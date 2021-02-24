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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Тоттенхэм - Вольфсберг
Тоттенхэм - Вольфсберг: обзор матча 24 февраля 2021
Тоттенхэм
24.02.2021, среда, 20:00
Лига Европы, 1/16 финала
4 : 0
Первый матч – 4 : 1
Завершен
Вольфсберг
11'
Д. Алли
50'
К. Винисиус
73'
Г. Бэйл
83'
К. Винисиус
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Тоттенхэм - Вольфсберг
ГОЛ! 4:0!
К. Винисиус
Пас отдал
Д. Скарлетт
83'
Замена
Д. Скарлетт
️️️️
Д. Алли
82'
79'
Замена
Н. Рнич
️️️️
К. Страцниг
Желтая карточка
Т. Алдервейрелд
77'
Замена
М. Лавиньер
️️️️
М. Доэрти
75'
ГОЛ! 3:0!
Г. Бэйл
Пас отдал
Д. Алли
73'
Замена
Л. Моура
️️️️
С. Бергвейн
69'
Замена
Г. Бэйл
️️️️
Э. Ламела
69'
Желтая карточка
Б. Дэвис
65'
65'
Замена
С. Перич
️️️️
Д. Шерцер
65'
Замена
️️️️
Д. Баумгартнер
63'
Желтая карточка
К. Верницниг
61'
Желтая карточка
Д. Баумгартнер
ГОЛ! 2:0!
К. Винисиус
Пас отдал
Д. Алли
50'
46'
Замена
Д. Йовелич
️️️️
Д. Визингер
46'
Замена
М. Павелич
️️️️
М. Новак
Желтая карточка
М. Доэрти
36'
ГОЛ! 1:0!
Д. Алли
Пас отдал
М. Доэрти
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Джо Харт
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
4
Гарри Уинкс
ЦП
8
Деле Алли
АП
9
Эрик Ламела
ПВ
34
Стевен Бергвейн
ЦФ
95
Карлос Винисиус
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Вольфсберг
29
Мануэль Куттин
ВР
4
Густав Хенрикссон
ЦЗ
27
Михаэль Новак
ЦЗ
22
Доминик Баумгартнер
ЦЗ
3
Джонатан Шерцер
ЦЗ
24
Лука Лочошвили
ЦЗ
10
Михаэль Лиендл
ЛП
17
Кай Страцниг
ЦП
24
Кристофер Верницниг
ЦП
29
Дарио Визингер
ЦФ
21
Шейху Дьен
ЦФ
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
2
Марсель Лавиньер
ЦЗ
5
Джафет Танганга
ЦЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
23
Найл Джон
ЦП
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
24
Дилан Маркандай
ПВ
7
Лукас Моура
ПВ
18
Гарет Бэйл
ПВ
18
Дейн Скарлетт
ЦФ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Вольфсберг
21
Давид Скубль
ВР
31
Александер Кофлер
ВР
15
Гурам Гиорбелидзе
ЛЗ
45
Стефан Перич
ЦЗ
15
Неманья Рнич
ЦЗ
3
Марио Павелич
ЦЗ
30
Маттеус Тафернер
ЛП
23
Лукас Шефль
ЦП
18
Торстен Рохер
ЦП
9
Деян Йовелич
ЦФ
4-2-2-2
1
Харт
4
Дэвис
23
Алдервейрелд
15
Дайер
2
Доэрти
17
Сиссоко
4
Уинкс
8
Алли
9
Ламела
95
Винисиус
34
Бергвейн
3-2-3-2
29
Куттин
22
Баумгартнер
3
Шерцер
24
Лочошвили
4
Хенрикссон
27
Новак
17
Страцниг
24
Верницниг
10
Лиендл
21
Дьен
29
Визингер
8
Алли
18
Скарлетт
18
Скарлетт
8
Алли
2
Доэрти
2
Лавиньер
2
Лавиньер
2
Доэрти
34
Бергвейн
7
Моура
7
Моура
34
Бергвейн
9
Ламела
18
Бэйл
18
Бэйл
9
Ламела
3
Шерцер
45
Перич
45
Перич
3
Шерцер
17
Страцниг
15
Рнич
15
Рнич
17
Страцниг
27
Новак
3
Павелич
3
Павелич
27
Новак
29
Визингер
9
Йовелич
9
Йовелич
29
Визингер
Остались в запасе
Тоттенхэм
Вольфсберг
23
Найл Джон
ЦП
24
Дилан Маркандай
ПВ
1
Уго Льорис
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
5
Джафет Танганга
ЦЗ
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
21
Давид Скубль
ВР
15
Гурам Гиорбелидзе
ЛЗ
31
Александер Кофлер
ВР
30
Маттеус Тафернер
ЛП
23
Лукас Шефль
ЦП
18
Торстен Рохер
ЦП
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Остались в запасе
23
Найл Джон
ЦП
24
Дилан Маркандай
ПВ
1
Уго Льорис
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
5
Джафет Танганга
ЦЗ
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Остались в запасе
21
Давид Скубль
ВР
15
Гурам Гиорбелидзе
ЛЗ
31
Александер Кофлер
ВР
30
Маттеус Тафернер
ЛП
23
Лукас Шефль
ЦП
18
Торстен Рохер
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Статистика матча Тоттенхэм - Вольфсберг
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсберг
1 : 2
22.11.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
0 : 2
18.10.2026
Тироль
Информация о матче
Стадион:
Тоттенхэм Хотспур
Где смотреть матч:
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