2
22
Миньоле
16
Рикка
31
Коссуну
44
Мехеле
3
Баланта
8
Дирар
25
Вормер
22
Мата
17
Де Кетеларе
29
Окереке
12
Дост
94
Кедзиора
20
Караваев
20
Караваев
94
Кедзиора
10
Шапаренко
19
Шепелев
19
Шепелев
10
Шапаренко
41
Беседин
20
Супряга
20
Супряга
41
Беседин
14
де Пена
7
Родригес
7
Родригес
14
де Пена
8
Дирар
20
ван дер Бремпт
20
ван дер Бремпт
8
Дирар
12
Дост
29
Де Куйпер
29
Де Куйпер
12
Дост
29
Окереке
20
Баджи
20
Баджи
29
Окереке
Остались в запасе
Динамо К
Брюгге
10
Миккель Дуэлунн
ЛВ
30
Богдан Леднев
АП
35
Руслан Нещерет
ВР
71
Денис Бойко
ВР
34
Александр Сирота
ЦЗ
18
Александр Андриевский
ЦП
Главный тренер
Мирча Луческу
93
Натан Фуакала
ЦЗ
39
Томас ван ден Кейбус
ЦП
7
Арне Энгелс
ЦП
34
Этан Хорват
ВР
Главный тренер
Филипп Клеман
Остались в запасе
10
Миккель Дуэлунн
ЛВ
30
Богдан Леднев
АП
35
Руслан Нещерет
ВР
71
Денис Бойко
ВР
34
Александр Сирота
ЦЗ
18
Александр Андриевский
ЦП
Остались в запасе
93
Натан Фуакала
ЦЗ
39
Томас ван ден Кейбус
ЦП
7
Арне Энгелс
ЦП
34
Этан Хорват
ВР
Главный тренер
Мирча Луческу
Главный тренер
Филипп Клеман
Статистика матча Динамо К - Брюгге
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Динамо К
- : -
28.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
4 : 2
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Брюгге
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
- : -
25.11.2026
Ливерпуль
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Брюгге
3 : 2
25.10.2026
Сент-Труйден
Информация о матче
Главный судья:
Маттиас Гестраниус
(Парайнен)
Стадион:
НСК «Олимпийский»
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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