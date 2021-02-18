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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Вольфсберг - Тоттенхэм
Вольфсберг - Тоттенхэм: обзор матча 18 февраля 2021
Вольфсберг
18.02.2021, четверг, 20:55
Лига Европы, 1/16 финала
1 : 4
Ответный матч – 0 : 4
Завершен
Тоттенхэм
55'
М. Лиендл (П)
13'
Х. Сон
28'
Г. Бэйл
34'
Л. Моура
88'
К. Винисиус
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Вольфсберг - Тоттенхэм
88'
ГОЛ! 1:4!
К. Винисиус
Пас отдал
Э. Ламела
86'
Желтая карточка
П. Хейбьерг
Замена
М. Павелич
️️️️
М. Новак
81'
78'
Замена
П. Хейбьерг
️️️️
М. Сиссоко
78'
Замена
Т. Н'Домбеле
️️️️
Д. Алли
Замена
Ш. Дьен
️️️️
Д. Йовелич
66'
Замена
️️️️
С. Спранглер
66'
65'
Замена
Э. Ламела
️️️️
Г. Бэйл
65'
Замена
С. Бергвейн
️️️️
Л. Моура
Желтая карточка
С. Спранглер
62'
ГОЛ с пенальти! 1:3!
М. Лиендл
55'
54'
Желтая карточка
М. Сиссоко
Замена
К. Страцниг
️️️️
Д. Визингер
46'
46'
Замена
К. Винисиус
️️️️
Х. Сон
42'
Желтая карточка
Д. Алли
34'
ГОЛ! 0:3!
Л. Моура
28'
ГОЛ! 0:2!
Г. Бэйл
Пас отдал
М. Доэрти
13'
ГОЛ! 0:1!
Х. Сон
Пас отдал
Г. Бэйл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсберг
31
Александер Кофлер
ВР
27
Михаэль Новак
ЦЗ
22
Доминик Баумгартнер
ЦЗ
24
Лука Лочошвили
ЦЗ
3
Джонатан Шерцер
ЦЗ
10
Михаэль Лиендл
ЛП
30
Маттеус Тафернер
ЛП
24
Кристофер Верницниг
ЦП
6
Свен Спранглер
ЦП
9
Деян Йовелич
ЦФ
29
Дарио Визингер
ЦФ
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
4
Гарри Уинкс
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
8
Деле Алли
АП
7
Лукас Моура
ПВ
18
Гарет Бэйл
ПВ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Вольфсберг
21
Давид Скубль
ВР
29
Мануэль Куттин
ВР
15
Гурам Гиорбелидзе
ЛЗ
4
Густав Хенрикссон
ЦЗ
45
Стефан Перич
ЦЗ
15
Неманья Рнич
ЦЗ
3
Марио Павелич
ЦЗ
18
Торстен Рохер
ЦП
17
Кай Страцниг
ЦП
16
Марио Ляйтгеб
ЦП
23
Лукас Шефль
ЦП
21
Шейху Дьен
ЦФ
Тоттенхэм
41
Элфи Уайтман
ВР
1
Джо Харт
ВР
2
Марсель Лавиньер
ЦЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
5
Джафет Танганга
ЦЗ
44
Джейми Боуден
ЦП
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
9
Эрик Ламела
ПВ
18
Дейн Скарлетт
ЦФ
95
Карлос Винисиус
ЦФ
34
Стевен Бергвейн
ЦФ
4-4-2
31
Кофлер
27
Новак
24
Лочошвили
3
Шерцер
22
Баумгартнер
30
Тафернер
24
Верницниг
6
Спранглер
10
Лиендл
29
Визингер
9
Йовелич
4-2-3-1
1
Льорис
23
Алдервейрелд
15
Дайер
2
Доэрти
4
Дэвис
4
Уинкс
17
Сиссоко
18
Бэйл
8
Алли
7
Сон
7
Моура
27
Новак
3
Павелич
3
Павелич
27
Новак
29
Визингер
17
Страцниг
17
Страцниг
29
Визингер
9
Йовелич
21
Дьен
21
Дьен
9
Йовелич
8
Алли
22
Н'Домбеле
22
Н'Домбеле
8
Алли
17
Сиссоко
23
Хейбьерг
23
Хейбьерг
17
Сиссоко
18
Бэйл
9
Ламела
9
Ламела
18
Бэйл
7
Сон
95
Винисиус
95
Винисиус
7
Сон
7
Моура
34
Бергвейн
34
Бергвейн
7
Моура
Остались в запасе
Вольфсберг
Тоттенхэм
21
Давид Скубль
ВР
4
Густав Хенрикссон
ЦЗ
15
Гурам Гиорбелидзе
ЛЗ
29
Мануэль Куттин
ВР
45
Стефан Перич
ЦЗ
15
Неманья Рнич
ЦЗ
18
Торстен Рохер
ЦП
16
Марио Ляйтгеб
ЦП
23
Лукас Шефль
ЦП
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
44
Джейми Боуден
ЦП
2
Марсель Лавиньер
ЦЗ
18
Дейн Скарлетт
ЦФ
41
Элфи Уайтман
ВР
1
Джо Харт
ВР
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
5
Джафет Танганга
ЦЗ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
21
Давид Скубль
ВР
4
Густав Хенрикссон
ЦЗ
15
Гурам Гиорбелидзе
ЛЗ
29
Мануэль Куттин
ВР
45
Стефан Перич
ЦЗ
15
Неманья Рнич
ЦЗ
18
Торстен Рохер
ЦП
16
Марио Ляйтгеб
ЦП
23
Лукас Шефль
ЦП
Остались в запасе
44
Джейми Боуден
ЦП
2
Марсель Лавиньер
ЦЗ
18
Дейн Скарлетт
ЦФ
41
Элфи Уайтман
ВР
1
Джо Харт
ВР
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
5
Джафет Танганга
ЦЗ
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Вольфсберг - Тоттенхэм
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсберг
1 : 2
22.11.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
0 : 2
18.10.2026
Тироль
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Информация о матче
Стадион:
Пушкаш Арена
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