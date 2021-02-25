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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Брюгге - Динамо К
Брюгге - Динамо К: обзор матча 25 февраля 2021
Брюгге
25.02.2021, четверг, 23:00
Лига Европы, 1/16 финала
0 : 1
Первый матч – 1 : 1
Завершен
Динамо К
83'
В. Буяльский
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Брюгге - Динамо К
86'
Замена
А. Андриевский
️️️️
В. Буяльский
Замена
Д. Окереке
️️️️
Н. Дирар
84'
Замена
М. Де Куйпер
️️️️
Э. Соболь
84'
83'
ГОЛ! 0:1!
В. Буяльский
Пас отдал
В. Цыганков
77'
Замена
А. Караваев
️️️️
Т. Кедзиора
68'
Замена
Н. Шапаренко
️️️️
В. Шепелев
Замена
Ю. Баджи
️️️️
Б. Дост
57'
49'
Желтая карточка
А. Беседин
Замена
И. ван дер Бремпт
️️️️
Т. ван ден Кейбус
46'
Желтая карточка
Т. ван ден Кейбус
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брюгге
22
Симон Миньоле
ВР
16
Федерико Рикка
ЦЗ
8
Набиль Дирар
ЦЗ
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
3
Эдер Баланта
ОП
39
Томас ван ден Кейбус
ЦП
22
Клинтон Мата
ЦП
25
Рууд Вормер
ЦП
12
Бас Дост
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Динамо К
1
Георгий Бущан
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
6
Илья Забарный
ЦЗ
34
Александр Сирота
ЦЗ
94
Томаш Кедзиора
ПЗ
19
Владимир Шепелев
ЦП
8
Сергей Сидорчук
ЦП
29
Виталий Буяльский
ЦП
11
Виктор Цыганков
ПВ
7
Жерсон Родригес
ЦФ
41
Артем Беседин
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Брюгге
24
Ник Шинтон
ВР
34
Этан Хорват
ВР
93
Натан Фуакала
ЦЗ
20
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
8
Матис Сервас
ЛВ
6
Ибрахима Фофана
ЦП
7
Арне Энгелс
ЦП
29
Максим Де Куйпер
ЦП
29
Давид Окереке
ЦФ
20
Юссуф Баджи
ЦФ
Динамо К
35
Руслан Нещерет
ВР
71
Денис Бойко
ВР
17
Сидклей
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
14
Карлос де Пена
ЛВ
10
Миккель Дуэлунн
ЛВ
10
Николай Шапаренко
ЦП
18
Александр Андриевский
ЦП
30
Богдан Леднев
АП
19
Владислав Ванат
ЦФ
20
Владислав Супряга
ЦФ
3-3-3-1
22
Миньоле
31
Коссуну
44
Мехеле
23
Соболь
8
Дирар
3
Баланта
16
Рикка
39
ван ден Кейбус
22
Мата
25
Вормер
12
Дост
4-3-1-2
1
Бущан
94
Кедзиора
6
Забарный
34
Сирота
16
Миколенко
19
Шепелев
8
Сидорчук
29
Буяльский
11
Цыганков
41
Беседин
7
Родригес
39
ван ден Кейбус
20
ван дер Бремпт
20
ван дер Бремпт
39
ван ден Кейбус
23
Соболь
29
Де Куйпер
29
Де Куйпер
23
Соболь
8
Дирар
29
Окереке
29
Окереке
8
Дирар
12
Дост
20
Баджи
20
Баджи
12
Дост
94
Кедзиора
20
Караваев
20
Караваев
94
Кедзиора
19
Шепелев
10
Шапаренко
10
Шапаренко
19
Шепелев
29
Буяльский
18
Андриевский
18
Андриевский
29
Буяльский
Остались в запасе
Брюгге
Динамо К
6
Ибрахима Фофана
ЦП
8
Матис Сервас
ЛВ
7
Арне Энгелс
ЦП
24
Ник Шинтон
ВР
93
Натан Фуакала
ЦЗ
34
Этан Хорват
ВР
Главный тренер
Филипп Клеман
35
Руслан Нещерет
ВР
18
Александр Тымчик
ПЗ
14
Карлос де Пена
ЛВ
10
Миккель Дуэлунн
ЛВ
30
Богдан Леднев
АП
19
Владислав Ванат
ЦФ
71
Денис Бойко
ВР
17
Сидклей
ЦЗ
20
Владислав Супряга
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Остались в запасе
6
Ибрахима Фофана
ЦП
8
Матис Сервас
ЛВ
7
Арне Энгелс
ЦП
24
Ник Шинтон
ВР
93
Натан Фуакала
ЦЗ
34
Этан Хорват
ВР
Остались в запасе
35
Руслан Нещерет
ВР
18
Александр Тымчик
ПЗ
14
Карлос де Пена
ЛВ
10
Миккель Дуэлунн
ЛВ
30
Богдан Леднев
АП
19
Владислав Ванат
ЦФ
71
Денис Бойко
ВР
17
Сидклей
ЦЗ
20
Владислав Супряга
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Главный тренер
Мирча Луческу
Статистика матча Брюгге - Динамо К
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Брюгге
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
- : -
25.11.2026
Ливерпуль
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Брюгге
3 : 2
25.10.2026
Сент-Труйден
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Динамо К
- : -
28.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
4 : 2
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Информация о матче
Стадион:
Ян Брейдель
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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